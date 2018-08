Historia, para comprender el porqué

Esther M. Arjona

Juan Camilo Reyes sentía una espinita que le impulsaba a publicar un libro. ‘Tenía tres guardados en el cajón', dice. Había estudiado periodismo, pero no lo tomó como oficio como su padre Herasto. Su visión de la comunicación fue mucho más comercial. La empresa par ala cual trabajaba lo llevó a México donde tenía algunas raíces. Allá estableció su familia y montó un negocio.

Pero lo que se hereda no se hurta y eventualmente esa espinita empezó a doler y llegó el momento de sacar una de esas historias del cajón.

Reyes se encuentra en Panamá para presentar su primera publicación ‘Breve historia del narcotráfico en México'. Aunque sus otras dos opciones no tenían un tema tan complejo y para algunos ‘inconveniente', Juan Camilo se decidió por este por buenas razones.

‘La primera es el legado de mi padre. Por él supe que los periodistas tienen que estar donde nadie los quiere contando historias que nadie quiere contar. México es eso hoy día', cuenta.

El recién estrenado escritor nos recuerda que en lo que va de 2018 han muerto en México cinco periodistas en circunstancias ligadas a su ejercicio periodístico. Y en 15 años, suman más de 150.

‘Ejercer el periodismo en México es complejo y peligroso. No te mata el estado como sucede en otros lugares, no mueres en un conflicto bélico como sucede en Afgaistán o Irak, hace algunos años. Mueres en una situación en que a veces no sabes quién te mató', detalla.

En este panorama, Reyes decidió iniciar una investigación. De esto hacen ya cuatro años, aunque en 2017 ocurrió algo que casi le hace cambiar de opinión. Se había reunido con un periodista que cubre el tema en Culiacán y una semana después se enteró de que había muerto acribillado. él le había dicho ‘Tú no sabes en lo que te estás metiendo', pero aun así quedó en leer su trabajo. No llegó a hacerlo.

‘Él entrevistó a alguien y a quien entrevistó no le gustó la entrevista'. explica.

Juan Camilo está consciente de los riesgos que conlleva esta publicación, ‘no hay una persona que no me lo haya dicho', comenta, pero él piensa que es algo que debe hacer.

Por otra parte, no pretende con este trabajo descubrir implicados. Más bien, desea explicar a través de hechos históricos cómo se ha creado el problema tan grande que el día de hoy tiene México, para tener una visión más completa y conocer los porqué.

LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo, según Reyes ‘se vuelve más complejo porque se vuelve completamente solitario. Tienes que terminar haciendo muy solo'.

Admite también que es algo que no habría podido hacerse en otro tiempo porque su principal herramienta son fuentes que hoy son públicas y antes no lo eran: Departamento de Estado, juzgados en Estados unidos, agencias de seguridad mexicana, fuentes periodísticas, bibliográficas y algunas fuentes personales ‘porque al final vives en México y terminas conociendo a alguien que conoce a alguien', dice.

Mucha información sobre la historia del narcotráfico es pública pero el común de la gente no lo sabe. En los archivos del Departamento de Estado hay una enorme cantidad de archivos que han sido desclasificados. ‘Nada más tienes que ponerte a leer y a documentarte. Y eso fue lo que hice', relata.

Reyes empezó la faena leyendo juicios públicos donde hay declaraciones hechas bajo juramento. ‘Eso termina cruzándose con una investigación judicial. Luego tomas esta información y la cruzas con hechos ocurridos y terminas concatenando elementos desde el punto de vista histórico'.

HISTORIA

La primera persona que habló de guerra contra el narcotráfico fue el presidente Richard Nixon. ‘Terminando Vietnam necesitaba otra guerra y México ya era un país que servía de puente para drogas pero también era productor. Desde los años 40 México ha sido productor de amapola.

‘Cuento cómo esas plantas llegaron a México, cómo se empezaron a sembrar, desde el punto de vista botánico son plantas extremadamente nobles, donde sea nacen y florecen'.

Otra historia es la que se ha tejido en la frontera con estados Unidos. ‘Ya no es una historia de cultivadores sino de traficantes. Es, gente que toda su vida ha vivido del contrabando, solo que en los años veinte era tequila, aguardiente o ron. Pero al liberarse la ley seca, cambió el producto', informa.

Reyes sostiene que para entender la cultura que prima en la región hay que hacerlo desde una perspectiva histórica. ‘Cuando México se independizó de España su espacio territorial abarcaba Oregon, California, Arizona, Texas, y de allí, hasta Costa rica. Luego las naciones centroamericanas se fueron independizando.

‘California atiene en su padrón un 52% de residentes mexicanos. Y muchos no llegaron ayer. Tienen ya arraigo, esa es la historia que decidimos contar', agrega.

Y en la publicación esta historia llega hasta 2010 ‘porque había que terminarla en algún momento. Y porque la historia contemporánea es una historia más conocida'. argumenta.

La publicación explica el porqué de las confirmaciones de los carteles actuales, cómo surgieron y cómo era la vida en los pueblos en las décadas de 1970 y 1980. Por qué hubo un proceso en el que se pasó de los cacicazgos locales a organizaciones transncionales.

