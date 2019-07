Terry Gilliam: "La imaginación es una droga más barata que el ácido"

EFE





El director británico Terry Gilliam recibió la Cruz de Plata como homenaje a su trayectoria en la XXII edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).



El también actor de 78 años es reconocido por dirigir películas como "Brazil", "El rey pescador", "Doce monos", "Los hermanos Grimm" y "El hombre que mató a Don Quijote". También formó parte del grupo humorístico Monty Python.



Las películas de Gilliam se caracterizan por la mezcla de humor, creatividad y un toque de locura. Para lograr ese tono tan peculiar, dijo, ha utilizado únicamente su imaginación. "La imaginación es una droga más barata que el ácido", dijo el también director de "Miedo y asco en Las Vegas".



Sus obras se caracterizan por el choque entre la realidad y la fantasía, siempre en sus términos de lo que es la realidad: "No quiero estar limitado por la idea de otras personas sobre lo que es realidad; quiero tener mi propia realidad", dijo ante los 1.000 asistentes a su conferencia magistral en la ciudad de Guanajuato, centro de México.



Gilliam explicó las vicisitudes que enfrentó para poder filmar su más reciente obra "El hombre que mató a Don Quijote", una película que tardó unos 25 años en concretarse y que se logró estrenar en 2018, justo para cerrar el Festival de Cannes.



"El Quijote me intrigaba: es un hombre loco que confundía lo que es la realidad", explicó, y dijo que al final se dio cuenta de que la mayoría de los personajes principales de casi todas las películas que ha dirigido son precisamente el Quijote.



"Cuando proyectamos 'El rey pescador' en Italia alguien dijo 'El rey es el Quijote'", contó. Pero esto no obedece a una obsesión de su parte, dijo. Más bien "Don Quijote estaba obsesionado conmigo", manifestó.



Su charla concluyó con una invitación, cargada de su particular sentido del humor: "Me encantaría hacer mi próximo proyecto en México; si alguno de ustedes tiene una buena idea y el dinero para hacerlo, hágame una llamada".



Además de Gillian, en el Festival se reconoció al director estadounidense Gus Van Sant y al filipino Kidlat Tahimik, así como a los actores mexicanos José Carlos Ruiz y Queta Lavat.



También al estadounidense Nicolas Cage, quien debido a una sinusitis aguda canceló su visita a San Miguel de Allende, donde debía recibir la Cruz de Plata y dictar una conferencia magistral.



Durante los 10 días del GIFF, que transcurre del 19 al 28 de julio en las ciudades de San Miguel de Allende y Guanajuato, se proyectarán 223 cintas de más de 40 países, de las cuales 120 estuvieron en competencia oficial.