Nieve bajo el puente

Arabelle Jaramillo Ochoa

Llorando de soledad, esa soledad que duele hasta los huesos, esa de la que todos podemos ser presa. Siempre llorando… Siempre doliendo…

Los rincones de mis huesos rotos tratando de sobrevivir otro frío invierno cubierta de cartones mojados por la nieve al derretirse.

Mis pensamientos me acechan cada vez que la siento cerca…

—Te has convertido en mi sombra, ya no te soporto más.

—¡No entiendes nada!

—¡Claro que lo entiendo, lo vivo a diario, me tienes harta!

—No es mi culpa, ¿o sí?

—Ese fétido olor, la acidez con la que respiras, tu mirada perdida, ¡¡no te soporto!!

—Pero…

—Nunca te pedí que te fueras, pero ahora te lo imploro.

—Si tan solo te escucharas, si simplemente escucharas…

—Fue tu decisión, tú elegiste esa vida.

—Déjame explicarte, nunca te pude decir la verdad, tuve que entregarte, era eso o morir…

—¡¡Me vendiste!! Has vivido una vida llena de lujos gracias a eso, me arrancaste todo, nunca he tenido identidad.

Teniendo el mundo a mis pies, cubro mi cuerpo con el cálido abrigo a rayas de la última pasarela. Cada rincón de mí lleva el brillo de un lujo absurdo y placentero, el mismo que me hace recordar por qué ahora que debo vivir a la sombra de mi pequeña bastarda sin gloria, la culpa siempre nos persigue. Nos llega como una maldición y nos escupe en la cara. Ahora imploro perdón, pero estoy perdida, solo soy un despojo, un híbrido entre dos mundos igual de nauseabundos… Aún conservo mi primer tesoro, ese por el que te vendí con tanto gozo, solo que ahora me quema, está maldito… ¡¡Yo estoy maldita!!

—Era tu vida, vendiendo la mía. ¡Tenía que salvarte! Era muy joven, ¡perdóname, hija! No te niego, lo he tenido todo, pero no te tengo a ti… Soy solo una sombra bajo el puente.

—Es tarde, madre, mi vida acaba aquí bajo la nieve del invierno más frío y más solo que mi cuerpo jamás sintió, junto a ti y tu absurdo abrigo a rayas.

ARABELLE JARAMILLO

Autora emergente

Panameña nacida en México, 1978. Empresaria y fotógrafa. Ha publicado poemas y cuentos en la revista cultural ‘Maga'.

Ha tomado talleres de cuento avanzado con el escritor Enrique Jaramillo Levi, su padre.

Aparece antologada por primera vez en ‘Los recién llegados' (54 cuentistas inéditos escriben en Panamá: antología) (Foro/taller Sagitario Ediciones, 2013) y en el libro colectivo ‘9 Nuevos cuentistas panameños' (Foro/taller Sagitario Ediciones, 2013).

EMPRESARIA, FOTÓGRAFA Y AUTORA EMERGENTE