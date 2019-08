‘Es posible derrocar a un mandatario con la música’

María Alejandra Carrasquilla Reina

maria.carrasquilla@laestrella.com.pa



Patrick Vander Werf es un rapero urbano conocido por sus seguidores como ‘Pash’, que impulsó su carrera musical al escenario internacional cuando su canción ‘Panamá Gris’ fue incluida en el último álbum de Rubén Blades:‘Paraiso Road Gang’.

En la letra de ‘Panamá Gris’, Pash expresa el deseo de reemplazar las paredes ‘grises’ del país por el color verde porque no estamos “en armonía con la naturaleza, y se destruye naturaleza para construir progreso, cuando en realidad el progreso real cada día está más conectado” con ella, dice el artista a ‘Cooltura’.

‘Pash’ también compartió los detalles sobre el lanzamiento de su primer disco titulado ‘Guillas’, compuesto por 15 canciones, entre ellas ‘Urgente’, ‘Bla Bla Bla’ y 'Arte en el Chapter’, esta última producida en colaboración con Los Nietos del Jazz y Carlos Méndez.

Para quienes no te conocen, ¿quién es Pash?

El Pash solo quiere hacer las cosas diferentes, impulsar el rap en Panamá como nunca se ha hecho.

¿Por qué el álbum se titula Guillas?

Una guilla es una incógnita mental, empecé a escribirlo cuando tenía muchas incógnitas mentales y pensé que era buen nombre.

¿Qué significa la imagen de la portada?

La imagen de la portada es una guilla, el cuadro lo pinté en mi cuarto y representa todo ese desorden mental, y cómo del desorden con orden puede salir algo bonito.

En la canción ‘Bla Bla Bla’ expresas que un “león no se voltea cuando un perro le ladra”, ¿por qué lo dices?

Creo que es más importante mirar el objetivo que a las personas que te están desviando del objetivo. Siempre que estás mirando un objetivo que la gente no entiende por lo grande que es, tratan de detenerte. No hay que preocuparse por perder el tiempo distrayéndose con esos ladridos y solamente tienes que ir y comerte la presa.

¿Cómo se sintió al participar en el álbum ‘Paraiso Road Gang' de Rubén Blades ?

Increíble, realmente no puedo creerlo, todavía no sé cómo paso eso. Rubén es un verdadero ídolo como persona y como músico.

En la canción ‘Panamá Gris’ quieres pintar a Panamá de color verde, ¿por qué?

Panamá es un país lleno de naturaleza y no está en armonía con ella, y se destruye naturaleza para construir progreso, cuando en realidad el progreso real cada día está más conectado a la naturaleza.

En la misma canción expresas que tu ‘rap es diferente’, y que quieres ser un ‘referente y un dirigente’. ¿En quién esperas convertirte?

Quiero convertirme en un referente del rap en Panamá y no solo en Panamá, si no de la música.

¿Crees que sea posible que en Panamá un gobernador sea derrocado por un movimiento de músicos como sucedió en Puerto Rico?

Definitivamente, y si se tiene que hacer, se hará.

¿Crees que la música puede ser un instrumento de cambio social en el país?

La conciencia está viva, cuando le hablas a una persona a conciencia, la metes en ese espacio y ya sea que quiera elevar su conciencia o no, la conciencia va a jugar sus cartas. Yo pienso que no solo en la música y en el arte, mientras haya más conciencia en todos los aspectos de la vida en Panamá, por ejemplo, se va a poder hacer un cambio social y cultural. La conciencia es la clave.

¿Quiénes son tus modelos a seguir?

En la vida, mi papá, mi hermano, mi familia. En la música, mis mayores influencias vienen con la nueva ola del rap en España: Ayax y Prok, Fernando Costa, Foyone, Natos y Waor, Hard GZ.



¿Qué piensas del rap en Panamá?

Aún muy pequeño pero fuerte, la gente que le gusta el rap aquí, da la vida por él.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Estoy armando un disco nuevo, va a ser más experimental que ‘Guillas’. También promoción del álbum que acabamos de estrenar a nivel local e internacional y voy a estudiar producción musical en España por unos meses.