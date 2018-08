Panamá apunta a promoción turística internacional y acercamiento con Costa Rica

"Panamá ha tenido una falencia de visión por diferentes criterios administrativos, y la creación del Fondo de Promoción Internacional es para tener una visión de país en lo que respecta al turismo. Buscamos establecer prioridades y tener una continuidad en el tiempo", declaró Him en una entrevista con Efe en Costa Rica.

El ministro panameño culminó el miércoles una visita a Costa Rica en la que se reunió con su par costarricense, María Amalia Revelo, con quien conversó sobre el Fondo de Promoción, la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2019 y posibilidades de acercamiento para facilitar el turismo entre ambos países y trabajar en un multidestino.



"El Fondo de Promoción va a ser la mejor manera de tomar una decisión de cuáles son los mercados que más le convienen a Panamá. Podemos decir que Estados Unidos es fundamental; Latinoamérica, que ha sido nuestro mercado primario, y también evaluar los mercados europeos", comentó el ministro.



El funcionario agregó que con la reciente apertura de relaciones diplomáticas entre China y Panamá, el mercado chino es también un objetivo, lo cual considera una oportunidad para crear una "sinergia" con Costa Rica.



"Los turistas que vienen de tan lejos tienen preferencia por tener un multidestino para sacar más provecho de su inversión, y Costa Rica puede ser fundamental. Vamos a hacer un plan, ver posibilidades, riesgos y oportunidades y, si es bueno para ambos países, debemos empezar. No es fácil un mercado tan lejano pero es importante apostar por nuevos mercados", expresó Him.



El acercamiento con Costa Rica también busca facilitar la llegada de más costarricenses a Panamá y de panameños a Costa Rica, buscando tarifas cómodas y paquetes atractivos, y aprovechando el aeropuerto internacional de David, Chiriquí, cercano a la frontera común.



El ministro panameño también destacó la importancia que tendrá la Jornada Mundial de la Juventud que se efectuará en Panamá del 22 al 27 de enero con la participación del papa Francisco.



El pasado febrero el comité organizador panameño puso en marcha oficialmente el proceso de inscripciones y se espera que lleguen al país unas 600.000 personas, de las cuales el ministro Him calcula que unas 100.000 llegarán por tierra a través de Costa Rica.



"Estamos trabajando fuertemente para la JMJ. Va a haber un flujo muy importante ingresando por aire y por la frontera de Costa Rica y Panamá. Queremos que el ingreso sea más fácil y que haya una mejor experiencia mejorando el servicio a los turistas", comentó Him.



Otra actividad importante para el turismo panameño será el "Black Weekend", un evento que se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre próximo y que consiste en un fin de semana lleno de ofertas para atraer el turismo de compras, que además incluye conciertos con artistas locales e internacionales como el colombiano J. Balvin.



El mercado principal del Black Weekend, que se llevará a cabo por segundo año, son turistas latinoamericanos y del Caribe, para quienes se han habilitado paquetes especiales.



"El turismo de compras es una fortaleza del país y la estamos aprovechando", comentó el ministro.



Panamá está apostando por nuevos productos turísticos como un Circuito del Café en la provincia de Chiriquí, con el fin de mostrar a los visitantes cómo se produce el café fino panameño que ha llegado alcanzar valor de hasta 800 dólares la libra en mercados internacionales.



"Panamá no es un gran productor de café, pero se ha posicionado con cafés especiales y estamos utilizando las infraestructuras de las fincas para hacer el Circuito del Café que estará listo a finales del 2018", dijo Him.



Aparte de los nuevos productos, Panamá seguirá apostando por sus tradicionales fortalezas como lo es el turismo de congresos, reuniones y convenciones, para lo cual se espera la entrada en operación de tres nuevos centros de convenciones en los próximos meses.



Panamá recibió en 2017 un total de 2.550.000 turistas, lo que supuso un crecimiento del 5,8 por ciento, y el objetivo es alcanzar los tres millones de turistas, detalló el ministro.