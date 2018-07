Pronto comienza la aventura

Mariela Sagel

El pasado 26 de junio, ante un público entusiasta que rebasó la capacidad del Gran Salón Colonial del Hotel Bristol, se realizó el lanzamiento de la XIV versión de la Feria Internacional del Libro de Panamá, que este año tiene como invitado al Estado de Israel. El eslogan seleccionado es ‘Donde la aventura comienza' y se llevará a cabo del 14 al 19 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa. Faltando un mes para el evento cultural más importante que se realiza en Panamá, es bueno ir repasando algunas de las actividades que se van a desarrollar durante esos seis días.

PRESENTACIONES INTERNACIONALES

Las ferias de libros tienen varios componentes, que no pueden prescindir uno del otro. Por un lado, están los puestos comerciales, donde se venden tanto libros como toda clase de artículos que hagan alusión a la lectura, y por el otro está la agenda cultural, que es la que ubica la enorme demanda que siempre tiene la Cámara Panameña del Libro, que organiza la FIL, para realizar conversatorios, talleres, charlas y presentaciones de libros.

Este año se realizará por segunda vez el Foro de Periodismo, que tendrá como tema ‘Periodismo y Política: el deber de informar' y es alusivo al trienio que estamos viviendo en América Latina, donde se han estado celebrando y se celebrarán elecciones en 14 países (Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Venezuela y México ya las tuvieron, y faltan por realizarse las de Uruguay, Argentina, Bolivia, Guatemala y Panamá, entre otros). El foro se verá prestigiado por protagonistas como el mítico periodista estadounidense Jon Lee Anderson, cronista estrella de la revista The New Yorker y experto en América Latina quien, junto a Patricio Fernández, de Chile, director del semanario The Clinic , que se distingue por mezclar sátira y humor político con crítica social, Jorge Volpi, mexicano, premio Alfaguara de novela y Jerónimo Pimentel, de Perú, debatirán junto a colegas panameños. Volpi, Anderson y Fernández presentarán, a su vez, libros de su autoría en horarios separados.

De Israel, país invitado que este año conmemora los 70 años de su restablecimiento como estado, vendrán Eshkol Nevo, que la crítica ha catalogado como de los escritores más prometedores, comparado con el célebre Amoz Oz, junto a Hanoch Piven, que es ilustrador connotado y que dictará un taller en el marco de un congreso del Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)y Gil Hovav, novelista y periodista culinario. En torno al significativo aniversario que conmemora el país invitado se celebrarán toda una serie de actividades que lo identifican, como el museo virtual denominado ‘El camino de Jesús', un recorrido por Jerusalén, destacando la historia de la ciudad, desde el nacimiento de Jesús hasta el cristianismo de hoy día, repasando los hechos que dividieron una era. La obra de teatro que será el broche de oro con que culminará la FIL el domingo, ‘El balcón de Golda', en homenaje a Golda Meir, la dama de hierro israelí que fue la primera mujer que ocupó el cargo de primera ministra y fue un ejemplo de tenacidad y determinación. Esta pieza la escenifica la actriz Fanny Sarfati y arroja una mirada retrospectiva a los momentos decisivos que consolidaron ese estado.

De Guatemala estará David Unger, novelista, traductor y Premio Miguel Ángel Asturias 2014, que además es el representante de la Feria del Libro de Guadalajara en Estados Unidos. Unger es autor de varios libros, entre esos la novela basada en hechos reales, El manipulador , sobre la muerte de Rodrigo Rosenberg, el abogado que divulgó, en forma póstuma, su muerte, señalando al entonces presidente Álvaro Colom y su círculo íntimo como responsables.

Javier Moro, español, ganador del premio Planeta de 2011 con la novela El imperio eres tú , que estuvo en la FIL 2012, presentará su última obra Mi pecado , que ganó en abril el Premio Primavera de Novela 2018 y se basa en la vida de la actriz española Conchita Montenegro, que triunfó en Hollywood en los años '30. Moro también estará en un panel sobre producción de cine, oficio que conoce bien por haberse dedicado a él por varios años en la meca de esta industria.

