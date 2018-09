‘Nada derrotará a los libros '

Nubia Aparicio S.

Ana Durruty es incansable. Cuando era una adolescente soñaba con ser escritora, pero ha dedicado gran parte de su vida a ejercer como periodista en importantes medios de comunicación de su país, Chile.

Al cumplir sus 50 años, fue cuando pensó que era el momento de convertirse en una escritora de ficción, pues el tiempo no espera; y lo hizo. Desde ese momento, no ha parado.

Su última creación, El Sueño de la Leona , es una saga familiar por genealogía femenina, ganadora de un Fondart 2017. Narra las alegrías y desdichas de doce mujeres que aman sin saber amar, a través del transcurrir de tres siglos, en un mundo lleno de soledad y pasiones. La obra fue presentada en la Feria del Libro de Panamá.

Aunque Ana Durruty es madre de seis hijos y tiene 56 años, luce como una modelo. Revela que su secreto es caminar durante una hora todos los días y comer sano, lo que le recomienda a todas las mujeres.

Es una sobreviviente, parte de una familia de emigrantes españoles y vascos que se establecieron en Chile. Por ello, cada vez que llega a un nuevo lugar se siento cómoda, como si estuviera en casa. Es creativa de muchas maneras, no solo en la escritura. Le apasiona la fotografía, vivir, conocer, viajar. Ama a sus seis hijos y su nieto, quien le ha inspirado para escribir un libro que está por publicar.

Férrea defensora de la libertad de espíritu, considera que cada ser humano es único e irrepetible y está llamado a un designio propio y especial, que debe descubrir. Y se siente plena mientras escribe en silencio, acompañada solo por el silbido del viento entre los árboles y el trino al atardecer de algún pájaro, también solitario.

Considera que un sueño se puede alcanzar a cualquier edad y su experiencia es una prueba de ello. Se siente realizada, feliz y con ganas de producir cada día más.

Antes de dedicarse a la labor literaria, Ana Durruty escribió un sinnúmero de obras de no ficción que la hicieron merecedora de varios premios.

¿FUE DIFÍCIL ABRIRSE PASO COMO ESCRITORA AL PRINCIPIO?

Siempre que se emprende un nuevo camino aparecen, antes que las satisfacciones, las dificultades, que prefiero ver como desafíos. Como todo oficio, además del propio de la escritura, poder definirse como escritora exige que la obra sea publicada y conocida. Fue y es difícil, pues me gustaría llegar a mucha más gente, en todo el mundo, con mi obra. Pero tengo una mentalidad positiva que me permite perseverar en momentos arduos. Cuando nos proponemos algo, debemos prepararnos para superar contratiempos y así poder cumplir nuestros objetivos.

USTED ES UNA PERIODISTA RECONOCIDA EN SU PAÍS, ¿CÓMO SE CONVIERTE EN ESCRITORA?

A los 14 años quería ser escritora. Luego tomé otras opciones y trabajé como periodista. Ello me dio disciplina para escribir. Mi primer libro de no ficción lo escribí a los 30 años y luego publiqué varios en esa misma línea. A los 50 pensé que si no tomaba entonces la opción de escribir ficción, después sería tarde. Y lo hice. No sin sacrificio. Todo tiene su momento y ese era el oportuno para mí. Tengo la suerte de ser directora de Ediciones Universidad San Sebastián en Chile y contar con el apoyo de la institución para compatibilizar trabajo con escritura.

¿CÓMO SE PIERDE EL MIEDO A LA PÁGINA EN BLANCO?

Escribiendo. No siempre resulta fácil seguir con el hilo del relato. A veces parece que no tuviéramos ninguna nueva idea. El remedio es escribir cualquier cosa que se nos ocurra, aunque no sea lo que queremos expresar literariamente. Luego, en el ejercicio de escribir, nuestra mente encontrará la ruta, ya sin temor ni angustia que la bloqueen.

¿CUÁLES ATRIBUTOS DEBE TENER UN ESCRITOR?

Algunos obvios como imaginación y creatividad y otros que ayudan a hacer florecer los anteriores y concretar el trabajo literario: disciplina, apertura a descubrir mundos nuevos, y adquirir conocimientos, por decirlo de alguna manera, sobre lo humano y lo divino; es decir, curiosidad intelectual.

