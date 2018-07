'Quien se iba a imaginar...' 20 años sin el Mandamás

Verónica Castillero

Un día como hoy hace 20 años falleció el reconocido acordeonista de música típica Victorio Vergara Batista mejor conocido como 'El tigre de la Candelaria' o 'El Mandamás'.

Victorio nació el 19 de febrero de 1944 en la provincia de Los Santos y murió un 21 de julio de 1998 a sus 54 años a causa de un derrame cerebral en la ciudad de Panamá.

'El gran maestro', como le dicen artistas típicos, siempre estará presente en nuestra música, dejando su legado a diversos acordeonistas que hoy en día se inspiran en él.

'El Mandamás' heredó su don y su pasión por el acordeón de su padre Gabriel Vergara.

Vergara realizó en 1961 su debut como acordeonista en el afamado Jardín Royal Gin, en la ciudad de Las Tablas, al lado de Dorindo Cárdenas a sus 17 años, para las fiestas de Santa Librada. Sus primeras presentaciones fueron en Pocrí y Las Tablas.

Fue uno de los pioneros en tocar el acordeón y formar un conjunto típico, 'Los Plumas Negras' quien tuvo como su voz principal a Lucho de Sedas y luego a Manuel 'Nenito' Vargas, quienes fueron los que hicieron disfrutar y gozar a fanáticos en sus bailes.

'El Mandamás' es considerado como uno de los mejores exponentes del folclor panameño.

'Amor entre los dos', 'Me enamore de ti', 'Nuestro romance', 'Aunque no me creas', 'Bebe', 'Vivimos un secreto',' Aléjate de mi', 'La viudita de la miel', 'Para el Cedro, me voy', fueron algunos de sus éxitos.

Vergara era devoto de la Virgen Santa Librada quien siempre participaba en sus festivales en Las Tablas, era tanta su devoción y agradecimiento que le pidió al profesor Arnulfo Ríos Cano la composición 'Mi Amiga Santa Librada'.

'Este año voy para tu fiesta una ofrenda te llevaré, por ser tan linda, bella y milagrosa esta promesa, te cumpliré". Lastimosamente aquel 21 de julio fue la primera vez que el acordeonista no llegó a visitar a 'La Patrona', 'La Moñona' o 'La Chola' como la llaman de cariño en su pueblo de Las Tablas.

Después de 20 años de su desaparición física, aún los panameños se trasladan a esa gran época donde bailaban sus temas.

'El tigre de la Candelaria' se mantiene vivo en los corazones de los panameños y de sus compañeros quienes le agradecieran siempre aquellos tiempo de buena música.

En Las Tablas, es recordado por sus temas, además de lo muy buena persona que era y su forma peculiar de tocar el acordeón.

Victorio cantó con artistas como Dorita Peña, Angélica Murillo, Bertie Solís, Lucy Quintero y Lucho De Sedas.

Hoy en día tenemos grandes acordeonistas como Ulpiano Vergara, Osvaldo Ayala, Dorindo Cárdenas, Manuel Nenito Vargas, Manuel de Jesús Abrego y Abdiel Núñez, Sammy Sandoval, Víctor Ballestero, Vladimir Atencio, Manuel Gómez entre otros.