Jessica Barboza: ‘el mundo no se puede imaginar sin redes sociales'

Jessica Barboza (Maracaibo, 1987) llega a la cita en una pastelería de la ciudad en Punta Pacífica. Camina rápido, con la cara reluciente como si recién saliera de un spa. En su mano derecha, un café —quizás amargo—. En la izquierda, su celular: tal vez esta sea la fusión perfecta para contrarrestar el efecto somnoliento de un antigripal que la hizo llegar una hora tarde a esta entrevista, porque se quedó dormida —espera que supo remediar con sus respuestas—. Jessica mantiene su mente entrenada para confesar lo justo. Es todo lo contrario a una mujer frívola, es una inspiración palpable. Se ha propuesto conquistar las redes con sus conocimientos de glamour y moda. Puede presumir, aunque no lo hace, 500 mil followers en su Instagram y haber sido modelo de Louis Vuitton, Burberry, La Perla y Carolina Herrera. Escribe en su blog Peace&Vogue, y allí muestra todas sus facetas. Además, es de las pocas personas que logra armonía entre ser mujer, madre, profesional y esposa. Maneja su ego para empoderarse a sí misma y desprecia el conformismo. ‘La hermanita de Sasha Fitness', como muchos la conocen, abandonó su tierra y llegó a Panamá porque ‘es un buen país para hacer familia', sueño que ya disfruta. En entrevista para ‘MIA Voces Activas', segmento que hoy estrena La Estrella de Panamá y que cada martes dedicará un espacio a mujeres cuyos pensamientos y acciones han generado cambios positivos en la sociedad, habla sobre el feminismo, la migración, el poder de las redes, la legalización del aborto... sin fanatismo ni excentricidades.

¿Cómo se lidia con el ego de una ‘influencer'? El ego es una herramienta del éxito. Es lo que debes alimentar todos los días diciéndote: ¡Sí puedes! ¡Sueña más grande! Es un ejercicio diario. Si dejas de lado ese ego, vas a vivir en el conformismo. El ego es buenísimo, si lo canalizas para empoderarte a ti como mujer. Como persona que sueña despierta y que va detrás de sus metas.

¿SER GUAPA DA PODER?

La belleza te abre puertas, no lo puedes negar. Todo el mundo tiene su belleza, pero el brillo que hace que cautive solo se irradia si tú estás bien. Es la sintonía que se tiene con el yo físico y el yo interno. Ese bienestar se refleja. Pero si tú logras esa combinación, esa belleza te acompañará toda tu vida. A la gente le gusta estar cerca de las personas que son luz, que irradian buena vibra. Ese es el verdadero poder.

¿QUÉ TIENE JESSICA DE SU PADRE Y QUÉ DE SU MADRE?

Bueno, de mi mamá, soy bastante easygoing. No me complico, yo me adapto. Trato de ver las mejores cosas en todos los escenarios. De mi papa saqué lo terca y testaruda. Yo no acepto un no como respuesta. Si se me cierra una puerta, voy a tratar de abrirla de la manera que sea. Si me dicen que no, es como si me dijeran doble sí. No soy impulsiva. No soy explosiva. Soy bastante coherente con mi actuar y decir.

¿Y QUE POSEE USTED QUE NO TIENE ‘SASHA FITNESS'?

[risas] De chiquitas, Sasha y yo éramos como perros y gatos. Ahora nos las llevamos superbién. Antes teníamos los típicos conflictos de hermanas adolescentes. Sasha es muy impulsiva, muy emocional. Vive al máximo sus emociones y no tiene problema en decir todo lo que le está pasando. Yo no. Yo soy más fría. Yo, si estoy pasando por algo, prefiero digerirlo sola.

¿CUÁNTAS VECES SE QUEDA EN EL ‘YO QUISIERA...'?

Nunca. Es preferible trabajar todos los días en decirte ‘eres la mejor' que sufrir de inseguridades. La peor enfermedad del ser humano es sufrir de conformismo. Se trata de que se acaban las ganas de soñar, te quedas estancado.

HABLEMOS DE FEMINISMO...

¡Claro! La gente piensa que ser feminista es vestirse como un camionero. Yo me considero superfeminista. Yo creo que todas las mujeres deben ser capaces de tomar sus propias decisiones sin el permiso ni la aprobación de nadie, considero que eso es lo más feminista que hay. En las decisiones diarias de una mujer, está el feminismo. Es libertad.

