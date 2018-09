La RAE inaugura centro de estudios de la lengua española en China

EFE

La Real Academia Española (RAE) quiere participar en la previsible explosión del español que se producirá los próximos años en China y para ello inauguró hoy en una universidad de Shanghái (este del país) su primer centro de estudios de la lengua española en el gigante asiático.



"Sabemos de las ilimitadas posibilidades que se abren con el nuevo plan curricular de la enseñanza del español en China y queremos contribuir a tal encomiable y ambicioso proyecto", apuntó en el acto de inauguración el presidente de la RAE, Darío Villanueva.



El director de una de las instituciones más representativas de la lengua hispana se refirió así a la reciente decisión de las autoridades educativas chinas de incluir al español en el abanico de segundas lenguas opcionales en la enseñanza secundaria, junto con el inglés, el ruso y el japonés.



"Estamos ante un escenario novedoso y fascinante en el que el desarrollo de la enseñanza del español como lengua extranjera en la República Popular China constituirá, estamos seguros, un capítulo de extraordinaria importancia", agregó.



La apertura del centro, ubicado en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (SISU) y que no será una academia de enseñanza de idiomas al uso, forma parte de un convenio entre ambas instituciones para trabajar conjuntamente en las áreas de educación, investigación y cultura.



Por ello, la RAE y la SISU cooperarán en sus investigaciones y sus publicaciones, y promoverán la investigación y el estudio del español en China.



"Queremos aportar todo el caudal de saberes lexicográficos, ortográficos y gramaticales que la RAE ha ido desarrollando ininterrumpidamente desde su propia fundación en 1713", precisó Villanueva.



Saberes que han sido reunidos en la plataforma Enclave RAE, una herramienta presentada recientemente y "dirigida especialmente a los nativos digitales", que podrán utilizar los estudiantes chinos de SISU gracias al convenio firmado hoy.



Villanueva precisó que en el centro se impartirá un español panhispánico, no sólo de España, ya que está apoyado por las 23 integrantes de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).



De acuerdo con fuentes oficiales, en la actualidad en las universidades de China hay cerca de 14.000 estudiantes de español, una cifra que todavía es baja pero que espera incrementarse en los próximos años



La inauguración del centro se produjo en el marco de un simposio internacional de la enseñanza de español en China en el que varios académicos debatirán sobre el presente y el futuro de la segunda lengua del mundo, con 572 millones de hablantes.



Según explicó hoy a Efe la decana de la Facultad de Estudios Europeos y Latinoamericanos de SISU, Yu Man, en China cada año unos 10.000 alumnos estudian español como especialidad en las 96 universidades (datos de 2018) o 68 centros privados (datos de 2015) que existen, un número que en los próximos años se multiplicará.



"Tengo toda la convicción de que aumentará más", apuntó la doctora, quien recordó que el estudio del español no llegó a China hasta los años 50 y no tuvo un verdadero desarrollo hasta los 90, cuando comenzó la apertura del gigante asiático al mundo y se hicieron necesarios miles de traductores.



En 2001 solo 20 universidades impartían español y en 2010 ya eran 50, por lo que el crecimiento está siendo muy pronunciado.



La mayoría de los estudiantes eligen el español como especialización por motivos laborales, ya que los lazos comerciales y económicos entre China e Iberoamérica son cada vez mayores. En SISU, por ejemplo, los estudiantes estudian español pero con una especialidad en negocios.



En la inauguración de hoy también estuvo presente la directora del Instituto Cervantes de Pekín, Inma González Puy, quien leyó unas palabras del director de ese organismo, Luis García Montero, que no pudo viajar a China por motivos de agenda.



"Este simposio y la apertura de este centro es una muestra del interés de China por el español. Todos los esfuerzos suman y tanto España como el resto de países hispanohablantes deberán reforzar su implicación y apoyar estos programas", señaló González Puy.



Precisamente, en la Biblioteca que el Cervantes posee en Shanghái tendrá lugar el próximo viernes una conferencia pública de Darío Villanueva bajo el título "El español en la sociedad global" en la que de nuevo se tratará sobre la cada vez mayor importancia del idioma de Cervantes en el mundo.