Kevin Locke: Panamá tiene una herencia indígena increíblemente rica

Daniel M. Alarco

dmolina@laestrella.com.pa



El reconocido artista lakota Kevin Locke destacó la diversidad étnica que caracteriza a Panamá, una riqueza que —según el embajador cultural— representa a la vez un compromiso con nuestro propio pasado: investigar y preservar las tradiciones oriundas del istmo.

‘En el mundo tenemos un acervo genético muy rico, lleno de culturas, idiomas y expresiones. Si eso desaparece, creará pobreza de conciencia, pobreza de pensamiento y pobreza de expresión', dice el intérprete de flauta nativa americana.

‘En el mundo tenemos un acervo genético muy rico, lleno de culturas, idiomas y expresiones. Si eso desaparece, creará pobreza de conciencia, pobreza de pensamiento y pobreza de expresión', KEVIN LOCKE ARTISTA Y EDUCADOR LAKOTA

Locke, invitado especial del VII Festival de Arte Dule donde dictó talleres sobre su instrumento predilecto y la tradicional danza del aro, reconoció que Panamá ‘tiene una herencia indígena increíblemente rica' que pervive en ‘tradiciones musicales hermosas'.

‘Este año, y lo mencioné en el festival dule, las Naciones Unidas declararon el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, así que a través de estas canciones, que son una forma de poesía, se puede preservar el vocabulario y la estructura de las oraciones del lenguaje indígena', añade.

El artista y educador, quien lleva cerca de cuatro décadas dedicado a la interpretación de tradiciones nativo americanas habiéndolas llevado a más de 90 países, recuerda que la primera flauta se la regaló su madre, Patricia Locke —también activista nativa estadounidense—, quien poseía además, vinilos de grabaciones de este instrumento que iban acompañadas con cantos indígenas.

‘A través de los cantos tradicionales se preserva el lenguaje indígena', KEVIN LOCKE INVITADO ESPECIAL DEL VII FESTIVAL DULE

‘Cuando mi abuela murió, mi abuelo se mudó con nosotros y era nuestro cuidador. Había nacido en 1887, así que conocía muchas tradiciones culturales... Él prefería no hablar inglés', evoca entre risas.

Su linaje Sioux —al cual pertenece la tribu lakota— va incluso más atrás en el tiempo. Su tatarabuelo fue el famoso Little Crow (Pequeño Cuervo), un jefe de este pueblo indígena norteamericano y su bisabuela, Mniyáta Ožánžan Win, una referente de la medicina tradicional. De allí su activismo por rescatar las costumbres de los pueblos originarios.

En el ámbito musical se le reconoce la grabación de doce discos, un entusiasmo que también se refleja en la danza con su reconocida pieza ‘The Hoop of Life' (El aro de la vida) que él mismo describe como una expresión de la unión de la humanidad y que ilustra ‘los roles y responsabilidades que todos los seres humanos tenemos con los aros (círculos) de la vida'.

‘En Estados Unidos las personas no tienen conciencia de que hay gente indígena porque no estamos integrados en la cultura, en la sociedad', lamenta el además autor del libro Arising (Surgimiento). Y matiza: ‘Pero hay un gran movimiento por recuperar el idioma y la cultura indígena en nuestro país. Ahora tenemos escuelas emergentes donde no se habla inglés, todo es en nuestro idioma lakota'.