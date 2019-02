Leonor Calderón: ‘Las iglesias nos dificultan decidir sobre nuestro cuerpo'

Ivette Leonardi

ivette.leonardi@laestrella.com.pa



Leonor Calderón (Panamá, 1953) es una firme defensora de los derechos humanos. Una mujer sensible, pero con un discurso sólido, sin prejuicios. Se define como feminista y pretende rescatar el término que ya suena rancio ‘porque aún no se ha entendido su verdadero concepto', dice. Leonor sabe que la meritocracia debe ser reconocida en esta sociedad patriarcal del mundo de hoy. La panameña, hija de madre ecuatoriana y padre nicaragüense, fue ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (2006- 2015) que luego se transformó en el actual Ministerio de Desarrollo Social. También fue representante del Fondo de Población para Naciones Unidas: una mujer de muchas vidas con un compromiso social de fondo. Lamenta y cuestiona la deficiente educación sexual que se imparte en nuestras escuelas: ‘basta con ver la tasa de embarazo precoz en el país'. Para esta plática, Leonor nos recibe en su casa, un lugar cálido, donde yacen los recuerdos de su estancia en los diferentes países que la acogieron por muchos años. Aquí, una dama intelectual con experiencia que aborrece las injusticias.

ES DIFÍCIL HABLAR DE UNO MISMO, PERO ¿DESEA DESCRIBIRSE?

( sonríe ) Leonor Calderón es una mujer panameña y feminista que ha dedicado su vida a una vocación de servicio. Soy una mujer capaz de asumir cualquier reto porque mi padre me enseñó que decir ‘no puedo' está prohibido.

¿Y CUÁNTAS PROHIBICIONES TUVO LEONOR DE PEQUEÑA?

En mi casa crecimos en el imperio de la libertad, no había nada prohibido más que esa expresión. Mi papá me decía: ‘ustedes van a estudiar lo que quieran, pero yo solo les pido que lo que hagan, además de servirle a ustedes, le sirva a alguien más.

USTED HA OCUPADO CARGOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GRAN PESO... ¿CÓMO LO HA LOGRADO?

Debemos reconocer que estamos aquí por las mujeres que nos precedieron. Por esas feministas que sí tuvieron que ser muy radicales para hacerse oír y ellas nos abrieron camino. A ellas les debemos el espacio que ocupamos y le hemos heredado la responsabilidad de continuar la lucha.

¿Y QUIÉNES FUERON ESAS MUJERES?

Todas las sufragistas, las inglesas, por ejemplo. Si no hubiésemos tenido una Clara González y una Marta Matamoros , que fueron abriendo mucho camino, mucho trecho, no estaríamos aquí.

¿QUÉ SECTORES CREE USTED QUE NO HAN VISTO CON BUENOS OJOS ESTA LUCHA?

Sería absurdo decir que tales y cuales no ven con buenos ojos a las mujeres. No se trata de eso. Se trata de que el mundo entero es una sociedad patriarcal que ha hecho que todo ese poder recaiga en los hombres. Por ejemplo, las iglesias nos han dificultado hasta decidir sobre nuestro cuerpo.

¿ESTÁ HABLANDO SOBRE EL ABORTO?

Estoy hablando incluso sobre la educación integral de la sexualidad. Me parece que raya en una de las aberraciones más grandes que a estas alturas no tengamos una educación integral sobre sexualidad, clara, abierta, que se imparta de manera oportuna.

PERO EL PAPA FRANCISCO DIJO EN EL VUELO QUE LO LLEVÓ DE PANAMÁ A ROMA QUE CREE QUE EN LAS ESCUELAS HAY QUE DAR EDUCACIÓN SEXUAL. TAMBIÉN AFIRMÓ QUE EL SEXO ES UN DON DE DIOS...

Sí, el papa se mostró claro. Pero hace falta materializar esta propuesta.

¿A QUIÉN LE CORRESPONDE LA EDUCACIÓN SEXUAL DE LOS NIÑOS, A LOS PADRES O A LOS COLEGIOS?

A ambos, pero claro que es una responsabilidad del Estado. ¿Por qué crees que tenemos el nivel tan alto de embarazos de adolescentes? ¡Es una crisis terrible! Hay que entender que la educación en salud reproductiva no genera más relaciones. Hay evidencias sobradas de esto. En países donde se ha aplicado un sistema coherente y razonado en educación sexual no hay embarazos en adolescentes.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE ATERRA DE ESTA CARENCIA?

Nuestros jóvenes están sujetos a mensajes de tipo sexual totalmente distorsionados y contraproducentes. Todo el día y por todos los medios. Lo correcto sería que, como cualquier otra disciplina científica, nuestros jóvenes tuvieran una información correcta, clara y oportuna que les ayude a ser personas responsables.

