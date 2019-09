Ana Raquel Chanis: ‘El plástico humano es tan nocivo como el industrial'

Keila E. Rojas L.

Ha dedicado su trayectoria profesional a optimizar la calidad de vida de hombres y mujeres a través de la consultoría de imagen. Ana Raquel Chanis atribuye a la influencia materna su sencillez, el entusiasmo latente aún en la adversidad, el buen gusto por las cosas bellas sin que prime el dinero y el entender el amor como un sentimiento que no se ejerce a voluntad. Desdeña la vulgaridad e impide ‘que los vericuetos de la naturaleza que nos rodean siempre' le resten ‘paz y cordura'. Si se le compara con un textil, asegura ser 100% algodón o henequén, de fibra natural, ‘no hay nada sintético en mí'; pues está convencida de que ‘el plástico humano es tan nocivo como el industrial'. Su plática tiene un matiz preciso y energético. ‘Tengo facilidad para perdonar, pero inmensa dificultad para permitir que otros intenten o persistan en hacerme daño. Prefiero que quienes me causaron algún sufrimiento o fueron indiferentes pudiendo atenuarme alguna angustia, no se molesten en saludarme', afirma. Se define como la antítesis del elitismo y le da ‘pereza' la gente que divide a los seres humanos en clases sociales o apellidos de alcurnia. Chanis, con veinticinco años como consultora de imagen pública personal y corporativa, ha trabajado con abogados, políticos, empresarios, inversionistas, banqueros, diplomáticos, sicólogos, artistas, publicistas, periodistas y médicos. En el ámbito corporativo, con líneas aéreas, empresas automotrices, bancos, hospitales, urbanistas, universidades, hoteles, bienes y raíces y medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Bajo su marco de referencia se inclina ‘a los escalafones creados en base a inteligencia, talento y honorabilidad' y no por nivel social.

¿Qué le gustaría cambiar de usted?

Mi poca capacidad de síntesis.

¿De qué parte de su cultura estás más y menos orgullosa?

¿Orgullosa? Cultura es lo que persigo incansablemente. He sido afortunada al viajar mucho y haber residido en otros países donde la cultura es parte de la existencia. Me adentro feliz en ese mundo donde aprendemos a hacer de la cultura eso que enriquece íntimamente, proporciona estimulantes gratificaciones y añade belleza a la vida.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser mujer?

Lo mejor de ser mujer es serlo. Nunca tuve reservas ni me cuestioné con respecto a mi género que siempre he representado exigiendo respeto, disfrutando la dualidad de fortaleza y sensibilidad implícitas en ello. Las mujeres tenemos una inmensa capacidad para enfrentar como campeonas a la vida y un ilimitado umbral para comprender la condición humana con esfuerzo, compasión, perseverancia y amor. Tenemos que llevar el ser mujeres como un galardón y decidir resueltamente amarnos más a nosotras mismas. Lo peor es la existencia del abuso, la falta de equidad y el soportar lo inadmisible por el qué dirán o el temor a estar solas. Los hombres para sobrevivir se han refugiado en estereotipos sexistas. Se les enseña absurdamente a no llorar, a no sentir abiertamente y a ser víctimas de la clasificación de la especie humana de los géneros y de su propia masculinidad. Sienten enorme inseguridad emocional, algo que debe hacernos reflexionar.

Si pudiera reemplazar el típico saludo de apretón de manos, ¿con qué lo haría?

Con un afectuoso mensaje desde la mirada, una sonrisa y la empatía reflejada en el rostro. Estos gestos expresan mucho más que un apretón de manos.

¿Qué le hace desconfiar de una persona y por qué?

Los hechos de algunos tienen mal tufillo y tengo muy buen olfato.

Para usted, ¿cuál es la mejor época de la historia?

El Renacimiento, cuando el arte, la creatividad, escultores, pintores, músicos, filósofos y poetas empezaron a cambiar el mundo.

¿En qué etapa se ha desarrollado la mejor moda?

En todas las épocas de la historia hubo belleza o fealdad en el vestir, según quién llevó la ropa encima y lo que se expresaba con ello. La ropa es un fuerte y elocuente mensaje no verbal que expresa el sentir, estados anímicos, al tiempo que se adapta a los climas y cánones culturales. Personalmente, descarto el término moda como guía de lo que debe usarse. Para mí, moda es la que a cada cual mejor acomoda.

CONSULTORÍA DE IMAGEN El triunfo en la vida está determinado por los buenos hábitos Nombre completo: Ana Raquel Chanis Vannucchi Ocupación: Consultora de imagen pública personal y corporativa Resumen de su carrera: El trabajo de Ana Raquel como consultora de imagen pública requiere conocimiento, creatividad y sensibilidad y se produce mediante un proceso de cinco fases: investigación, evaluación, diseño, producción y realización. ‘Triunfar en la vida no tiene mayor secreto que practicar determinados hábitos, pero antes es necesario aprenderlos hasta comprenderlos racional y emocionalmente'. Ana Raquel Chanis

¿Cuánto vale la cortesía hoy día?

Muy poco. La necesidad de inculcarla es inaplazable. No se trata de etiqueta. En Panamá se requiere urgentemente enseñar a saber ser persona. A esa tarea dedico mi vida profesional.

¿Qué son los valores?

Lo que muchos políticos corruptos desconocen y, paradójicamente, viven lujosamente sin esfuerzo, mientras los que tenemos clara conciencia de esos valores trabajamos incansablemente. Lo que adoptamos como un culto, como código para vivir dignamente, o ignoramos para morir avergonzados.

¿Ayuda el feminismo a valorar y respetar más a las mujeres?

Es una lucha histórica valedera que en un futuro cercano dará un vuelco hacia redefinir lo masculino. Sé de mujeres que tienen hijos de 14 años a quienes llevan un vaso de leche a la cama antes de dormir, aunque ellas se estén muriendo de cansancio. Eso es amor maternal manifiesto de manera incorrecta por dulce que parezca. Si el hijo sospechara el desgaste físico y mental de esa mujer, día tras día, al hacerse esclava por un hábito cotidiano desde su amor de madre, tal vez rompería con el enorme sacrificio incondicional que recibe diariamente. Así empiezan muchas historias tristes.

¿Tienen límites los derechos de los seres humanos?

¡Por supuesto! El límite de los derechos humanos lo fija el respeto a los derechos de los demás. En Panamá se rompió el cerco de la justicia al extremo de permear, desde los poderes del Estado, hasta el abuso de un vecino que atropella la paz y seguridad de otro, a ojo abierto de todos.

¿Cuál cree que es el cambio más importante que se debe hacer al sistema educativo de este país?

Un sistema educativo tiene que complementar un proyecto de país; considero que nuestro proyecto de país aún no está claro. Me impresiona favorablemente la nueva ministra de Educación. El sistema está tan contaminado que tengo inevitables aprehensiones en cuanto a las posibilidades de logro, en cualquier contexto. Para todo efecto, contará que haya ‘garra' en la cima del poder.

¿Cómo define la corrupción en Panamá?

Como el cáncer que hizo metástasis, sin inversión ni investigación en la cura, ni esperanzas a corto plazo.