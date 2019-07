Irak invirtió 50 millones en ruinas de Babilonia para entrar en lista Unesco

El Gobierno iraquí invirtió más de 50 millones de dólares en el sitio arqueológico de Babilonia para cumplir con los requisitos de la Unesco, que otorgó este viernes el estatus de Patrimonio Mundial a los restos de la antigua ciudad iraquí.



Ahmed al Yanabi, miembro del Comité de Protección de los Sitios Arqueológicos del Ministerio de Cultura iraquí, explicó a Efe que este departamento destinó más de 50 millones de dólares para las obras de mantenimiento y para "cumplir las demandas de la Unesco (...) para incluir la ciudad en la lista de Patrimonio Mundial" de la organización de la ONU.



Además, detalló que las autoridades hicieron frente a desafíos para acondicionar el sitio: la presencia de un complejo turístico, un palacio del expresidente Sadam Husein y un mausoleo de uno de los imanes sagrados para los chiíes.



Esos tres edificios modernos se encontraban dentro de la zona arqueológica, por lo que se tomó la decisión de convertir el complejo turístico en un laboratorio de antigüedades y el palacio del dictador en un museo.



Al Yanabi agregó que la superficie que ocupaba el mausoleo fue limitada.



Por otra parte, aseguró que a partir de ahora la organización cultural internacional participará en las obras de mantenimiento del sitio arqueológico y en la formación de los empleados de estas instalaciones.



El funcionario también deseó que el sitio restaurado atraiga a turistas y misiones arqueológicas que puedan excavar y estudiar el lugar, además de ofrecer puestos de trabajo y fomentar la artesanía local de la zona ubicada al sur de Bagdad.



Babilonia fue el centro del Imperio Neo-Babilónico entre 626 y 539 a. de C. En la actualidad el 85 % del bien permanece sin excavar, pero lo que se ha descubierto ha permitido recabar informaciones importantes sobre esa época histórica.



La época de mayor florecimiento de esta ciudad tuvo lugar durante el reinado de Nabopolasar (626-605 a. de C) y sobre todo de Nabucodonosor (604-562 a. de C), quien creó un vasto imperio cuya capital fue Babilonia.



El sitio incluye restos arqueológicos dentro y fuera de la muralla exterior de la antigua ciudad, entre los principales monumentos se encuentran el Palacio del Norte, el Palacio de Verano, los templos de Esagila, de Nabu, de Ishtar y de Marduk, y los restos de Etemananki.



Los restos arqueológicos sufrieron graves daños durante el régimen de Sadam Hussein, que promovió el llamado Proyecto Renacimiento de Babilonia, y posteriormente durante la intervención militar liderada por Estados Unidos en 2003.



Además del conflicto armado, saqueos, construcciones ilegales, reconstrucciones inadecuadas, aguas subterráneas, erosión eólica y otros factores humanos y naturales agravaron su estado, por lo que se propuso también su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, pero finalmente no se incluyó.