José Raymundo Braithwaite: Disolver el arte en lo cotidiano

Aristides Ureña Ramos

periodistas@laestrella.com.pa



J osé Braithwaite es uno de los invitados a exponer sus obras este 17 de mayo en la Bienal de La Habana, Cuba. En sus intercambios con el curador propone la demolición de los muros de un edificio y de sus escombros sacar la documentación para construir su obra. Y así viene recíprocamente concordada su participación.

El panameño, oriundo de Río Abajo, llega a La Habana y apenas se organiza en el hotel, inicia un interesante recorrido —durante 29 días— que en verdad documentará en manera sistemática su labor creativa.

La primera noche, se pierde entre las calles de La Habana, no sabemos si voluntariamente o fruto de la desorientación. Lo cierto es que comienza a registrar cada momento, tratando de entrar en sintonía con el nuevo ambiente. Busca el diálogo con las personas, hasta su cansado regreso al hotel.

José tiene en su mente un plan general, que debe concretar en cada momento, es por eso que nunca se declara ante los demás como artista, mucho menos como invitado especial a la Bienal de La Habana.

En su proyecto, ha contextualizado algunos puntos que encajan en la manera de ejecutar su obra, por lo que decide vestirse con unos viejos pantalones bermudas, sin camisa y en sus pies unas ‘chancletas'. Opta por usar una identidad, la de un emigrado panameño en busca de trabajo y sale a ‘pinchar' por las calles de La Habana.

Es claro que su modo de vestir crea problemas y algunos lo desaprueban, momentos que José aprovecha para crear debate sobre los derechos de la libertad individual y de las hipocresías que cada sociedad esconde… ¿qué decir? Si en Panamá su gesto crearía momentos de incomodidad, figúrese en La Habana: ‘Cierro mi punto y me aparto, riéndome para no llorar'.

En esos días, en su trajinar cotidiano, sigue apuntando y escogiendo el edificio que derribará; individuando varios lugares que generalmente son sitios abandonados, frutos de la degradación urbana.

Recoge y selecciona objetos que contienen un llamado a la memoria histórica de la ciudad de La Habana, así que muchos creen que José es un reciclador de ‘chércheres' viejos, eso no lo molesta para nada, es más, le facilita llenar su carretilla diaria —de tantas cosas— para la realización de su obra.

Solo a los tres últimos días de su partida de Cuba, José Braithwaite derrumba algunos muros de un edificio, recoge sus escombros y junto a los objetos recogidos, arma su obra en los espacios de la Bienal. Es entonces que viene presentado como artista, tomando su identidad de invitado especial.

25 DE SEPTIEMBRE, 2017

Esa noche, nos encontrábamos invitados por el artista Miguel Lombardo a Casasola, en el Casco Viejo, Panamá, en ocasión del evento Boiling Room 01. Entre los presentes sobresalía un muchacho que hablaba pausadamente, marcando cada frase de modo que sus interlocutores comprendieran cada palabra expresada con mucha claridad.

Fui capturado en la conversación, en la forma con que este muchacho usaba la terminología ‘gentrificación' para referirse al proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado. Me quedé con la reflexión de sus palabras: ‘Soy de Río Abajo, me siento como un desplazado, allí no hay centros culturales, no hay parques seguros, tenemos bibliotecas sin libros; en cambio abundan las iglesias, los bares y las logias de todo tipo, díganme ustedes si esto no es un sistema de apartheid '.

Fue así que conocí a José Braithwaite, un joven artista visual panameño, que nos ha representado en muchas bienales internacionales, marcando en cada una de ellas una brillante presencia.

NUEVOS HORIZONTES

Desde mis apuntes de 1991, muchas trasformaciones han delineado nuevos horizontes, José Braithwaite interpreta de manera genial la acción artística; en su documentar, las identidades y la memoria, crean procesos nuevos que, con medios simples, expresan nuestra cotidianidad.

José hace parte de esa nueva generación de artistas del relevo generacional de Panamá que, junto a ese grupo de aguerridos exponentes como lo son Miguel Lombardo, Alfredo Belda y otros, pese a la precariedad de las redes de sustento y estructuras de apoyo, surcan nuevas posibilidades expresivas, manteniendo viva la flama creativa y talentosa en nuestro país.

José Braithwaite sigue derrumbando muros y remembrando memorias, a nivel nacional e internacional. Son muros impregnados de preconceptos ideológicos difíciles de derrocar, pero no imposibles de abatir. La obra de José construye con fuerza los justos valores que edifican el presente y el futuro para nuestra juventud. Lo hace desde una trinchera difícil, con instrumentos pobres e inusuales, pero con la certeza que caracteriza a los panameños que sueñan una Patria justa donde todos podamos vivir.

ARTES CONTEMPORÁNEAS

4 de marzo de 1991, Biblioteca Universitaria de Historia del Arte de Florencia, Italia. Esa tarde entre los estantes abiertos que recoge el material de revistas y ediciones sobre Arte Contemporáneo de la Biblioteca Universitaria de Vía della Pérgola, entre los apuntes que recogí, se encuentran las reflexiones de aquellos momentos en que estudiaba el fenómeno de las artes contemporáneas y que comparto con ustedes ya que creo que sirven de guía para comprender los meollos de nuestra actualidad artística.

‘A partir de la mitad de los años setenta, se abrió una revisión y la reutilización de muchos conceptos artísticos que sobresalieron en las pasadas vanguardias históricas, construyendo las bases para crear lo que hoy conocemos como Artes Contemporáneas. Una de estas disciplinas -en antítesis al teatro- usó las acciones teatrales como medio expresivo, logrando poseer identidad propia. Actualmente la llegamos a conocer como Performances Artística ( Performances Art)', Ureña Ramos 1991.

‘La performance artística es una acción programada que generalmente viene presentada a un público que, recurriendo a aspectos interdisciplinares, desarrolla un discurso para crear una reacción en su público. A través de una acción performántica se considera que una representación artística constituye una obra de arte en sí misma, como a su vez toda la documentación producida en torno a ella', Ureña Ramos 1991.