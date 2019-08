‘Trampa al tiempo', un destello motivacional a las nuevas generaciones

Keila E. Rojas L.

¿Cómo apresurar o detener el tiempo? ¿Cómo saltarse los pasos para poder ganar o llegar rápido a una meta? Trampa al tiempo , más allá de ser un libro ‘es una guía, una herramienta para que jóvenes, a través de anécdotas de contemporáneos, puedan identificarse y evitar pasar por los mismos errores', sostiene Valeria G. Maduro, autora de la obra.

El libro, que se presentará el 14 de agosto a las 7 de la noche en la Feria Internacional del Libro (FIL), 2019, ‘nos lleva a recorrer las distintas realidades que vivimos muchos jóvenes en la búsqueda constante de respuestas a aquello que llamamos vida, mientras intentamos, durante ese recorrido, hacerle trampa a las manecillas del reloj', apunta Maduro.

La escritora no pretende que quienes lean su libro cambien su manera de vivir, ‘pero si puedo tocar la vida de una persona, mi misión está completa', subraya.

Las 128 páginas de la obra literaria plasman testimonios de sucesos ocurridos en la vida de la autora, marco de referencia utilizado para aconsejar y prevenir a los jóvenes de que toda decisión tiene consecuencias, buenas o malas.

En la primera parada, Maduro se detiene para analizar la pregunta ¿nacemos o nos hacemos?, ‘una interrogante social que continuamos teniendo mientras nuestras generaciones siguen en constante evolución. Y donde se hace necesaria una reflexión acerca de la importancia de los valores como pilares fundamentales sobre los que se forja el futuro de la humanidad, y que nos podrían ayudar a resolver esa interrogante que llevamos siglos intentando descubrir', detalla.

La escritora también comparte experiencias sobre esa primera decisión que, para todo ser humano, resulta clave en su trayectoria personal y profesional.

En la siguiente parada ‘hablamos con nuestra voz interna, esa que muchas veces está latente en nuestros pensamientos y que, entrelazada con nuestras emociones, nos protege, en ocasiones, de los pasos que vamos marcando en nuestra vida, en búsqueda de nuestro bienestar emocional', expresa.

¿Por qué Trampa al tiempo? ‘Es un título que me escogió a mí y no yo a él, pues definitivamente en mi vida le he hecho trampa al tiempo', dice Maduro.

‘Estamos en tiempos que no deberíamos perder el norte y el foco principal es comprender el valor del tiempo en este momento que tanto lo necesita la humanidad'

Escrita en dos meses, la obra literaria envía un mensaje de esperanza impulsando la creencia de que, a pesar de los errores, a través del cambio personal se puede comenzar una vida nueva. ‘Busca comunicar que todos tenemos nuestros tiempos para hacer nuestra vida mejor', dice.

De manera creativa y coloquial, Maduro promueve la continuidad y fortalecimiento de la sensibilidad humana. ‘Estamos en tiempos que no deberíamos perder el norte y el foco principal es comprender el valor del tiempo en este momento que tanto lo necesita la humanidad', acota. ‘No estoy haciendo un llamado de urgencia', agrega la escritora, ‘pero sí a rescatar y enfocarnos en lo que realmente es el sentido de la vida. Nosotros somos un todo y como todo debemos dar siempre lo mejor de nosotros y entender que no estamos solos en el mundo'.

¿Quién es Valeria G. Maduro?

Nació en Caracas, Venezuela, en 1992. A los 14 años se mudó a Panamá, donde continuó sus estudios.

Se considera una constante. Le gustan los retos y la adrenalina. Tiene un lado muy sensible que no deja ver muy seguido, pero lo plasma muy bien a la hora de escribir. ‘Soy muy buena escribiendo, pero no hablando, eso lo he construido a lo largo del tiempo', indica.

Su pasión por las letras surge por la disciplina literaria inculcada por su abuelo. ‘Uno de los legados de mis padres es la sensibilidad humana. Mis abuelos me ayudaron a comprender que la honestidad es primero con uno mismo y luego con las demás personas ', asegura.

XV edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá, que tiene lugar del 13 al 18 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa

Desde los seis años de edad se involucra con la literatura, pero formalmente a los 13 años escribe ‘Jugar a soñar conmigo', su primera poesía. Es Embajadora del Mes de Julio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Panamá, impulsando la igualdad de género.

Maduro no desaprovecha la oportunidad para ser solidaria. Contribuye con la Fundación Ayuda a Ayudar (FundAyuda), organización privada sin fines de lucro que se dedica a la prevención de cáncer de mama y próstata. ‘Dos factores me incentivaron a donar a esta causa: Tenía personas allegadas que padecieron esta enfermedad y quiero devolverle a Panamá lo mucho que me ha dado desde que llegué aquí'.

La comunicación siempre ha estado muy presente desde sus primeros años profesionales, al iniciar en la Televisora Nacional S.A. TVN, en el departamento de noticias como presentadora y redactora.

Su experiencia toma otros caminos al entrar a la cadena CB24 Noticias Centroamérica como productora general, y fue hasta el 2015 que su vida da un giro inesperado al asumir nuevas responsabilidades en el Ministerio de Gobierno de Panamá, donde tuvo muy de cerca la oportunidad de trabajar hacia la reinserción social en temas penitenciarios y conocer a profundidad la realidad que viven hombres y mujeres privados de libertad que, a través de programas de rehabilitación como #IntegrArte, buscan su reinserción productiva y eficiente.

En la actualidad labora en el Ministerio de Desarrollo Social, ente rector de las políticas públicas que busca un verdadero desarrollo humano y social.

Maduro estudió Mercadeo y pronto se graduará en periodismo. ‘No soy especialista en temas de psicología o coach motivacional profesional, pero soy una chica que quiere ayudar a que el tiempo no sea impedimento para lograr todo lo que quieras conseguir', puntualiza.

Valeria Guevara Maduro inició su recorrido por las letras con poesías. En el 2012, a los 19 años, presentó su libro ‘Essentia: para vivir'. Contiene 51 poemas e ilustraciones de la diseñadora Gabriela Fajardo.

‘El poemario comenta las primeras ilusiones, amistades y experiencias de un adolescente en proceso de crecimiento. Este libro marcó mi vida, era un reto lograr publicarlo. Era tan joven y debí creer en mí, en lo que podía hacer', afirma.

El libro surgió con un propósito social, pues la totalidad de las ventas fueron donadas a Funda Ayuda, que se dedica a la prevención cáncer de mama y próstata.