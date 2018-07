Zulay Rodríguez: ‘Elegir nuestro género es jugar a ser Dios'

Keila E. Rojas L.

krojas@laestrella.com.pa



Martes, cerca de las 2:00 p.m. y con la amenaza de una fuerte lluvia, Zulay Rodríguez Lu llegó a la sala de redacción de La Estrella de Panamá ataviada con una minifalda azul y un blazer gris azulado, dejando entrever un cuerpo esbelto, luego de haber rebajado más de 20 libras, según nos confesó. Acudió a la entrevista un día antes de lo pactado, aunque con previo aviso.

Rodríguez, actual diputada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), abogada litigante y acérrima defensora de sus ideales, heredó su vocación por la política de sus padres. Es hija de Gladis Lu, dirigente magisterial, y Rafael Rodríguez, abogado que llegó a ocupar el cargo de procurador General de la Nación. La diputada, precandidata presidencial para las elecciones primarias del PRD, recuerda que uno de los episodios familiares que marcó su vida fue el exilio de su padre en los años ochenta, por investigar un supuesto peculado en la Caja de Seguro Social.

Mientras su padre se encontraba en el exilio, el carácter y destino de Rodríguez se estaban gestando. Al regresar su padre a suelo istmeño, Rodríguez fungía como dirigente estudiantil, manifestándose en las calles en defensa de sus ideales, acción que se convirtió en el punto de partida de su vida política. Rodríguez, escritora, esposa y madre de cuatro hijos no titubeó al momento de exponer a MIA Voces Activas su opinión sobre temas como aborto y feminismo, además de la situación política y social de la República Bolivariana de Venezuela.

¿HA PERDIDO ZULAY RODRÍGUEZ AMISTADES POR LA POLÍTICA?

‘Para mí la vida se respeta, la vida es sumamente importante. Soy una persona extremadamente tolerante, porque antes de ser cristiana he leído sobre todas las religiones. He leído la Cábala, la Biblia (como dos o tres veces), el Corán; he leído todo lo referente a la filosofía de Buda, soy una persona madura en cuanto a las creencias y credo de las personas'.

Sí, lastimosamente. Porque no soy hipócrita, no me gusta la mentira, digo la verdad y soy muy cónsona con mis principios y lo demuestro...

¿LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS INFLUYEN EN LA TOMA DE DECISIONES?

¡Sí, por supuesto que sí!

¿A QUÉ POLÍTICOS SELECCIONARÍA PARA FORMAR UN BUEN EQUIPO DE FÚTBOL?

Primero buscaría al goleador. El que siempre nos metía los goles [refiriéndose a la Asamblea Nacional] era un especialista, porque siento que ya perdió el toque. Ese es José Luis ‘Popi' Varela, nunca iba a las sesiones , pero nos goleaba (risas). Si tuviera que buscar un estratega, una persona que sabe hacer las cosas bien, escogería a Pedro Miguel González, y para tapar los goles, yo misma, yo soy Zulay ‘Penedo'.

¿CUÁNDO SE SIENTE BELLA?

Me siento bien conmigo misma, he perdido casi 22 libras. Estoy comiendo más sano, claro, de vez en cuando pruebo mi chocolate, no deja de gustarme mi arroz con pollo, mi ensalada de papa y mis espaguetis, pero trato de comer porciones más chicas. Cuando despierto por la mañana sin ningún tipo de maquillaje sigo siendo yo, pero me doy cuenta de que mi esposo realmente me quiere (risas).

¿QUÉ MENSAJE LE GUSTARÍA DECIRLE A DIOS?

Yo soy evangélica cristiana, y le pediría a Dios mucha humildad, tolerancia, paciencia y respeto.

¿Y SI EL MENSAJE FUERA PARA NICOLÁS MADURO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA?

Le diría que escuche al pueblo. A mí me da miedo que no haya democracia en un país, que no haya separación de poderes, detesto la persecución política. Lo que le pido a Maduro es democracia, que escuche al pueblo y que lo deje participar. No a la venganza...

¿LE DARÍA EL PODER AL SER HUMANO PARA ELEGIR SU GÉNERO?

No. Eso es jugar a ser Dios.

¿BELLEZA NATURAL O BELLEZA ARTIFICIAL?

Belleza natural, muy poco me maquillo y tengo mi cabello sin ningún tipo de extensiones. La belleza artificial está bien para las personas que están en la farándula o en la televisión. Me imagino que esos son requisitos que les piden en sus trabajos, ellos necesitan cumplir cánones de belleza. Yo respeto eso.

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE EL ABORTO?

¿Es la corrupción inmortal? A veces me quedo pensando... yo lucho por lo correcto, pero la presión del grupo te dice que no hagas las cosas, que no denuncies, que no digas cuántos millones se robaron. Lastimosamente, aquí la gente tiene doble y hasta triple moral. Quieren que las cosas se hagan bien, pero cuando tú dispones que las cosas anden bien, te dicen que no lo hagas. Lo que puedo afirmarte es que yo me mantengo en mis principios y por eso no soy la más querida.

Para mí la vida se respeta, la vida es sumamente importante. Soy una persona extremadamente tolerante, porque antes de ser cristiana he leído sobre todas las religiones. He leído la Cábala, la Biblia, como dos o tres veces, el Corán; he leído todo lo referente a la filosofía de Buda. Soy una persona madura en cuanto a las creencias y credo de las personas.

¿FEMINISMO Y MACHISMO ES LO MISMO?

Pienso que sí, porque es irse a los extremos. No soy feminista, simplemente soy una persona tolerante y escucho a todos...

¿MATRIMONIO O UNIÓN LIBRE?

Matrimonio. Llevo dos matrimonios, tres, con mi esposo... creemos realmente en el matrimonio.

¿QUÉ LE QUITA EL SUEÑO A ZULAY RODRÍGUEZ?

La pobreza, la injusticia, ver el bulliyng que le hacen a los más débiles, la intolerancia, la discriminación y la falta de oportunidades.

¿CÓMO SERÍA EL PRIMER DÍA DE ZULAY RODRÍGUEZ COMO PRESIDENTA?

Me pondría a buscar inversiones. Quisiera arreglar el país, rodearme de ministros que no vengan a robar, que creen empleos, que no vengan a hacer negociados. Buscaría la manera de que haya seguridad jurídica y, sobre todo, que haya paz y trabajo en el país. La gente quiere empleo, bien remunerado, con jubilaciones dignas.

EL LEGADO QUE NO LE GUSTARÍA DEJAR A SUS HIJOS

Un país como lo tenemos ahora, porque se están dando las mismas condiciones que vivimos antes, en 1968, donde un grupo de intereses económicos y algunas familias eran dueñas de todo el país. Siento que la clase trabajadora, los sectores populares, están desapareciendo.

¿CÓMO INICIA Y TERMINA EL DÍA DE LA DIPUTADA?

Me levanto a las 4 de la mañana y me acuesto a las 12 media noche, 1 de la mañana; trabajo siete días a la semana. Trato de tener un balance, porque también está la familia: mis hijos, mi esposo y mi papá, que en este momento se encuentra bastante delicado de salud. Trato, dentro de los periodos que tengo libre, de pasarlo con mi familia. Cuando somos mujeres, somos madres, profesionales, enfermeras, maestras, amigas, psicólogas es un rol muy difícil. A la mujer se le demanda mucho más.