Muere Joe Masteroff, autor del musical "Cabaret"

El autor de la exitosa producción de Broadway "Cabaret" y del musical "She Loves Me", Joe Masteroff, falleció el viernes a los 98 años en un hogar para artistas en Nueva Jersey, informaron hoy fuentes cercanas al artista.



"Cabaret" se estrenó en noviembre de 1966 y John Kander y Fred Ebb se encargaron de ponerle música a la pieza, que transcurre en el Kit Kat Club, en un decadente Berlin, y cuenta el romance de una cantante y bailarina de ese lugar y un novelista.



La pieza se mantuvo en cartelera hasta el 1969, dirigida por Harold Prince luego de que la obra fuera movida a tres teatros.



El musical ha regresado a Broadway en varias ocasiones.



"Hoy lamentamos la pérdida de nuestro amigo, un maestro del gran musical americano", dice la página web de Roundabout Theatre Company, responsable de llevar a Broadway las producciones de "Cabaret" y "She Loves Me".



Un año después de su estreno, la obra ganó un Tony al Mejor Musical.



La pieza fue luego adaptada al cine, seis años después de su estreno en Broadway, protagonizada por Liza Minelli, bajo la dirección de Bob Fosse, actuación que le valió a la cantante un Óscar en 1972.