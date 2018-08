Yariela de Sanctis: ‘El feminismo es excluyente'

Yelina Pérez S.

Hablar de Yariela de De Sanctis es hacerlo de su éxito. A sus 14 años inició en el modelaje, pero no de pasarelas sino de fotografía. Aunque su sueño era ser azafata y estudiar idiomas el destino la llevó a formarse como psicóloga en la Universidad de Panamá; luego hizo un post grado en Administración Estratégica; un M.B.A. con énfasis en Recursos Humanos en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT), entre otros diplomas que consiguió a base de esfuerzo y dedicación, asegura De Sanctis. ‘Mi vida se enfocó en dos cosas: responsabilidad y estudios. Desde los ocho años cuidaba a mi único hermano, al que le llevo cuatro años, porque mis padres trabajaban muy duro para darnos lo mejor a ambos', dice la empresaria panameña, quien tiene 33 años de casada con el empresario panameño del sector pesquero Valerio de Sanctis y con quien tiene cuatro hijos, entre ellos Laura ‘Lala' de Sanctis, señorita Panamá para Miss Universo 2017. Su larga trayectoria profesional le valió varios puestos de altos cargos en empresas privadas y públicas, entre ellas, directora general del Hospital Punta Pacífica (2007 – 2008) y vicepresidente de operaciones y recursos humanos de Star Communications- Holding.Inc, así como también asesora del despacho superior del Ministerio de Gobierno y Justicia (2009-2010) y asesora del Ministerio de Seguridad (2010-2012). Durante una entrevista con ‘Mia: Voces Activas', De Sanctis, actualmente gerente general de D&D Pro Consulting Corp (una compañía panameña que ofrece servicios de consultoría técnica y especializada), nos habla del feminismo como una forma de ‘discriminación' hacia el hombre y de que ‘no podemos hablar de igualdad solamente basado en el género, sino en la capacidad que tenga una persona para ocupar cualquier cargo'. También se refiere a la economía en Panamá, al sector empresarial y el ambiente laboral y de las elecciones de 2019.

¿EL FEMINISMO DISCRIMINA INDIRECTAMENTE A LOS HOMBRES?

El feminismo es la búsqueda de una lucha por y para las mujeres al poder, lo que considero es una forma de discriminación. El feminismo es excluyente porque no incluye al sector masculino.

¿CREE EN LA IGUALDAD DE GÉNERO?

Yo estoy a favor de que haya una igualdad en los cargos o posiciones de trabajo, siempre y cuando estén basadas en las habilidades, conocimientos, historial académico y experiencia. ¿Cómo voy a negarme a que un hombre ocupe un espacio laboral si muestra todas las capacidades para ocupar ese cargo? No puedo hablar de igualdad si estoy haciendo todo lo contrario ‘discriminando' a los hombres. Hablar de igualdad basado solamente en el género no es justo, confío en la capacidad de la persona.

¿ESTÁN LAS MUJERES MEJOR PREPARADAS QUE LOS HOMBRES?

Estadísticamente está comprobado que las mujeres están mejor preparadas académicamente que muchos hombres y, a pesar de ocupar los mismos cargos que los hombres, su ingreso salarial es inferior. Sin embargo, insisto que por justicia se le debe dar oportunidad a la persona (hombre o mujer) que tenga el perfil para ejecutar u ocupar cualquier cargo profesional.

¿CUÁL ES EL MAYOR POTENCIAL QUE TIENE UNA EMPRESA?

Administración hospitalaria Como especialista en administración hospitalaria, Yariela de De Sanctis ha logrado la implementación de plan para la disponibilidad de la información y para toma de decisiones estratégicas. También ha establecido auditorías internas a lo largo de todos los departamentos hospitalarios, mejorando la eficiencia de los mismos en un 95%. Ha realizado elaboración de campañas de seguridad para el paciente, con el objetivo de alcanzar el éxito en los procedimientos quirúrgicos, sin riesgo de infecciones nosocomiales.

Definitivamente es su recurso humano. Ahora está de moda la responsabilidad social empresarial y estoy de acuerdo de que hay que contribuir y devolverle a nuestra sociedad y a los menos afortunados una buena educación y preparación. Pero, ¿qué tanto las empresas realizan un censo sobre las necesidades que tienen cada uno de sus colaboradores? ¿Saben cómo viven, cómo comen o si tienen algún familiar con discapacidad? ¿Qué hacen las empresas para aportar a sus familias en cuanto a educación, salud? La respuesta es que no lo hacen.

¿SE PERDIÓ LA MISIÓN Y VISIÓN DE LAS EMPRESAS?

Tu vas hoy día a una empresa y le preguntas a una recepcionista: ¿cuál es la misión y la visión de esta compañía? Muchas no te responderán porque no lo saben. Ahora, si le preguntas a un trabajador: ¿dónde quiere trabajar? Te va a decir con seguridad donde le paguen mejor y no necesariamente porque esa empresa tiene un buen ambiente laboral. Se pueden contar las empresas que te brindan capacitación para ser buen ejecutivo, que te hacen un reconocimiento por tu buen desempeño y que cuenten con un buen plan de beneficios. Tristemente es la realidad de nuestras empresas actualmente: no tienen incentivos para sus colaboradores. Incentivo a las empresas que empiezan a hacer responsabilidad social empresarial, primero con su gente.

ÉXITO Y FAMILIA

No existe un balance entre el éxito y familia, siempre uno de los dos pierde y por lo general es la familia. Si una persona quiere ser profesionalmente exitosa no puede dejar a la familia de último. Hace muchos años yo decidí que mi familia era lo más importante después de Dios y lo demás viene por añadidura.

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS A LA HORA DE ALCANZAR EL ÉXITO?

‘Todos tenemos el deber de devolver a nuestra sociedad y a los menos favorecidos, aquellas oportunidades con las que Dios nos ha bendecido. Eso es un deber y no se trata de dar caridad'.

Por experiencia y vivencia les digo a todas las mujeres panameñas e incluso a los hombres que no importa cuál sea tu origen (pobre, con dinero o raza) tú puedes llegar a ser lo que deseas en la vida siempre y cuando te lo propongas con disciplina, trabajo y salud. Si tienes esas tres cosas y estás enfocada, con fe todo se puede lograr. Yo creo en la disciplina, en el estudio, en el trabajo duro y honrado, porque eso es lo que te garantiza el éxito profesional, que no necesariamente es el éxito personal. Ahí la importancia de mirar qué es lo que realmente le dará felicidad a uno en la vida.

¿CÓMO VISUALIZAS A PANAMÁ EN EL 2030?

Qué puede pasar de aquí al 2030, sería irresponsable decirlo. Seguimos siendo clientelistas y eso hay que cambiarlo, creo que se deben tomar en cuenta las opiniones de cada individuo porque nuestros líderes no escuchan la necesidad del país. Seguimos con los mismos problemas de salud, educación, seguridad, problemas de agua potable y la delincuencia; hay que buscar programas para los privados de libertad que en su mayoría son jóvenes.

¿QUÉ ESPERA DE LA POLÍTICA EN 2019?

Que el nuevo líder se rodee de gente que quiera trabajar por su país y que se vuelva un orgullo y en vez de hacer promesas imposibles que vaya poco a poco haciendo las cosas y que le devuelva la credibilidad a los ciudadanos que cada día más se decepcionan del incumplimiento de las promesas de campaña, porque no queremos llegar a ser un Venezuela o un Nicaragua. Cuando el pueblo llega al punto que no tiene forma de comer o vivir estalla la dictadura o la guerra y eso no es lo que queremos en Panamá, sino que impere la democracia.