Festival Bunde y Bullerengue resalta la cultura y riqueza turística de Darién 

Redacción Ego

ego@laestrella.com.pa



Se acerca la segunda versión del Festival Bunde y Bullerengue, en la provincia de Darién. Con el objetivo de resaltar la cultura y riqueza turística de esta provincia la Autoridad de Turismo de Panamá (Atp) se une a esta gran actividad a realizarse del 27 al 28 de julio en el corregimiento de Yaviza.

Este año el festival celebra su segunda versión en honor a la historiadora Digna Caraballo, oriunda de Yaviza. "Este homenaje es para Darién, porque a través de esta provincia entró la cultura al resto del país. Darién es pluriétnica y multicultural y la cultura negra de esta región tiene su sello de garantía en esta provincia y hay que felicitar a las instituciones que hoy apoyan la cultura, el crecimiento, la identidad y la autoestima de ser darienita”, exclamó

Agregó que este festival, que ha sido retomado por la Atp, la Secretaría de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Darién y Comarcas Anexas (Seprodacan) y el Municipio de Pinogana, es la continuidad del legado del profesor Raymundo Lay, quien se preocupó por el rescate del folclor en la provincia.

La historiadora también explicó que el bunde es una festividad religioso, en el que se mezcla el ritmo, el canto y la alegría del hombre y la mujer negra con la religión católica, y el bullerengue es el sello de la cultura darienita, un baile sensual en el que la mujer expresa su libertad, a través del movimiento de su cuerpo y dice: "me has esclavizado el cuerpo, pero no me has esclavizado el alma". En este baile la mujer es la que manda y con el galanteo acepta o rechaza. Es un ritmo que expresa en su fondo el pensamiento de libertad y resistencia de la mujer negra en América.

Por su parte el administrador de la Atp, Gustavo Him, expresó que realizar un festival en Darién, con exposición cada año en una comunidad diferente, surgió con la idea de proyectar su cultura, promover sus atractivos turísticos y reactivar su economía.

“En mi administración hemos querido darle protagonismo a Darién, a fin de que el panameño de otras provincias y el extranjero conozca esta región del país que tiene potencial turístico, pero le faltaba la exposición que pretendemos lograr con este festival, que sea una marca cultural permanente para la provincia", resaltó.

Actividades que se realizarán

Este año, en el festival que lleva por nombre "Más allá del bunde y bullerenguie y darienitas”, se presentarán 29 grupos folclóricos y carros alegóricos, entre ellos: La Palma, Garachiné, Jaqué, El Real Tukuti, Zapallal, Metetí, Boca de Cupe y el desfile, del viernes 27 de julio, partirá a las 5:00 p.m. del Centro Comercial Yavizón hasta la cancha de baloncesto de la comunidad de Yaviza.

Ese día también se expondrán bailes de otras regiones del país como el popular Congo de la provincia de Colón, la Orquesta “Sazón con Senafront” y Los Niños Cantores de Décimas, destacó Lesbia Aldeano, secretaría ejecutiva de la Seprodacan.

El viernes será un día de gastronomía, artesanías, juegos tradicionales para los niños y un taller estético académico cultural, donde se enseñará cómo se bailan las danzas darienitas, cómo se confeccionan las polleras y cómo se deben lucir.

El último día, que se ha denominado "Noche darienita bunde y bullerengue y tamborito" , se presentarán solo las agrupaciones de Darién y el festival resaltará la cultura darienita a través del baile tradicional de la región: Bunde y Bullerengue, y a la 5:00 p.m., se oficiará la misa folclórica, en la Iglesia San Francisco de Asís de Yaviza.

Los grupos folclóricos se presentarán, a partir de las 6:00 p.m., en la tarima artística que instalará la ATP, organizador del festival, en la cancha de baloncesto de la comunidad.

En ese lugar también la institución ubicará la vereda gastronómica con unas 20 toldas, donde se ofrecerá a la venta la exquisita comida autóctona de la región.

El el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). realizará el traslado de las diferentes agrupaciones de Alto Tuira y de las comunidades de la Costa de la Palma. Además se mantendrán más de doscientas unidades en toda la región de Yaviza, la carretera del arco de Darién, en Agua Fría hacia los ríos y en las diferentes comunidades, estará el personal permanente, señalo el comisionado Yadel Cruz.

Otros atractivos turísticos

Darién se caracteriza por una espesa vegetación tropical, ríos caudalosos, montañas, selvas, costas de espectacular belleza y mares de aguas profundos. Su abundante riqueza ecológica la ha convertido en el lugar preferido del visitante interesado en el turismo científico, de aventura y ecoturismo.

En Yaviza, donde este año se realizará la segunda versión del festival, el turista nacional y extranjero tendrán varias opciones para disfrutar del aire puro y de la naturaleza, flora y fauna selvática, además de conocer de sitios históricos como el Fuerte de San Gerónimo, construido por los españoles en el año 1760 y el Parque Nacional Darién, el más extenso de todos los parques nacionales de nuestro país y el segundo pulmón más importante de América y declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) patrimonio de la humanidad en 1981 y reserva de la biósfera en 1983.

También es atractivo turístico las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas como los Emberá- Wounaan, que habitan en la selva tropical de la provincia.