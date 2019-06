‘Olio', un libro Pulitzer que desafía la forma de la poesía

El poeta recomendó autores y títulos que lee:

‘Counternarratives' (2015), de John Keene, escritor, traductor y artista estadounidense.

NourbeSe Phillips, escritora canadiense.

Yusef Komunyakaa, poeta estadounidense.

‘When my brother was an Aztec' (2012), de Natalie Díaz, poeta de la tribu norteamericana Mojave.

‘Whereas' (2017) de Layli Long Soldier, autora, artista y activista de la tribu norteamericana Siux oglala.