¿HAY PAÍSES MACHISTAS?

Latinoamérica todavía sigue teniendo ese guiño machista. Falta bastante en esa cultura.

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO ?

Yo entiendo que el tema del aborto es para evitar la clandestinidad. Pero, siendo madre y siendo una mamá católica, me cuesta muchísimo empatizar con las mujeres que teniendo vida dentro de su vientre, deciden acabar con ella. Es un tema polémico. Mi opinión está muy nublada porque soy mamá. ¿Puedes creerlo? Yo escuché ese corazoncito latir a las cuatro semanas. [supira]

EN TIEMPOS DE REDES SOCIALES, ¿SE ELIGE A LA GENTE EN LOS TRABAJOS (QUE REQUIERAN POPULARIDAD), POR LA CANTIDAD DE SEGUIDORES?

Hay gente que tiene millones de followers y no generan ningún tipo de contenido ni crean engagement. Está comprobado que muchos usuarios compran followers. La gente que elige seguirte es porque obtiene algo de lo que estás publicando. Sienten que tienen una interacción contigo. Porque les contestas. Hablas con ellos. Sienten que son parte de tu familia. Yo me encuentro gente en la calle y me dicen: ‘¿cómo está Benja? ¿Cómo te fue en el viaje?

IMAGINEMOS QUE EL MUNDO 2.0 NO EXISTE, ¿DÓNDE ESTARÍA JESSICA BARBOZA ‘BLOGGER', ‘YOUTUBER', ‘INSTAGRAMER'?

[piensa...] El mundo no se puede imaginar sin redes sociales.

¿CÓMO HIZO CLIC EN PANAMÁ?

Es la voluntad y el querer ‘echarle pichón'. Cuando llegué de Miami, inauguré mi blog. Comencé desde abajo. Yendo a todos los sitios. Después, yo quería dar un paso más allá y comencé en Youtube. Seguir trabajando por lo que quieres. Es muy fácil el conformismo. Difícil es perseverar. De verdad que a mí Panamá me abrió las puertas desde el primer momento.

MUCHO SE HA DICHO DE LA XENOFOBIA CON LOS VENEZOLANOS, ¿CONSIDERA ESTA PREMISA?

Nunca me he sentido excluida. Creo que parte de la xenofobia, en algunos países, es que los locales ven a los extranjeros como una amenaza a su bienestar. En base a eso es que canalizan el rechazo. Hace falta un poco de empatía y entender que esas personas vienen a aportar. La mayoría. Quizá en el momento que Venezuela resurja, regresen a su país.

¿REGRESARÍAS A VENEZUELA?

No. Ya tengo mi vida hecha en Panamá. Mi hijo es panameño. Mi esposo y yo trabajamos aquí. Yo hice familia aquí. [sonríe]

¿CÓMO LOGRAR EL BALANCE DE MADRE, ESPOSA, MUJER Y PROFESIONAL?

Hay tiempo para todo. Tienes que tener claro cuáles son tus prioridades y organizar tus tiempos. Tienes que administrarlos. El problema es cuando depositas mucha energía en uno de tus intereses y abandonas el resto.

¿LAS MUJERES DEBEN IR AL GIMNASIO?

Obvio que sí. Hay excusas... muchas mujeres dicen que no tienen tiempo de ir al gimnasio. Pregúntales cuánto le han dedicado a las redes sociales durante el día.

¿LEE USTED?

Me encanta Bukowski, no es políticamente correcto, pero lo amo. También Hermann Hesse, mi libro favorito es El lobo estepario. Y me gusta mucho Hemingway.

¿ALGO QUE REPROCHAR DE PANAMÁ?

No puedo creer que un país que tenga tan buenos artistas no tenga un Ministerio de Arte y Cultura.

¿ALGUNA REFERENTE?

Sin duda, mi hermana. No admiro mujeres que luchan por causas. Admiro a aquellas que con pulmón propio han logrado lo que se han propuesto. Ella siempre ha estado clara en lo que quiso en la vida. Cada vez que tengo alguna duda, recuerdo lo tenaz y determinante que ha sido.

