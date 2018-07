‘Necesitamos más música que no degrade a la mujer'

Las sociedades, antiguas, actuales y futuras, necesitan de música. La experiencia musical es lo que nos diferencia de los animales. Pero no es la cantidad, sino la calidad lo que importa. Hoy tenemos más acceso a la música que en ninguna otra época de la historia humana, mas la calidad y función de esta música está tergiversada, torcida y la función sanadora de la música ya no es la principal. No es que necesitemos más música, sino que necesitamos más música con mensajes positivos, que no degrade a la mujer, que sea más creativa, introspectiva, que nos una como grupo, que nos ayude a controlar nuestra autoestima. No necesitamos más música que nos violente.