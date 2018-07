Mónica Miguel Franco

Pues así mismo. Según las estadísticas, me quedan por delante, a partir de hoy, año arriba o año abajo, la misma cantidad de años que ya tengo a mis espaldas. Es una perspectiva atemorizadora y excitante. ¡Tengo una vida nueva! ¡Yujuuuuu! Tengo un millón de oportunidades, de amistades, de copas, de lágrimas y risas.

Los cuarenta y siete pasados han sido tal y como los quise. Y los cuarenta y siete que vendrán serán de la misma manera. A mi puta manera, o no serán.

No me preocupa decir mi edad. Tampoco me importa lucir canas, aunque las camareras me den el descuento de jubilada sin pedirlo.

Tengo cuarenta y siete. Bien cumplidos. Bien vividos. Bien amada. Tengo a mis hijos. Tengo a mis padres. Tengo amigos. Tengo un ancla, un escudo, una lumbre y un dios solo para mí.

Perderé a muchos por el camino que tengo que recorrer. Lo sé y ya me duele. Ganaré a otros, de eso no me queda ninguna duda, y les doy la bienvenida desde ya.

He viajado. Y me queda mucho por recorrer. He leído. Y hay miles de libros aún por leer. He escrito mucho, y lo que aún queda por escribir. He inventado aventuras y he tenido amigos que se han lanzado a ellas conmigo. Me he tirado de un avión y abajo había quien me esperaba. He buceado de la mano de quien me guió de vuelta a la superficie. Y bajé a los infiernos para regresar a base de risas y confidencias. Varias veces.

Rescaté gatos y perros. Los cuidé, los mimé y los alimenté. Los abracé para asegurarles que nunca más iban a tener que temer, ni en la vida ni en la muerte. Y muchos otros esperan para lamerme la cara.

He ayudado a nacer y he ayudado a morir. He cosechado. He bebido leche recién ordeñada. He comido pan recién horneado y me dormí acariciando las orejas de mi abuelo.

He cocinado para mis querencias. He preparado limonada en Semana Santa y he tratado de aprender a hacer chicha fuerte.

Parí dos hijos y los crié. Me río con ellos. He dejado que se caigan. Les limpié sangre y los mocos. Seguiré atenta a sus pasos, desde la retaguardia de la manada, lista para dar el mordisco que los lleve de nuevo a la senda. Ahora empiezan su camino, ante Hécate pido para ellos senda segura siempre.

He sido maestra y alumna y en ambos lados he disfrutado. Conservo a varios de mis profesores muy cerca y cerca tengo también a algunos de mis alumnos.

La vida ha sido generosa conmigo hasta ahora. Me queda la otra mitad, veremos cómo se porta y cómo me porto. La enfrento con muchos sueños, con un despliegue de opciones y un poco de canguelo.

Pero pienso que el ser humano les pide demasiado a los dioses, al final, si logras pasar el tiempo de tu vida sin matar a otro ser humano ya vamos bien. Creo firmemente que, a veces, todo es más sencillo de lo que nos empeñamos en creer, lo que no quita para que me venga abajo cuando se me congela la computadora.

Al final puede que todo se resuma en poder dormir en paz. Reírse a carcajadas y llorar sin freno. Amar cuando te amen y odiar sin arrepentimientos. Comer lo que te haga feliz. Beber alguna vez hasta perder el sentido. Y bailar. Bailar hasta que te sangren los pies. Los vestidos de novia usarlos de mortaja, y las mortajas, que te sirvan de manteles para hacer picnics en los prados.

