‘Espero aportar una semilla para que la humanidad no sea presa de las emociones negativas'

Con una motivación que parece inquebrantable, Juan Manuel Dolande se ha convertido en un combustible que trasciende. Conferencista, locutor, divertido y risueño, ‘Juanpi' simboliza la perseverancia y la fe que han logrado movilizar a las masas desde el anhelo de ‘inspirar, concienciar e influenciar al cambio'. Un nacimiento abrupto que comprometió su motricidad hace 24 años no le intimidó y hoy prueba que de la fe y el ahínco, cosas grandes se desprenden. Luego de atreverse a escribir su primera obra, Te cambio todos tus problemas por un día de mi vida , retoma el mercado local con La quinta vida de Diana , una propuesta que desviste el concepto de discapacidad emocional y que presentó oficialmente este jueves en la Feria Internacional del Libro. Sobre estas líneas y su filosofía, nos habla.

¿Qué es para Juanpi la discapacidad del alma?

Cuando hablo de discapacidad del alma, me refiero a las heridas que por arrastres emocionales no hemos podido sanar, y nos convierten en seres infelices. Esa infelicidad nos puede arrastrar hasta el fondo del abismo.

Dices que ‘cuando mueren los apegos, nace la libertad', ¿cuáles consideras que son los apegos más comunes?

Pienso que son los apegos insanos, como la sobreprotección, donde no se le prepara a las personas para enfrentar la realidad de la vida.

Sabemos que comunicas a través de la radio, pero, ¿qué es lo más fascinante de escribir para tu lectoría?

A través de un libro puedes hacer que los lectores se imaginen todo lo que sucede, al igual que en la radio. Ambos son imaginativos.

¿Cómo sientes que ha evolucionado el Juanpi comunicador en los últimos cinco años?

He crecido profesional y espiritualmente. Los seres humanos tenemos nuestro tiempo de transición y evolución para convertirnos en mejores personas.

Has dicho que la familia es el pilar de tu vida. ¿Cuál ha sido la clave para enfrentar las dificultades?

En mi caso, ha sido vital no pensar en lo que me hace falta sino en mis fortalezas. Valorar lo que poseo, viendo siempre el potencial que hay en mí y levantarme cuando me caigo junto a mi familia, además siempre me hago cargo de mi felicidad y de mis tristezas.

¿Cuánto tiempo tomó desarrollar ‘La quinta vida de Diana'?

El proceso se inició con la culminación de la Feria Internacional del Libro 2018 y se extendió hasta abril de 2019, unos ocho meses.

¿Qué es lo más valioso que los lectores rescatarán de estas 160 páginas?

El mensaje que te puedes llevar es que los seres humanos tenemos que responsabilizarnos de nuestra felicidad antes de querer o amar a otro.

¿Cómo nace la idea de recrear esta historia?

Inicialmente Diana aceptó el reto de convivir unos días en silla de ruedas, durante ese tiempo mantuvimos conversaciones conmovedoras; si les soy sincero, partieron mi corazón al escucharla tan indefensa. Luego me planteé la necesidad de hablar sobre apegos emocionales y programación neurolingüística, porque me interesaba conocer la psiquis de las personas, que padecen en silencio este tipo de dolores emocionales. Una vez tuve la información necesaria, empecé a narrar la historia junto a Siri (recuerden que mi respuesta motora es lenta, así que utilizo la tecnología para equiparar mi escritura).

¿De qué manera impactó Diana en tus creencias personales?

Con Diana aprendí a no juzgar. Aprendí que una de las cosas más importantes en la vida es el perdón para evolucionar como seres humanos (aunque ya lo sabía, siempre es bueno escucharlo constantemente).

Has dado un aporte importantísimo a través de conferencias y con ello, has tenido la oportunidad de relacionarte con muchísimas personas. ¿Con qué elementos de la historia de Diana consideras que los lectores podrían sentirse más identificados?

Nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a ser víctimas de nuestro propio entorno. Nuestro deber es salir de esa situación para florecer y evolucionar emocionalmente.

Presentarás tu obra oficialmente el 15 de agosto en la Feria Internacional del Libro. ¿Crees que Panamá precisa la apertura de nuevos espacios para la promoción de la cultura?

TRAYECTORIA E INSPIRACIÓN Junpi se ha dedicado con esmero a motivar a través de talleres y conferencias en todo el territorio nacional Nombre completo: Juan Manuel Dolande Nacimiento: 23 de septiembre de 1994 Colón, Panamá Ocupación: Locutor, escritor, conferencista Estado civil: Soltero Resumen de su carrera: Motivador y locutor, se describe a sí mismo como fiel creyente en Dios, la paz y el diálogo, además de ser un amante de la buena comida y los deportes. Su nueva obra literaria, ‘La quinta vida de Diana', puede ser adquirida en Sambors, Riba Smith, La Arrocha, Gran Morrison, La Metro, Novey.

Considero que Panamá, es un país rico en cultura, historia y tradiciones; me gustaría que continúen, por ejemplo, las cápsulas que hemos estado viendo en la televisión sobre la historia de los 500 años de la fundación de la ciudad, sin dejar a un lado las campañas de valores, que son un material importante para la educación de todos los ciudadanos de este hermoso país.

¿Lees con frecuencia?, ¿algún autor en especial?

Disfruto de la buena lectura, como Ismael Cala, con El poder de escuchar ; Rose Marie Tapia, con Se presume culpable ; y me encanta la saga de Harry Potter entre otros.

¿Qué esperas dejar en el espíritu de cada lector con este nuevo libro?

Espero aportar una semilla para que la humanidad no sea presa de las emociones negativas. Es lógico entender que todos tenemos momentos difíciles; sin embargo, jamás debemos resignarnos, siempre debemos soñar para alcanzar nuestros objetivos.

¿Planeas continuar expandiéndote como escritor?

¡Claro que sí! Nunca descarto nada porque solo caminando alcanzamos nuestro destino.