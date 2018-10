Finalistas de Talenpro, unos chicos con madera y sueños

Ivette Leonardi

ivette.leonardi@laestrella.com.pa



En un mundo que muchas veces ha dado la espalda al uso de los valores y la conciencia, se encuentran jóvenes productivos y talentosos que aspiran a transformarlo. Un grupo de este colectivo presentará sus habilidades en la final de la segunda edición de Talenpro (proyecto social creado por la cantautora panameña Erika Ender), este domingo 21 de octubre, en el teatro Anayansi.

Se trata de un festival intercolegial de diversas categorías, donde los chicos y chicas, entre 16 y 18 años y que cursan quinto y sexto año de escuela secundaria, competirán entre sí y, a su vez, representarán a sus colegios y a sus regiones educativas. ‘Es como si fuesen los Premios Grammy de las escuelas, con alfombra roja y desfile de estrellas', apostilla Ilka Ender, cofundadora del proyecto.

Mejor Intérprete, Mejor Canción, Mejor Grupo de Baile y Mejor Audiovisual son los cuatro desafíos. Para Deysi Rodríguez, joven finalista de Chiriquí, el ‘arte de bailar' ha sido la virtud que permitió su clasificación para la ‘gran' final. ‘Me siento muy emocionada, muy orgullosa de hacer lo que me gusta. Este proceso me ha ayudado a reforzar mi confianza, esa de querer hacer las cosas y no tener miedo a intentarlo', dice durante una visita a nuestra rotativa.

El joven Joseph Navarro, de Bocas del Toro y finalista de la categoría Mejor Intérprete, apoya a Rodríguez y añade que lograr esta clasificación no fue su meta. ‘Yo quería que me escucharan. Que mi voz representara a mi provincia', sonríe.

La destreza de Luisa Castillo, de 17 años de edad, como productora audiovisual, la impulsó a su puesto para la final del reto. El abuso sexual que ha percibido en su comunidad la hizo ‘despertar' para dirigir su proyecto, junto con su equipo. ‘Cuando a los niños les pasa esto, deben sentir apoyo para poder expresarlo. Queremos que las personas, principalmente los padres, sean más conscientes de esta realidad', destaca.

‘Talenpro, más que ser una oportunidad para todos nosotros, es una oportunidad para muchas personas. Nos ayuda a ser seres humanos y a cambiar a mucha gente', agrega Miriam Serracín, finalista de la categoría Mejor Canción.

Estos cuatro chicos, junto con los otros doce finalistas demostrarán qué es lo mejor que saben hacer. ‘Estamos muy contentos de poder compartir esta experiencia y todos somos muy talentosos', matizan.

Esta final será una noche juvenil con invitados nacionales e internacionales. Gaby Espino, Ismael Cala, Natalia González, Marco Oses y Eddie Remix serán los presentadores de la gala. Entre los jurados e invitados especiales desfilarán Bettina Romina, Marilu Icaza, Robin Durán, Rosa Montezuma y Carolina Brid. Será transmitida en cadena nacional.