EN CUANTO A LA HOMOSEXUALIDAD, ¿CREE QUE SE DEBERÍA EDUCAR A LOS NIÑOS Y CRIARLOS EN UN MUNDO DE DIVERSIDAD?

La diversidad sexual es algo que ha existido siempre. Los seres humanos no somos iguales. Es muy ignorante pensar que tú puedes adoctrinar a un chiquillo con respecto a su orientación sexual. Si eres una persona heterosexual, puedes estar rodeada de lesbianas y ninguna de ellas te va a atraer. Lo que a mí me preocupa es que cuando el mundo ya va alto, Panamá apenas está empezando a subir el primer escalón. Hay cosas en otros países que están normalizadas, como el respeto a tener una orientación sexual. Nadie amanece diciendo: ‘Hoy voy a ser homosexual'.

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE KENTUCKY, EE.UU., SER CRIADO POR UNA PAREJA DEL MISMO SEXO NO AFECTA LA IDENTIDAD SEXUAL, ¿ES ASÍ?

Así es. Conozco parejas homosexuales que tienen niños perfectamente felices y heterosexuales; parejas muy estables que pueden darle todo el amor y todo el cariño que requiere un niño.

TRES DESEOS PARA EL PANAMÁ DEL 2019... Que gane las elecciones la persona que realmente nos va a dar mejores resultados. Que tengamos una política pública verdaderamente. inclusiva e influyente. Que la educación panameña logre sacar las escorias que tiene en este momento.

¿QUÉ LE DICE A LA GENTE INTOLERANTE?

Yo creo firmemente en los derechos humanos de todas las personas y creo que es una obligación de todos defender este derecho. Hoy día no podemos pensar en una sociedad que no defienda los derechos humanos. Hay algunos grupos conservadores muy agresivos que además no entienden que defender los derechos de las personas no es ir en contra de nadie, sino todo lo contrario. Hay grupos de las iglesias que son muy radicales.

¿PRACTICA USTED ALGUNA RELIGIÓN?

No soy practicante asidua militante. Me criaron como católica. Fui a colegio católico. La práctica religiosa de las personas se debe mantener al margen de la actividad política.

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LA CUMBRE DE PEDERASTIA EN LA IGLESIA CATÓLICA, REALIZADA EL FIN DE SEMANA?

El papa Francisco ha llegado a tomar una posición firme como conclusión de todo lo que ha pasado, a partir de muchas evidencias. Y seguramente va a significar un antes y un después.

HABLEMOS DE POLÍTICA... ¿PUDO VER EL DEBATE PRESIDENCIAL?

No fue un debate, cada quien expuso su idea. Sé que no es fácil, son siete. Es más difícil interpelar, pero como ciudadana me siento satisfecha porque tenemos personas que tienen algo que decirnos, porque independientemente de que tú puedas estar de acuerdo con uno o con otro, creo que cada uno tiene su mensaje. Tenemos personas preparadas y con ganas de entrar en la política, con una propuesta y una oferta.

¿CÓMO VISLUMBRA AL PANAMÁ DE 2019?

Lamentablemente, los bancos de desarrollo nos han dicho que en Panamá somos un país de desarrollo alto. Nos dijeron que somos el país más rico de América Latina y cómo encajamos eso con la realidad que vivimos todos los días. Cómo le decimos al panameño de la comarca que él vive en el país de América Latina más rico. Panamá crece sin problemas, lo que no sabemos es distribuir las riquezas.

USTED, QUE HA VIVIDO EN TANTOS PAÍSES, ¿QUÉ TIENE EL ISTMO QUE NO TIENEN LOS DEMÁS?

No te puedo decir que Panamá está peor que los vecinos, porque no es cierto. Ni siquiera que el sistema de salud es el peor de la región, porque tampoco es cierto, ni que es un país inseguro. Tenemos una de las mejores seguridades. Lo que sí es grotesco es que en Panamá tengamos niveles de pobreza tan altos y una educación tan poco equitativa.

¿CÓMO SE TRANSFORMA ESTE PANORAMA?

Si el próximo gobierno se atreve a hacer una buena inversión en las comarcas indígenas, se podría perfectamente erradicar la pobreza extrema del país.

CAMBIEMOS DE TEMA. LE HARÉ DOS PREGUNTAS CORTAS, ¿LEE USTED?

Literatura latinoamericana. Jorge Amado, de Brasil; Almudena Grandes, Luz Lescure, Griselda López...

¿QUÉ SACA DE LOS CABALES A LEONOR CALDERÓN?

La injusticia.