NEGOCIO Y POLÍTICA

‘Hay que entender esto como una cuestión de mercado: Hay un mercado que consume, hay un producto y evidentemente hay una cadena donde hay un productor, un intermediario y un distribuidor' .

De acuerdo con cifras de Naciones Unidas a través e su oficina para el control de narcóticos se trata de un negocio que vale 3 mil millones de dólares anuales, una cifra difícil de corroborar y que a todas luces puede ser mucho mayor. En 1974 se hablaba de mil millones de dólares.

‘Controlaba en ese momento el cubano americano Alberto Sicilia Falcón, Es él quien organiza de forma metódica la organización del narcotráfico', cuenta el autor. En esos momento s se puede hablar de que se inicia el proceso de guerra contra el narcotráfico y que una persona organiza de forma metódica el tráfico. ‘Se puede hablar de que existe una organización y un componente de guerra'. Las agencias de seguridad y de inteligencia norteamericanas tienen mucha ingerencia en este tema. Ante s de la creación de la DEA, era la CIA la encargada de mirar esos temas pues lo veían como algo externo al país.

‘Ellos tuvieron mucha interacción. El tema Iran- Contras, algunos temas ligados a la guerra de Vietnam eran financiados scon el tráfico de heroína en el sudeste asiático. Los documentos ya no están clasificados y no pueden hacer nada al respecto', asegura. 'Son procesos bien documentados, esa parte la relación de México con Estados Unidos está bien documentada, sobre todo, cómo operaban desde las embajadas', establece.

Y luego de tanta injerencia, Reyes se indigna por la forma en que los vecinos del norte se refieren a los mexicanos. ‘Hoy es fácil decir los mexicanos son hombres malos; aunque soy panameño, me siento mexicano, mi madre es mexicana así como mi esposa y mi hijo. Ellos dicen que los mexicanos son una bola de narcotraficantesy yo no veo a nadie en el mundo refiriéndose a los estadounidenses como una bola de adictos'.

Mientras Estados Unidos tiene un gran problema de salud pública con las adicciones, no es así para México.

RECRUDECE LA VIOLENCIA

Ea década del 2000 al 2010 s e maximizó el problema del narcotráfico en México

‘El país venía de ser gobernado por 70 años por un solo partido con una estructura política muy fuerte que iba des de las bases hasta la presidencia', Reyes se refiere al gobierno del PRI.

Poco a poco se fue rompiendo la hegemonía, pero es con el gobierno de Vicente Fox que el tema político empieza a abrirse a otras posibilidades.

‘Se genera un vacío de poder en el que las candidaturas son aprovechadas por gente ligada a la producción de drogas, pero aun había cierto control. Sin embargo con Felipe Calderón, aquello se perdió', indica.

Calderón le declaró la guerra a los narcotraficantes, guerra para la cual nadie estaba preparado.

‘Hay territorios en que el estado perdió hace mucho tiempo la posibilidad de garantizar seguridad e impartir justicia', declara Reyes.

La Policía Federal, el Ejército y la Marina han tenido que hacerse cargo y aun así no ha sido suficiente. ‘Ves militares en arreos de combate y lo peor es que poco a poco te vas acostumbrando a ello y lo ves como algo normal', lamenta.

EL FINAL

Es muy difícil pensar en el final de un problema tan complejo como el narcotráfico y toda la violencia que conlleva.

‘Un negocio de 3 mil millones de dólares es algo que no puedes sacar de la noche a la mañana de la economía del país. Aunque ese dinero entra ilegalmente, termina perdiéndose entre mucha cosas más', cuenta.

Otra realidad es que ‘no puede haber un negocio tan grande en Estados Unidos, sin la participación de gente dentro de Estados Unidos'. La solución no puede venir de una sola de las partes.

Reyes espera que los lectores reciban este libro como uno de historia. ‘Y como un libro de historia tiene nombres, fechas y hechos', dice.

Aunque la información que contiene la investigación está abierta al público, habrá detalles que resulten reveladores al lector común, pero lo realmente novedoso es ‘el hecho de que está concatenado históricamente.

‘Es un ejercicio histórico, espero que no me cueste la vida a mi', reflexiona.

La mayoría de las personas mencionadas en la investigación fallecieron o fueron detenidas y ya pagaron sus culpas. ‘Los menciono en base a lo que los medios y documentos históricos establecen y lo que ellos mismos han declarado' agrega.

En una perspectiva global México es productor, traficante y distribuidor de un producto y Estados Unidos y Europa son consumidores.

Reyes no sataniza por eso a México. ‘Es un lugar hermosos para vivir. México tiene muchas cosa buenas que contar pero lo que yo estoy contando es necesario que alguien lo cuente. La gente buena tiene el deber de estar allí y de no ceder los espacio porque si no, ¿qué nos queda? concluye.

'Breve historia del narcotráfico en México se presentó ayer en la feria Internacional del Libro de Panamá y está en preventa en versión digital e impresa en la pa´gina web www.historiadelnarco.xyz