Keila E. Rojas L.

krojas@laestrella.com.pa



Todo apuntaba a que sería una velada inolvidable.

Ocho mujeres dispuestas a celebrar una Navidad como nunca antes, se reúnen en un lujoso caserón alejado de la ciudad. Pero entre risas y abrazos, descubren en un charco de sangre a Marcel, el dueño de la mansión, quien fue asesinado en su dormitorio. Es el entorno en el que se desarrolla ‘Ocho mujeres', una obra teatral de comedia y suspenso.

Tras el escalofriante hallazgo, empiezan las acusaciones, las revelaciones de secretos familiares ocultos de odio, envidia, pasión, infidelidad, engaños. Todas las mujeres, relacionadas de manera directa o indirecta a Marcel, tenían motivo para apuñalarlo... y todas tuvieron la oportunidad.

Si bien ‘Ocho mujeres' le dará la oportunidad a los espectadores de reír, también les hará reflexionar sobre situaciones cotidianas negativas.

‘Las mujeres nos atacamos entre nosotras, en lugar de unirnos y hacer fuerza a favor de cambios positivos. Somos nuestras peores enemigas, esto es un tema de la sociedad actual', indica Hannia Woodman, directora de la pieza teatral, a la vez que detalla que ‘esta realidad de la sociedad' se refleja en ‘Ocho mujeres'.

Con una frase de su personaje Jeanne Marie. describe el trasfondo de la obra. ‘Si tan solo las mujeres nos uniéramos, en vez de estar una contra otra tirándonos tierras o criticándonos, nos iría mejor', apunta.

A lo largo de la función se desvela que todas y cada una de las ocho mujeres tenían motivo para ser la asesina. En medio de acusaciones, las mujeres ‘se atacan verbalmente y se exponen malas costumbres, generando reacciones cómicas pero que te llevan a la realidad', dice Woodman.

‘Es interesante, pues el público y las sociedades deben tener la oportunidad de analizar lo negativo para corregir y generar conductas positivas', indica Cloty Luna, miembro del elenco.

Añade que la obra de Robert Thomas, estrenada el 28 de agosto de 1961 en París, aborda el tema de criticar sin analizar el por qué de las acciones de las personas. ‘Cada quien reacciona en base a lo que ha vivido, a lo que está viviendo', dice.

‘Ocho mujeres' se ha tomado teatros de España, Francia, Italia, México, Uruguay y Argentina, y también ha sido guión de filmes.

Se presenta en Panamá del 5 al 29 de julio en el Teatro en Círculo, en funciones de martes a sábado a las 8:00 p.m., domingos a las 4:00 p.m.

‘El teatro refleja la vida. Esta obra tiene más de 50 años , pero el tema está vigente', asevera Woodman.

En este sentido, Luna afirma que parte del ‘objetivo de las obras de teatro es educar de manera entretenida'.

‘Desafortunadamente, en nuestro país el público no está acostumbrado a escuchar, el público va al teatro solo a reírse, no le gusta analizar; cuando le pones un texto donde tiene que pensar, no es bien recibido', enfatiza.

ELENCO

Una comedia de suspenso

Enclaustradas por la nieve, los perros envenenados, los cables del coche y línea de teléfono cortados: ¿Atacará de nuevo la asesina?, ¿Quién será? ¿Gaby? atractiva y vanidosa esposa, ahora viuda, del asesinado. ¿Susú? hija mayor de Gaby y del difunto, universitaria pasando las fiestas en familia. ¿Catherine? traviesa adolescente, hija menor de Gaby y del muerto; le apasionan las novelas policiacas. ¿Agustina? hipocondriaca solterona hermana de Gaby, cuñada del muerto. ¿Mamy? Madre de Gaby, abuela de Catherine y Susú, suegra del difunto. ¿Es tan benévola como pretende ser? ¿Pierrette? hermana atractiva del difunto, con un pasado bastante turbio. ¿Madame Chanel? ama de llaves por más de 15 años, conoce los secretos de toda la familia. ¿Louise? criada de la casa recién contratada, seductora e impertinente.