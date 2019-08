Suposiciones

Mónica Miguel Franco

monicamiguelfranco@hotmail.com



Vivimos tiempos convulsos, tiempos en los que la razón se escurre despacio bajo las piedras y se enrosca en los rincones obscuros, espantada de los gritos del fanatismo, las consignas de los que algo tienen que ganar con la confusión, y los puños en alto de los que pretenden imponer su opinión por la fuerza.

Como decía Umberto Eco, antiguamente, el tonto del pueblo sólo les daba la tabarra a los parroquianos que, acodados en la barra de la tasca, lo escuchaban pontificar entre gestos de desprecio y miradas de reojo. Ahora, el tonto tiene un celular, y acceso a internet, con lo cual, sus babosadas las pueden ‘escuchar' millones de personas, y en ese universo cibernético se encontrarán con otros tantos tontos que auparán sus tontadas mientras el resto, los que tenemos dos dedos de frente y un poco de sentido común nos damos cuenta de que esto se está convirtiendo en un circo y los que están de jefes de pista son los monos.

Monos que, a pocos minutos de la comunicación del fallo, reventaron el vidrio de la puerta del tribunal del Sistema Penal Acusatorio. Gente que despotrica y grita que es culpable porque lo dicen ellos, porque tiene que ser culpable, porque ‘todos lo saben'.

En fin, que el juez ha dictado sentencia y Ricardo Martinelli Berrocal es no culpable de los cuatro cargos de los que se le acusaba. Y ya han salido los irresponsables a calentar los ánimos. Gentuza que alienta a la violencia y a la rebelión en contra del sistema gritando la consigna de que 'en Panamá no hay justicia'. Dicen que aquí no hay justicia porque no es la justicia que ellos quieren. Y miren, yo no sé si es culpable o inocente, porque no tengo porqué saberlo. Solo sé que fue capturado, estuvo preso, lo juzgaron en derecho y no pudieron probar las acusaciones. Se dictó sentencia. Es no culpable.

Ahora, los que no estén de acuerdo con el fallo, pueden acogerse a la ley y presentar sus apelaciones. Que para eso existen los canales correspondientes.

Lo malo es que ahora, en este momento, muchos de los que, a los cuatro vientos

Soltaron la lengüita a pastar están haciéndose pupis en la ropa interior. Porque existe la libertad de expresión pero también existe el delito de calumnia e injuria y el de daños y perjuicios.

Y fíjense que no estoy defendiendo la censura, qué va, A ver, se lo digo despacito, la censura es mala, caca, agh. La censura la ejercen los tiranos, los regímenes totalitarios y la Iglesia Católica, ni siquiera defiendo la autocensura, aquí todo el mundo tiene derecho a decir lo que desee, faltaría más. De todo y de todos.

Pero también, en un régimen de derecho, puedes demandar a quién te parezca (menos a los diputados y las diputadas, esos sí pueden hacer y decir lo que les dé la real gana porque tienen inmunidad…upsi) si estás convencido de que se ha cometido un delito, ahora bien, en nuestro sistema penal (que será falible, no les digo yo que no, pero es el mejor que se ha inventado hasta el momento), en nuestro sistema penal, iba diciendo, el acusado no debe probar la inocencia, sino que el acusador debe probar la culpabilidad. Y si el acusador no tiene pruebas, está jodido.

Si usted acusa sin pruebas no puede pretender condena, si aquel al que usted ha acusado sale libre, tiene derecho a contrademandar y exigir resarcimiento. Y esto vale en todos los casos, en todos, que ya está bien de las acusaciones sin pruebas. El tiempo de la Inquisición pasó hace rato.

COLUMNISTA