LE ESCUCHÉ DECIR QUE LOS NIÑOS CON DÉFICIT ATENCIONAL TIENEN VENTAJAS…

Si mis padres me hubieran dado Ritalín probablemente no habría hecho muchas de las cosas que he realizado en la vida, en especial ser escritora. Lo denomino ‘capacidad de atención múltiple', y aunque es una condición que implica mayor esfuerzo para los padres y el sistema escolar, medicar a los niños no es una solución para los pequeños, sino una medida acorde con un sistema que cree que todo debe ser funcional con el menor esfuerzo posible, aunque ello tenga consecuencias indeseables. Si los padres leen los efectos secundarios del Ritalín, desistirán de darlo a sus hijos. A mí me pasó.

¿QUÉ SE NECESITA PARA CREAR A TRAVÉS DE LA ESCRITURA?

Además de los atributos que mencioné y tal vez más importante: tener ganas de contar una historia, deseos de comunicar la manera propia de ver el mundo y capacidad de soñar y luchar por sus sueños.

¿CÓMO HA IMPACTADO EL MUNDO DIGITAL EN SU OBRA?

RESUMEN DE SU CARRERA Es autora de los libros de no ficción ‘La Derecha Desatada' y ‘Síntesis' (Premio Iberoamericano de Historia), entre otros Nombre completo: Ana Victoria Durruty Corral (Su nombre como escritora es Ana Durruty) Lugar de nacimiento: Ovalle, Chile Edad: 56 años Religión : Católica Cónyuge: Separada Resumen de su carrera: Es titulada periodista por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una maestría en Administración de Empresas, de la Universidad Andrés Bello. Académica universitaria, fotógrafa, blogger —www.anadurruty.blogspot.com y www.origenlimari.blogspot.com—, poeta, cuentista y novelista.

Adaptarse a nuevas tecnologías es el gran desafío de mi generación, que no es nativa digital, pero debe vivir en este mundo nuevo y apasionante. Hecho este esfuerzo adaptativo, el impacto ha sido positivo, permitiéndome llegar directamente a más personas en distintos países, de manera más rápida; promocionando mi trabajo en Instagram o vendiendo mi novela en Amazon. Como periodista he visto a través de los años multiplicarse las opciones de las personas para acceder al arte, la literatura y la información al sumarse a los medios tradicionales, las nuevas tecnologías. Eso es beneficioso para los escritores y para toda la especie humana.

¿LA TECNOLOGÍA SUSTITUIRÁ LOS LIBROS Y PERIÓDICOS DE PAPEL?

Cuando apareció la radio se dijo que desaparecerían los periódicos. Cuando nació el cine o la televisión se especuló que morirían la radio y los diarios. No ha ocurrido y no ocurrirá. Son todos medios complementarios.

¿CUÁLES ESCRITORES HAN INFLUIDO EN SU CREACIÓN?

He leído mucho desde niña, pero no soy capaz de reconocer influencias en mi obra. Me gustaría pensar que es original. Algunos críticos han mencionado como referente de mi novela el realismo mágico; pero prefiero calificarlo como hiperrealismo, una percepción de colores, sabores, olores, emociones, intensos. Otros han puesto énfasis en que mis escritos tienen un ‘imaginario propio'. En eso estoy trabajando y espero que sea mi aporte a la literatura.

¿CUÁL ES EL ESCRITOR O ESCRITORA QUE MÁS ADMIRA O LE GUSTA LEER?

Mi escritor favorito sigue siendo el de mi adolescencia: Albert Camus. Mis opciones de lectura son más bien clásicas. Leo historia y biografías históricas. Últimamente he leído a la Premio Nobel bielorrusa, Svletana Alexievich.

¿DÓNDE SE SIENTE CÓMODA PARA ESCRIBIR?

En mi escritorio, herencia de mi abuelo materno, en mi casa de Ovalle, en el Valle del Limarí, Chile. Un valle paralelo al Valle del Elqui, tierras verdes en medio de montañas en el semidesierto, donde nació, se inspiró y escribió nuestra Premio Nobel, Gabriela Mistral. Soy una ferviente promotora del Valle del Limarí, pueden verlo en mi blog: www.origenlimari.blogspot.com

¿CUÁL ES SU PRINCIPAL ASPIRACIÓN COMO ESCRITORA?

Que muchas personas disfruten de mi obra. Debe haber gozo en la lectura, tal como existe gozo en la escritura. Además, me alegraría aprovechar la exposición pública para inspirar a las mujeres para que tengan sueños y se preparen y luchen para poder cumplirlos a cualquier edad.