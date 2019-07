Finalizan 18 meses de cultura española en Colombia con más de 250 actividades

EFE





El Foco Cultura España-Colombia finalizó 18 meses de vigencia con más de 250 actividades culturales realizadas y un alcance de más de un millón de personas en diferentes ciudades del país suramericano, informaron este viernes los organizadores.



"Hemos tejido redes entre creadores, escritores y artistas, que era el objetivo que teníamos, no simplemente hacer actividades y promocionar la cultura española en Colombia", dijo a Efe el director de programación de Acción Cultural Española, Santiago Herrero.



Herrero señaló que la Acción buscaba que se conocieran los sectores para que en un futuro "surjan proyectos entre los dos países".



Uno de los eventos más icónicos de esta programación cultural española fue la exposición al aire libre "El Prado en las calles", que recorrió Bogotá, Medellín, Pasto y Cali, y en la que por primera vez se exhibió una obra del Museo del Prado en Colombia: el Agnus Dei, de Francisco de Zurbarán, que "dialogó" con la custodia La Lechuga en el Museo del Banco de la República de la capital colombiana.



Gracias a este programa, el cine español también estuvo presente tanto con las muestras del séptimo arte de 2018 y 2019 como en los festivales Internacional de Cine de Cartagena de Indias e Internacional de Cine de Cali.



De igual forma participó en Bogoshorts 2018 y en el Bogotá Audiovisual Market del mismo año, en el que España fue el país invitado honor.



Herrero aseguró que el futuro pasa por "seguir apoyando los festivales", tanto de cine como de literatura, y que el objetivo fundamental de este programa era "que sirviese para algo".



"Todas esas relaciones van a seguir. Ya no vamos a tener un presupuesto específico para el Foco pero sí que cuando hay relaciones y hay proyectos al final se acaban haciendo", apuntó al respecto.



El Foco también permitió que algunos de los escritores españoles más destacados pudiesen participar en las citas literarias más importantes de Colombia: el Hay Festival de Cartagena de Indias y la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).



Por estos espacios pasaron los escritores Ariadna Castellarnau, Sergio del Molino, Edurne Portela, Sara Mesa, Eloy Tizón y César Bona, así como las ilustradoras Lola Vendetta y María Hesse, además de la poeta Sara Búho.



Pero más allá de mostrar talentos consolidados, uno de los objetivos de Acción Cultural es "ayudar a la gente que no ha podido salir y que necesita la financiación pública para ello".



Otro de los hitos de este programa fue la presencia de la Compañía Nacional de Danza de España, que se presentó en el Teatro Colón de Bogotá con su ballet "Carmen", de Johan Inger, mientras que el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo acogió a una nutrida presencia de artistas españoles.



En el marco del Foco también se celebró el encuentro "Conexión Hemisferio" en 2018 en Bogotá y en 2019 en Madrid, que se planteó como "un espacio para la puesta en común y la construcción colectiva de saberes en torno al ejercicio de la gestión cultural desde lo humano, lo sensible y lo social"