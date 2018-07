Rosa Iveth Montezuma: ‘Los panameños no somos muy tolerantes'

Ivette Leonardi

V iernes, junio y tarde. La mujer más hermosa del país llega a nuestra rotativa. Rosa Iveth Montezuma (Chiriquí, 1993) rezuma sencillez. Va enfundada con unos jeans blancos, blusa floreada y unos enormes tacones azules que logra dominar a la perfección. Todo intento de camuflaje termina siendo un gesto fracasado: los colegas de la redacción han recibido a su reina, y de qué manera. Aplausos y una fila para las fotos, con su soberana, hacían que la rutina saliera por la puerta. Cincuenta minutos después del recibimiento, Rosa Iveth pide una soda light para empezar esta entrevista. Tal vez sea el impulso perfecto para dejarse robar algo de su historia, de su hoy y de su futuro.

¿Cuán racistas cree que somos? Considero que no es que seamos tan racistas, simplemente carecemos de tolerancia. Las personas tenemos diferentes opiniones, ideales diferentes, culturas diferentes... Lamentablemente, los panameños no somos tan tolerantes unos con otros y creamos caos, pero creo que debemos ser un poquito más humanos, debemos respetar y practicar muchos valores. Así vamos cambiando la sociedad.

¿Por qué a muchos la etiqueta de ser Miss les suena como ‘mujer sin inteligencia'? Tal vez sea por aquel momento cuando Giosue Cozzarelli aseguró, durante un concurso de belleza, que Confucio fue quien inventó la confusión. Las dudas sobre su intelecto es algo que Montezuma logra enterrar desde el momento que sentencia cada frase. Su elocuencia y humildad invita a que muchos cambien ese estigma de que una Miss es solo belleza y no conocimiento. Rosa Iveth (no le gusta que le llamen sólo Rosa, sino sus dos nombres a la vez) empezó desfilando en concursos regionales y ya ha llegado a coronarse como Señorita Panamá Universo 2018. Ha comenzado a olfatear los aromas del éxito y continúa con la sencillez que le enseñaron sus padres y su abuela, desde su comarca. Su vanidad pretende colarse pero ella misma trata de sacudirla, para que no le impida continuar.

La mujer que es oriunda de la comunidad Alto Caballero, en Ngäbe Buglé, alzó ayer su voz en diferentes comisiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Fue un clamor en defensa del género y de su herencia indígena. Y se convierte en pionera al ser la primera reina de belleza que visita esta organización con fines sociales. ‘La belleza es el complemento. Somos lo que nuestro corazón trasmite a través de nuestras acciones', dice. Pocas veces se entrevista a alguien sin egocentrismo ni vanidades. Gente que quizás no existe. Debe ser complicado ser conducida por un itinerario, sonreír, y continuar sonriendo las 24 horas del día. Hay pocos que sí lo disfrutan.

¿CUÁNDO SE SIENTE USTED GUAPA?

Me siento hermosa cuando soy yo misma, sin que me digan cuál ropa usar, ni cómo comportarme ni cómo hablar. Ser al natural, eso me hace sentir hermosa. (sonríe).

¿QUÉ ES SER MISS?

Es representar a la belleza de la mujer, no solamente la belleza externa, sino la interna: nuestros principios, valores, creencias y, sobre todo, nuestra personalidad.

¿Y ESTO IMPLICA AGRADAR A TODO EL MUNDO?

No. No todo el tiempo la gente va a simpatizar con nosotros. Siempre van a existir personas que piensen diferente. Eso sí les digo: Para juzgar a alguien, debemos conocerlo primero para después poder emitir una opinión.

¿QUÉ TIENE ROSA DE SU MADRE Y QUÉ DE SU PADRE?

Bueno, de mi mamá aprendí muchos valores, sobre todo la perseverancia y el esfuerzo. De mi padre, la dedicación a la familia. Me enseñó a luchar por mis sueños, que la base fundamental de una buena sociedad es el estudio. Es la cultura lo que nos hace diferentes a los demás.

¿UNA MISS PUEDE TENER CONCIENCIA SOCIAL?

(suspira) ¡Claro que sí! Todos tenemos un don y estamos llamados a servir.

¿CREE QUE EL FEMINISMO ES LA PIEDRITA EN EL ZAPATO DEL HOMBRE ACTUAL?

Pues... debemos demostrar que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres.

¿ENTONCES LO QUE NOS DIFERENCIA ES LA TESTOSTERONA?

Sí. Hoy en día estamos luchando por la igualdad de género. Entonces, las mujeres queremos los mismos derechos dentro de la sociedad.

¿QUÉ TIENE PANAMÁ QUE NO TIENEN VENEZUELA, PUERTO RICO O ESTADOS UNIDOS, PAÍSES QUE LIDERAN LAS CORONAS DE MISS UNIVERSO?

(risas) Creo que cada, uno se esfuerza por prepararse de la mejor manera. Simplemente, son países con historia en el tema de belleza. Siempre han revolucionado. Pero creo que Panamá tiene las mismas posibilidades de estar al nivel de ellos.

¿ROSA MONTEZUMA SE ARREPIENTE DE ALGO QUE NO HA HECHO?

No. Creo que cada cosa que hacemos en la vida aporta a nuestro crecimiento. Si es algo negativo, lo desechamos, tomamos lo positivo.

¿DISFRUTA USTED ESTE NUEVO ROL?

Me llena de mucho orgullo ser la voz de mi pueblo, mi gente. Decir lo que, muchas veces , ellos no pueden.

¿QUÉ CAMBIARÍA EN LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ?

Me gustaría ayudar en la creación de nuevos centros educativos. Centros donde podamos reforzar la cultura de verdad. La educación que se les da a los niños en las escuelas es básica. Me gustaría implementar clases de elaboración de artesanías, elaboración de vestimenta, practicar el idioma de las comarcas... Cosas que a través del tiempo los niños puedan recordar.

¿LA BELLEZA QUÉ SIGNIFICA?

Mucho más de lo que puedes ver a simple vista.