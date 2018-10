Maluma vuelve a Panamá tras polémicas

Yelina Pérez S.

yperez@laestrella.com.pa



Este 31 de octubre, el Centro de Convenciones Amador vibrará al ritmo de reguetón y trap, ya que el cantante y compositor colombiano Maluma ofrecerá un concierto como él solo lo sabe hacer, como parte de su Fame Tour.

El cantante, quien actualmente es jurado del concurso ‘La Voz México', vuelve al país por tercer año consecutivo tras varias polémicas por sus canciones, las cuales reiteradas veces han sido catalogadas como ‘machistas'. Pero el músico señaló que le ‘sorprende' que lo señalen así y además pidió perdón por la letra de sus canciones.

Recientemente, el nuevo ídolo de la música latina finalizó su gira por España y con lleno absoluto en todos sus conciertos. En la actualidad, Maluma es el cantante con más visitas en Instagram Stories y ya acumula más de 35 millones de seguidores en esa misma red social.

CAMPAÑAS EN SU CONTRA

‘Pido perdón a las personas que se hayan podido sentir influenciadas negativamente por el contenido de alguna de mis canciones', MALUMA CANTANTE COLOMBIANO

Antes de su gira por España, en las redes sociales surgió una campaña bajo el lema #MejorSolaQueConMaluma, para que el reguetonero no se presentara en el país ibérico; sin embargo, más de 12 mil personas disfrutaron del show realizado en Barcelona. Al ser consultado si su éxito sería mayor si no cantara canciones que hieren la sensibilidad de las mujeres, el cantante respondió que ‘eso no lo sabe nadie. La música que hago, de una u otra forma gusta', declaró al diario español El País .

Durante la entrevista Maluma manifestó que no se arrepiente de su papel en el tema ‘Cuatro babys' y que a pesar de las críticas que recibe se considera ‘un ejemplo para los niños'.

Y desde que el cantante, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño, de 24 años, publicó en su cuenta de Instagram una imagen suya rodeado por siete mujeres delgadas de largas piernas y melenas brillantes, apenas vestidas con ropa interior, no le han parado de llover críticas. Si esta imagen de la grabación del videoclip de su último single ‘Mala Mía' no se salvó de los comentarios contra el artista colombiano por machista, el propio videoclip no hizo más que acrecentarlos desde que se publicó hace dos semanas. Y es que muchas mujeres están hartas de verse estereotipadas como simples objetos para satisfacer el goce masculino.

MALUMA ESTARÁ BIEN ACOMPAÑADO

Para su concierto en Panamá, Maluma compartirá tarima con la cantante dominicana Natti Natasha, quien recientemente estuvo de gira por Europa junto a Daddy Yankee y luego por Argentina, por primera vez .

La dominicana sigue brillando en el mundo entero, pues con las giras de las que está siendo parte ha pisado territorio desconocido, donde nunca había llegado. Natti Natasha va, de esta manera, expandiendo rápidamente su talento.

Natasha es una cantante y compositora nacida en República Dominicana. Tiene 31 años. Saltó a la fama con el tema ‘Criminal' junto a Ozuna y en menos de cinco meses superó la cifra récord de mil millones de reproducciones.

Ha trabajado con artistas de la talla de Daddy Yankee, Bad Bunny, Rkm & Ken-Y y Don Omar. Es considerada una de las mayores representantes femeninas del género urbano junto a Karol G y Becky G.

Para su presentación en el Centro de Convenciones Amador, la artista confirmó que estará compartiendo escenario con Maluma y que vendrá vestida de brujita.

Entre los temas que interpretará el colombiano están: ‘Clandestino', ‘Bella', ‘Mala Mía', ‘El Préstamo', ‘Marinero', ‘Corazón', ‘Felices los cuatro' y otros.