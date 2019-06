Federico Visuetti coloca a Panamá en el circuito de la moda internacional

Keila E. Rojas L.

krojas@laestrella.com.pa



A demás de premios internacionales, fue distinguido por su contribución a la moda y la cultura en Panamá, por el Comité del Centenario Nacional, del alcalde de Panamá, la Corporación Caesar Park y la Autoridad de Turismo de Panamá. Federico Visuetti es un diseñador de moda ‘incisivo, perfeccionista, enfocado en las metas y con la mirada hacia la excelencia siempre'. No teme a los retos. Enfrentarse a los desafíos, ‘pierda o gane, ha sido una constante en mi vida', asegura. Marcó su preferencia por la moda desde 1988, cuando aún era estudiante de Finanzas en la Universidad Santa María la Antigua. En 30 años de carrera ha desarrollado líneas audaces y sofisticadas que se centran en el diseño de vanguardia. La cosecha de su éxito a nivel nacional e internacional no es escasa. Fue elegido por Vogue y Fashion TV Paris como uno de los cuatro diseñadores latinoamericanos vanguardistas. En 2018 Forbes Magazine lo distinguió como uno de los diseñadores de moda más influyentes de América Latina y América Central. En 2013, fue invitado a cerrar la Semana de la Moda de Ecuador y recibió un reconocimiento por su 25 aniversario en la industria de la moda. Al siguiente año, participó en la Gala de la Semana de la Moda Latina en el Capitol Fashion Awards, Washington DC, y recibió un premio por su contribución a la industria de la moda latina. Con una amplia sonrisa, pero sin dejar de lado su preocupación por su padre, pues enfrenta quebrantos de salud, conversó con Café Estrella sobre su carrera, además de su participación en Selecta Moda, cita de hoy jueves 13 y cuyo objetivo primordial es presentar pasarelas con creaciones de diseñadores nacionales, marcas de renombre y prestigio internacional.

¿Cuál es su propuesta para esta segunda versión de Selecta Moda?

Este año presento parte de mi colección que llevé a España, Panamá Chic. Está inspirada en el folclor panameño. Una propuesta mixta que refleja labores de la pollera pintados a mano. Es mi versión de lo panameño sin faltarle el respeto al folclor nacional. Son ocho vestidos de mujer y siete de hombre. Panamá Chic tiene una paleta de colores amplia, pero en esta ocasión presento una muestra de azul, rojo y algo de blanco.

Hablemos de sus inicios como diseñador. ¿Desde cuándo le interesa la moda?

Voy a cumplir 31 años de estar en este medio. Inicié mi carrera de manera empírica en 1988 decorando zapatos y vestidos. En 1990 me dan la oportunidad de participar en la primera gala de diseñadores nacionales ‘Panamá, color y moda' y allí inicia mi carrera. Simultáneamente estudiaba finanzas, culminé esta carrera y decidí quedarme con la moda. Es algo que me apasiona, me gusta. Continué perfeccionándome a través de cursos de pintura, dibujo y estilo.

Para Federico Visuetti, ¿qué es la moda?

‘La belleza física es efímera. Te haces bonito con tu manera de ser, de expresarte, de proyectarte y de tratar a las demás personas. Tu grado de educación y de humildad define tu belleza'.

Es lo que te identifica como persona, el estilo que desarrolles, tu iniciativa, tu manera de querer proyectarte ante la sociedad. Nosotros los diseñadores lanzamos propuestas; el cliente escoge lo que le gusta. La moda es tu propio estilo.

¿Qué aporta la moda al país?

Ser diseñador no es sinónimos de hacer vestiditos, esto es un trabajo profesional. En muchos países tienen una industria de la moda que ayuda a la economía del país. Y, aunque aquí no se le da mucho valor a la moda, hacia allá vamos. Si bien es cierto Panamá no es una industria textilera, no manufacturamos mucho, pero tenemos una parte creativa importante.

¿Cómo define la belleza?

Es lo que proyectas. La belleza física es efímera. Te haces bonito con tu manera de ser, de expresarte, de proyectarte y de tratar a las demás personas. Tu grado de educación y de humildad definen tu belleza.

¿Su secreto más importante del buen gusto?

Mi humildad y sencillez. Así como estoy conversando contigo converso con cualquier persona. No presumo mis logros ni me creo un cerco por estos. No me gustan las cosas acartonadas. Mucha gente me dice ‘el divo de la moda', pero yo no me creo eso. Tengo los pies sobre la tierra. Yo soy Federico o ‘Fede', como me dicen mis amigos, una persona que con esfuerzo ha llegado a donde está.

¿Referentes profesionales?

Veía las colecciones de Óscar de La Renta, Valentino y Christian Dior y me decía: ¿podré llegar a ser como ellos?, ¿llegar a esos niveles? Y hoy me siento bien con lo que he logrado. En un abrir y cerrar de ojos celebré 20 años de carrera, con nominaciones y distinciones nacionales y premios internacionales. Todo pasó muy rápido, lo que para mí es un indicativo que lo he disfrutado. Admiro mucho las colecciones de estos grandes maestros de la alta costura

Algo que Federico Visuetti nunca debió hacer...

He cometido desaciertos, pero asumo las consecuencias. Quizás no confiar tanto en la gente.

¿Qué pasó la última vez que lloró?

No me acuerdo de eso.

¿De qué se siente orgulloso?

De los logros obtenidos a base de sacrificios. Esta es una carrera que he trabajado duro. En Panamá el artista en todos los géneros, muchas veces, no cuenta con el apoyo de instituciones gubernamentales. A pesar de ello, estoy orgulloso de poner a Panamá en el circuito de la moda internacional. Cuando yo voy al extranjero, casi siempre sin el apoyo del gobierno, me presentan como el diseñador de Panamá.

¿Qué consejo le da a los hombres en cuanto al guardarropa?

Que nunca falte un buen saco azul.

¿Y qué prenda nunca deben usar?

¡Por favor! que no se pongan por nada un overol jeans de esos que estuvieron de moda en los años 70 y 80. En cuanto a color, todo depende de la personalidad del individuo y su estilo de vida.

¿Con qué color vestiría al presidente electo, Laurentino Cortizo?

El señor Cortizo, del cual soy un gran admirador, usa tonos muy atinados. Viste elegante y es muy atinado con los estilos de corbata y camisa, tanto formales como informales.