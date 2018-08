Subastarán una primera edición de ‘El origen de las Especies' de Darwin

EFE

Un ejemplar de la primera edición de El Origen de las Especies , del naturalista británico Charles Darwin, publicado en 1859, ha salido de una colección privada para ser puesto a subasta el próximo día 21 en México con un precio de salida de entre 52, 083 y 62,500 dólares.

Esta obra de Darwin (1809-1882), que cambió el curso de la humanidad, es parte de la subasta ‘Libros de exploradores y viajeros, cartas y cartografía, geografía, ciencias y religión', que la Casa Morton celebrará este 21 de agosto en la capital mexicana. Con el título original en inglés On the Origin of Species by Means of Natural Selection , el libro es uno de los 1,250 ejemplares de la primera edición publicada en 1859 por el editor británico John Murray.

Específicamente, el ejemplar a subastar es uno de las 23 ‘copias de cortesía' que el editor y Darwin destinaron para ser repartidos entre expertos y amigos, explicó la empresa. El propietario lo compró en 1993 en una subasta de la Casa Swann Galleries de Nueva York y como prueba de ello presentó a Casa Morton el recibo de compra, indicó la subastadora, que hizo una investigación para comprobar la autenticidad del ejemplar.

Entre los detalles que lo confirman están los datos del impresor, el papel de algodón típico de la época y la anotación manuscrita ‘From the author', hecha en la primera página por sus empleados, explicó a Efe Rodrigo Agüero, especialista del departamento de libros y documentos de Morton.

‘En la línea 11, página 20, existe una errata. Puede leerse specieis donde debería decir ‘species' explicó Agüero, quien se coloca guantes para manipular el ejemplar y mostrarlo ante los potenciales compradores.

El libro de Darwin llegó a Morton ‘de manera fortuita', explicó a Efe Jesús Cruz, jefe del departamento de valuación y catalogación de libros y documentos.