Marruecos se estrenará en la FIL con la presencia y activa participación de Amina Lemrini, presidenta de la Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual, escritora que cuenta con suficiente experticia y experiencia en materia de formación y promoción de la cultura, de los derechos del hombre y de la democracia. La Dra. Lemrini tendrá una intervención en el encuentro Intergeneracional: Mujer y desafíos, que se desarrollará a lo largo de toda la feria.

México, además de Jorge Volpi, que participará en el Foro de Periodismo y presentará su libro galardonado Una novela criminal , tendrá presencia con Tati Ortiz Monasterio (youtuber), la periodista Marcela Turati, Fanny Sarfati, actriz y directora de la obra sobre Golda Meir y otro youtuber que también es crítico literario, Alberto Villareal.

PRESENTACIONES NACIONALES

La poesía ha escogido el marco de la feria para celebrar su festival anual ya establecido ‘Ars Amandi' junto a poetas, declamadores emergentes y la exaltación de este género literario. También presentarán novedades los conocidos escritores Juan David Morgan, Chery Lewis, Ricardo Puello, Lucy Chau, Danae Brugiati, y el doble ganador de premios recientes, Rogelio Ávila (del premio Rogelio Sinán y del certamen de novela corta Sagitario). El conjunto ‘El duende gramático' que lidera el poeta Salvador Medina Barahona presentará obras de Melitón Robles, Héctor Aquiles González y Enrique Jaramillo Levi. Toda una ‘Maratón de duendes'.

Rose Marie Tapia, la autora super ventas que estrena novela tradicionalmente en la FIL presentará el mismo día de la apertura su última obra, La noche no dura para siempre. Alexandra Ciniglio, que es una cara conocida en los medios televisivos, se nos revela como una excelente biógrafa con su primer libro Abraham Eisenman, un hombre de hierro. Y Consuelo Tomas será reconocida por la FIL como ‘Escritora Panameña 2018' por su trayectoria como autora, narradora, poeta, actriz y comunicadora.

También se llevarán a cabo otras actividades, tanto en el pabellón infantil donde se estrenará ‘La ciudad del futuro' como en el novedoso callejón juvenil, que tendrá libros, lecturas y exposiciones de culto. El conversatorio ‘El pacto mundial de refugiados, una respuesta colectiva al desplazamiento', cuenta con el apoyo del Alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). Interesante también el panel ‘Duelo y resiliencia: enfrentando el dolor con amor', en el que participarán las autoras Gloria Pino y Clelia de Arango, madres de niñas con parálisis cerebral, quienes junto a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) conversarán sobre sus experiencias y las realidades que deben ajustarse para ofrecer las mismas oportunidades a todos los niños con discapacidad.

UN SITIO PARA COMPARTIR

Este año la FIL sale de su formato tradicional habilitando áreas para realizar tardes bohemias en el Zaguán Literario, un espacio donde amantes del canto, la prosa y el verso podrán hacerse acompañar por músicos en medio de degustaciones culinarias y copas de vino. Igualmente, la Fundación Danilo Pérez ofrecerá un taller de musicoterapia para niños y adultos titulado ‘Ritmo, alegría y jazz' y se llevará a cabo el primer Flashmob, donde el bailarín y coreógrafo israelí Ohad Naharin nos enseñará a bailar en cualquier momento. El cine también se subirá a escena en la FIL con la realización de Panalandia, en el cual se mostrarán películas de cine independiente.

Esto apenas empieza. El Taller Editorial Concolón llevará a cabo un curso de periodismo cultural conducido por el escritor puertorriqueño Héctor Feliciano, maestro-director de la Beca Gabriel García Márquez de Periodismo Cultural, de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y responsable de la obra Gabo periodista , cuya versión panameña fue presentada a inicios de este año gracias al apoyo de la Fundación Publicando Historia y la Fundación Gabriel Lewis. El taller durará toda la semana y para poder participar hay que presentarse a la convocatoria cumpliendo con los requisitos que se exigen. Un lujo de taller en un marco ideal.

