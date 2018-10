Montserrat Caballé, una de las grandes voces líricas del siglo XX

EFE

La soprano española Montserrat Caballé, fallecida hoy a los 85 años, está considerada una de las grandes voces líricas del siglo XX, la más universal de las cantantes de ópera españolas, una diva a la altura de mitos como Maria Callas, Joan Sutherland, Elisabeth Schwarzkopf o Renata Tebaldi, tanto por su calidad vocal como por su dominio de la técnica.



A lo largo de sus más de 50 años de carrera, Caballé ha interpretado cientos de óperas y conciertos en los principales teatros del mundo junto a las mejores orquestas y repartos, gracias a un repertorio que abarca cerca de 90 papeles correspondientes a más de 40 óperas.



Montserrat Caballé Folch nació el 12 de abril de 1933 en el barrio de Gracia de Barcelona e ingresó a los 11 años en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de la esa ciudad con una beca.



La delicada salud de su padre hizo que tuviera que compaginar sus estudios con el trabajo en una fábrica, e incluso debió dejar temporalmente la música, hasta que en 1950 un industrial textil melómano y mecenas patrocinó su carrera en el Conservatorio del Liceo.



Caballé se graduó en 1954 en una accidentada prueba final en la que llegó a perder el conocimiento y, tras titularse, hizo su primer debut operístico con el papel de Serpina de "La serva padrona" en el Teatro Principal de la ciudad española de Valencia el 27 de junio de 1955 con la Compañía de Ópera de Cámara de Barcelona, dirigida por Napoleone Annovazzi.



Tras unos años fuera de España, en los que cantó para las óperas europeas de Basilea, Viena y Bremen, consolidando su carrera y su cada vez mayor prestigio, finalmente debutó en el Liceo de Barcelona el 7 de enero de 1962 en el papel de Arabella, de Richard Strauss.



En Madrid cantó por primera vez en 1963, en el Palacio de la Música, y fue muy aplaudida con "Ah, pérfido" y el aria "Egmont" de Beethoven.



Y de Europa saltó a América. El 20 de abril de 1965 sustituyó en el Carnegie Hall de Nueva York a Marilyn Horne en "Lucrecia Borgia"', con un éxito arrollador, que luego repitió con "Fausto", en la Metropolitan Ópera de la misma ciudad.



Tras su actuación en el Carnegie Hall, The New York Times tituló: "Callas + Tebaldi = Caballé", lo que supuso un impulso definitivo a su proyección internacional.



Desde entonces, sus representaciones la llevaron a los más selectos teatros de ópera del mundo, como Scala de Milán, Staatsoper de Viena, Royal Opera House Covent Garden de Londres, Opera de París, Bolshoi de Moscú, Teatro Colón de Buenos Aires, Opera de San Francisco, Opera de Hamburgo, Opera de Múnich, así como a los festivales de Salzburgo, Aix en Provence, Glydebourne, Pesaro o Verona, entre otros.



Su voz se ha escuchado junto a las mejores orquestas y los más prestigiosos directores, entre ellos Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Zubin Mehta, James Levine, Claudio Abbado, Seiji Ozawa o Riccardo Muti.



En su repertorio figuran "La serva padrona" (Pergolesi); "Cossì fan tutte" (Mozart); "Norma" o "I puritani" de Bellini; "La favorita" (Donizetti); "Il Trovatore", "La Traviata", "Un Ballo in Maschera" y "Aida" (Verdi); las heroínas "Isolda" y "Sieglinde" de Wagner; el cuarteto de Puccini ("Tosca", "La Bohème", "Madame Butterfly" y "Turandot"); la "Adriana Lecouvreur" de Cilea; o la "Salomé" de Strauss.



Montserrat Caballé ha hecho además incursiones en la música popular e incluso en la música pop, y siempre quedará en el recuerdo la interpretación que hizo en 1988 junto al cantante Freddie Mercury del tema "Barcelona", que abanderó los Juegos Olímpicos de Barcelona'92.



La impulsora del Concurso Internacional de Canto que lleva su nombre ha vivido en los últimos años problemas de salud que le han obligado a cancelar varios compromisos. Así, del 20 al 31 de octubre de 2012 estuvo ingresada en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, tras sufrir en Rusia un ictus, que le causó la rotura de húmero de la que fue operada.



Su marido es el tenor aragonés Bernabé Martí (Martínez) Remacha, con quien se casó en 1964 y con el que tiene dos hijos, uno de ellos la soprano Montserrat Martí, que la ha acompañado en recitales en los últimos años.



Caballé ha recogido durante su carrera innumerables premios y distinciones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, recibido en 1991 "ex aequo" con otros grandes de la lírica española: Victoria de los Ángeles, Teresa Berganza, Pilar Lorengar, Alfredo Kraus, Plácido Domingo y Josep Carreras.



También posee el Lazo de Dama de Isabel la Católica (1966), el Premio de la Academia del Disco Lírico de París (1971), Rosa de Oro de Brescia (1976), medallas del Liceo (1966), de Oro del Teatro (1972), Oro de las Bellas Artes (1973), Oro de la Generalitat de Cataluña (1982), Oro de Madrid (1988), Fidelio de la Asociación Internacional de Directores de Ópera (1992), del Spanish Institute de Nueva York (1994), y Honorífica de la Escuela Superior de Música "Reina Sofía" (1998), entre muchas condecoraciones.