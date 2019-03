Patricia Vlieg canta folclor para que Latinoamérica no olvide sus raíces

Esta artista, graduada de interpretación vocal y arreglos en la prestigiosa Escuela de Música Berklee de Boston (EE.UU.) y con cuatro álbumes en su haber, sostiene que "hay una lucha y compromiso" de la figura femenina por encontrar espacios que permitan trasmitir mensajes.



Para esta talentosa mujer no vidente, que es a la vez multinstrumentista, compositora e investigadora musical, existen dos realidades que contrastan: la primera es la presencia profunda de la cantora latinoamericana que cuenta sobre su tierra en las canciones, y la otra en los instrumentos, que no se le da tanto auge.



Antepone como ejemplo sus inspiraciones, la multifacética artista chilena Violeta Parra (1917-1967) y el icono musical de Argentina Mercedes Sosa (1935-2009), quienes a través de sus canciones hacían eco de la melancolía por la patria y de las costumbres auténticas del pueblo humilde.



"Sosa fue una maestra del canto y del corazón, ella no siendo compositora, sino una gran interprete hizo que nos acercáramos a la sociedad, al patrimonio cultural y a la realidad de América Latina, además de revelarnos otros cantores y poetas", señaló Vlieg.



La panameña, que realza su trabajo con mezclas de folclore y jazz, realizó en el año 2011 el trabajo "A una cantora", tributo a la también llamada "Negra Sosa".



Por otro lado, esta artista panameña reconoce que en la parte musical o de instrumentos hay presencia femenina en algunos ambientes, y cree ahora se están rompiendo los estereotipos y ve que hay una comunidad de mujeres que propone desafíos y retos en la música.



"Esto no solo se trata de temas de géneros, con la música hay que encontrar espacios y no siempre ocurre con facilidad en un país que se decanta por propuestas más variables, las propuestas tienen que venir acompañadas de constancia y de creer en lo que hacemos", manifiesta.



La artista alienta que las mujeres músicas deben entender que el mundo debe ser un lugar sin fronteras y que estas no deben aceptar los límites impuestos, sino buscar lugares donde compartir su arte.



A esto añade que las mujeres deben exponer su voz no solo en el ámbito musical, sino que también en las artes, ciencias y políticas, y que aunque no es una tarea fácil, deben construir su presencia.



"Las mujeres deben conectar su corazón e inteligencia a la idea de no tener miedo a expresar sus pensamientos, deseos, búsquedas, inquietudes. Debemos comprendernos a nosotras mismas y ser solidarias", planteó.



Vlieg, que ha realizado colaboraciones musicales con el saxofonista cubano Paquito D'Rivera, la guitarrista paraguaya Berta Rojas y el bajista peruano Oscar Stagnaro, se presentará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el concierto gratuito "Divas del Mundo" junto a la cantante haitiana Emeline Michel y la cantautora mexicana Lila Downs.



"Para mi compartir en este espectáculo junto a otras cantoras tiene un significado especial, dado que tenemos como elemento común un compromiso con nuestro patrimonio, raíz musical y cultural de investigar, conocer y contar nuestras identidades", expresó.