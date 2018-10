Panameño presenta obra literaria en la FIL de México

Keila E. Rojas L.

Todo empezó con Un grito desesperado de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. La novela sobre relaciones familiares que aborda el suicidio de uno de los miembros de la familia, inspiró a Dhierich Jarwell Valderrama, un joven que en el 2017 se inició como escritor. Su pasión y entrega por las letras lo llevan a presentar ‘Cinco retos para morir', su primera creación literaria, en México.

‘Cinco retos para morir' cuento que forma parte del libro Buscadores de sueños , se presentará el próximo 1 de diciembre en la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro (FIL 2018), del 24 de noviembre al 2 de diciembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

‘Mi madre y hermana me regalaron Un grito desesperado de Carlos Cuauhtémoc. Antes de leerlo ya habían pasado varios libros por mis manos, pero este me despertó la pasión por escribir', dice Jarwell a la vez que detalla que fue la técnica narrativa y el espíritu motivacional, la parte de superación de la obra, lo que más le impactó.

‘Pensaba que cuando fuera adulto mayor quizás lograría escribir algo', confiesa Jarwell , quien no imaginó que un concurso organizado por Sánchez le trazaría el camino como escritor, antes de lo esperado.

Sánchez, autor de Sin cadenas , Invencible , Volar sobre pantano , Mientras respire , entre otros títulos, durante la presentación de su más reciente publicación Conflictos, creencias y sueños , en la Feria Universitaria del Libro (FUL) 2018, que realiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), México, detalló que a partir de ese texto se creó una página web de buscadores de sueños.

‘La felicidad que sentí en el momento que anunciaron mi relato como uno de los seleccionados me hizo llorar', DHIERICH JARWELL ESCRITOR

‘Mi hermana se informó sobre la página y me avisó. Era como un concurso taller de preparación para escribir. Se inscribieron 238 participantes de todas partes del mundo. Y duró cerca de cinco meses. Cada cuatro días nos ponían un reto, nos pedían que escribiéramos sobre un tema en específico', relata Jarwell.

Antes de cada reto, Sánchez, considerado uno de los escritores más leídos en la actualidad, a través de videoconferencias se comunicaba con los participantes para marcar pautas y motivarles a escribir con la mayor destreza posible.

Fueron 20 retos y al sexto Jarwell, quien estudia Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Latina, estuvo a punto de abandonar la competencia. Debía abordar en un cuento alguna herida personal, no superada.

‘Tocar una herida que está sanando es algo que complica el querer adentrarse a la historia y me pone a temblar. Hablar de mi padre no es algo que no quiera hacer, se me dificulta, me golpea y me hace dudar. Pensé dejarlo hasta aquí, mas quiero seguir, tal vez así logre encontrar el verdadero perdón', comunicó Jarwell a los organizadores, tras la posibilidad de perder su lugar en el concurso por no cumplir ciertas exigencias.

Fueron 138 los finalistas de los cuales 14 relatos serían los ganadores y darían vida al libro Buscadores de sueños , bajo el grupo editorial Diamante.

‘El último reto era redactar un cuento, tema libre, a entregar en un mes', apunta el estudiante de Derecho y Ciencias Políticas.

‘Cinco retos para morir', que inicialmente se llamaba ‘Cinco estaciones para un cambio' y recorre etapas de la vida de su autor, ocupó la cuarta posición.

‘La felicidad que sentí en el momento que anunciaron mi relato como uno de los seleccionados me hizo llorar', recuerda Jarwell.

El 29 de diciembre el joven escritor, oriundo de Chiriquí, viaja a Guadalajara, México, y el 1 de diciembre será presentado en la Feria Internacional del Libro como escritor del grupo editorial Diamante. Además, llevará su novela Una última oportunidad a revisión e impresión en la misma editorial.