'La reina' Judi Dench reparte sonrisas y autógrafos al llegar a San Sebastián 

La actriz británica Judi Dench, que esta noche recoge el Premio Donostia por su trayectoria, llegó hoy a San Sebastián acompañada por su pareja, David Milles, y dedicó varios minutos a repartir saludos, autógrafos y sonrisas.

"¿Puedo acercarme?", preguntó a la organización la veterana actriz, aclamada por numerosos fans que la esperaban en la entrada del hotel María Cristina, uno de los centros neurálgicos del Festival de Cine de San Sebastián, donde fue recibida por el director del certamen, José Luis Rebordinos.

A derecha y a izquierda, saludando, firmando autógrafos y accediendo a selfis, el público agradeció a la estrella su cercanía con una ovación que Dench contestó con una gran sonrisa. Incluso accedió a "chocar los cinco" con un joven que se emocionó ante el gesto y tuvo que contener las lágrimas.

La octogenaria, cómoda y elegantemente vestida en tonos beige, se separó por unos minutos de su estilista y ayudante Jenni Carvell, para acercarse al público. Y de vez en cuando, tuvo que formar una visera con sus manos para evitar que el sol radiante afectara a sus dañados ojos. Dench, de 83 años, es una de las grandes damas de la escena británica. Comenzó su carrera en 1957 en el teatro, luego lo alternó con la televisión y dio el salto al cine en 1964 con "The Third Secret".

Pero no logró la fama mundial hasta 1995 al encarnar a M en la cinta del 007 "GoldenEye", en 1995, perteneciente a la saga James Bond, un papel que repitió en la saga de espías hasta "Skyfall" en 2012. Siete veces nominada al Óscar, en 1999 se lo llevó por "Shakespeare in love", de John Maden, aunque su carrera atesora más de cien títulos, muchos de ellos, inolvidables, como "Iris" (2001), "Notes on a Scandal" (2006) o "Philomena" (2013). Además del Óscar, ha ganado seis BAFTA del cine británico, dos Globos de Oro y siete Laurence Olivier del teatro británico.