María Pérez Talavera

Los lunes son los días en que las vidas cambian, en que se inician nuevos proyectos, se empieza el gimnasio o algo grande sucede. Sin embargo, para mí, todo empezó un domingo. De noche. Como un augurio inequívoco de que nada sería común. No eras lo que planeaba para cerrar la semana porque no sabía que existían personas como tú. Quisiera afirmar que fuiste el primero que reconocí, pero la verdad, tú me reconociste a mí.

Hoy veo a la gente alrededor mortificada tratando de descifrar lo que quiere de la vida. Algunos afortunados lo descubren, para luego dedicarse frenéticamente a alcanzar esos sueños y fantasías, reducidas muchas veces a metas finitas, tangibles. Logros materializados en grandes casas vacías; cuentas bancarias repletas que, al final, nunca se dan a basto; automóviles aerodinámicos y tan diminutos que en ellos únicamente cabe lo que les queda de dignidad a sus dueños. ¡Pobres codiciosos!

Solo en extrañas ocasiones me encuentro con algún desaforado; individuos que, al igual que los anteriores, tienen el hallazgo de su más vehemente deseo. Sin embargo, su apetito es genuino, instintivo y salvaje. Su sed, casi insaciable. Su codicia trasciende todo aquello que los cinco sentidos pueden percibir.

Si presenciáramos un fino banquete, los desaforados, a diferencia de los meros codiciosos —que siguen al pie de la letra las reglas de etiqueta—, son quienes están famélicos, quienes no ocultan su apetito. Tampoco guardan la compostura, ni se ponen la servilleta en el regazo, ni usan los cubiertos de afuera hacia adentro, ni se abstienen de soplar y sorber sonoramente la sopa, ni cuidan no hacer chirrear los cubiertos; tampoco esperan a tragar para hablar o soltar una risita discreta tapándose la boca, ni evitan poner los codos en la mesa, ni se cohíben de mojar el pan en lo que les queda de salsa o de eructar ruidosamente para aliviar su estómago y seguir hartándose.

No.

Ellos además, al terminar, chasquean la lengua entre sus dientes, de manera visible y audible, para sacar los restos de comida masticada y tragárselos con gusto.

Los desaforados consuman su deseo sin tapujos; su deseo es como un grueso filete de carne cruda al que devoran con las manos y a mordiscos frente a todos los comensales en el medio de un restaurante concurrido —incluso en presencia de la realeza— con la cualidad camaleónica de conservar su gracia aun cuando la sangre chorrea por las comisuras de su boca. They are naturals .

Mientras las personas dedican cantidades ingentes de tiempo y recursos en encontrarse a sí mismos y alcanzar sus metas, yo me dedico a reconocer, entender, descubrir, admirar lo que esos desaforados desean: el poder detrás del dinero, la diversión del oficio, el placer más allá del coito, la influencia tras su alto cargo.

Tú eras así.

Ni siquiera te presentaste. En ese momento pensé que habías asumido conocerme. Luego entendería que me sabías una más. Aquella noche tu ropa era muy sencilla para el tono de tu voz segura, para tu mirada firme, para haber pedido certero mi trago sin preguntar. Esa gorra te hacía parecer inocente. Falsamente inocente.

Ordenaste los cocteles necesarios para conversar sobre pensamientos en vez de temas, para prometer pasearme por la ciudad; para acercarte lo suficiente y olernos el perfume, apretarme el muslo sin disimulo cuando reíamos, tocarme una teta como si nada y llevarme a tu casa.

Y fue la luz tenue con ese olor a quiero de nosotros lo que se mezcló para que, con un movimiento felino, tomaras mi cara con ambas manos y me estamparas un beso con ritmo frente al balcón, obligándome a soltar al vacío mi cigarro a medio fumar. Puta, qué bien besas , fue lo último sensato que se moduló en aquel lugar.

Al alba, mi vista en dos planos: en el fondo la montaña a través del ventanal, y tú arrancándome las bragas desde abajo. Con tus hombros redondos y pecosos, con la mirada sostenida, con la boca entreabierta lista para atacar.

Recuerda ese momento. Fíjalo, porque en mi mente está congelado, nítido, resuelto como un hito. Y es que fue en ese preciso instante cuando supe que mi vida cambiaría para siempre. Un domingo.

Cuando ya sentía tu aliento muy cerca, tu artillería fue dos dedos gruesos que arremetieron sin preaviso, introduciéndolos de golpe; al mismo tiempo me pinchaste un pezón, como tratando de sintonizar una emisora de un radio sin antena; solo con la punta de la lengua lamías mi turgencia. Intentaste abarcar mis pechos con una mano y mi vagina con la otra, midiéndola con dos, tres, cuatro dedos. Te quedaste corto. Entonces, con tenso deleite los sacaste muy lento, para lamerlos primero, para chuparlos después. Tú me degustabas con gozo, yo —con los puños llenos de tus sábanas y de tu pelo— me excitaba cada vez más, arqueada, convulsa. De allí en adelante perdimos el control: manosear, sudar, succionar, temblar, penetrar, eyacular. Fricción, roce, presión, gemidos, orgasmo, desaforo.

A la mañana siguiente supe de tu vida. Otra mañana siguiente, supe lo demás. Otras mañanas siguientes —antes de levantarnos, durante tus cafés, después de tus partidas— descifré cada uno de tus oscuros deseos. Y de repente, una noche de domingo cualquiera, cuando te cabalgaba por última vez, entendí que eso, en conjunto, era mi propio deseo: el cortejo instintivo. Insolente. Espontáneo. Soez.

Y no he podido parar.

Doce años han pasado desde mi iniciación, desde que aprendí a reconocer a los desaforados, por el brillo mate de determinación en sus ojos y el olor a talco tan peculiar que los neutraliza entre la multitud. Hace el mismo tiempo dejé de sentirme sola. Somos la excepción en un mundo atiborrado de infelices.

Encontrarlos no es fácil, aunque a veces sucede. Y entonces —solo entonces— yo puedo saciarme otra vez.

