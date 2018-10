Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Referencia, transparencia y visión 360° es la vanguardia del talento de Khadine Sanhueza, CEO de ComsMarket, profesional con 25 años de experiencia en la creación, desarrollo y seguimiento de estrategias de comunicación integral, fortalecimiento corporativo y mercadeo en Panamá, Estados Unidos y Latinoamérica.

Ha ocupado cargos ejecutivos en reconocidas corporaciones y multinacionales. Es una panameña con firme convicción y valores éticos, los cuales convierten su día a día en una historia de inspiración.

Luego de hacerse un nombre y ganarse el respeto por su trayectoria, emprendió su mayor reto: fundó ComsMarket, rompiendo los paradigmas tradicionales de la comunicación e integrando diversas disciplinas.

‘Puedo asegurarles que con estudio, dedicación y sacrificio, aportamos al crecimiento económico del país y al desarrollo humano sostenible de nuestra sociedad y comunidades en riesgo social', expresó.

IGUALDAD

‘Tanto hombres como mujeres tenemos mucho que aportar. Somos géneros distintos con características complementarias. En ese sano equilibrio debemos apalancar los principios, metas y desafíos combinados con valores que nos conducen a la acción. En equipo y equilibrio podemos cumplir metas, tal como lo he aprendido junto a Fernando Aued, mi esposo'.

Narra con orgullo los logros de su abuela, Rosalba de Barb, quien fue Directora Nacional de Educación, condecorada con la Orden José Hurtado. Le inculcó la fe católica, el amor por los libros, la convicción de que en cada caída debemos levantarnos. ‘No te pierdas en la desesperación, sumérgete en la acción', recuerda que le dice.

Su madre, la psicóloga Jennie Barb, reconocida como ‘Ciudadana Notable', escritora de obras y creadora de la Fundación Unidos por la Niñez, organización sin fines de lucro, genera concienciación para la prevención y tratamiento de la violencia y el abuso sexual infantil, otro ejemplo de que la fuerza y valentía de la mujer rompe estereotipos y le ayuda a alcanzar su potencial.

Balance

Es fiel creyente del balance, por ello afirma: ‘Las mujeres de mi familia me han ayudado a encontrar el equilibrio profesional y familiar, aunque a veces me sentí culpable por perderme momentos con mi hija, no obstante, mi ejemplo compromiso y superación han servido de modelo para ella y el alcance de sus propias metas. A sus 16 años, mi hija Heleni Manolas es campeona de la Copa Nacional de Debate 2018, en Panamá; y recientemente, ha sido subcampeona del Torneo de Debate Uniandino, en Colombia. Heleni es mi mayor logro'.

‘Esas son algunas de mis heroínas y así como ellas, hay muchas heroínas silenciosas, quienes encuentran el balance entre la espiritualidad, familia y trabajo, desde cualquier posición que ejercen, hacen de su vida un ejemplo en donde convergen pasión, entrega y humanidad. Esas son las mujeres generadoras de desarrollo', aseveró.

Con base en esos esfuerzos, méritos y resultados, puntualizó: ‘Hoy, tenemos un país comprometido con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: debemos lograr la igualdad de género considerando que es uno de los pilares fundamentales en la construcción de una sociedad próspera y sostenible'.