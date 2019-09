Errores que pueden estropear su apariencia

Penny de Henríquez

A la hora de vestirse, siempre hay alguien que pregunta ‘¿cómo me veo?'. Y por supuesto que nadie le va a decir lo que piensa. Todos afirmarán: ‘Te ves muy bella, qué linda'. ¿La verdad? ‘Ese traje te queda mal, se te ven las llantas'. Para que a usted no le suceda, le comparto algunas cosas que debe evitar y así no estropear su apariencia.

Utilizar colores inapropiados: No todos los tonos de piel son iguales. Los colores rosa cálido o verde que usted ve en el rostro de algunas modelos pueden ser estupendos para ellas, pero negativos para usted. Experimente con diversos colores y combinaciones hasta encontrar los que mejor le lucen, sin darle importancia a lo que esté de moda. No pierda su dinero en atuendos que le den una imagen pálida o con poca vida.

Usar una talla muy chica: Si no cabe, no la use. Comprimirse dentro de un talle muy pequeño puede fomentar su vanidad, pero la hará parecer enferma de la respiración. Compre la ropa por como le queda, no por la talla. Si con las nuevas prendas le cuesta sentarse, seguramente no es para usted: sí así se siente, así se ve. Y no compre la talla que piensa tener cuando termine la dieta, sea realista y compre la talla que tiene hoy.

Maquillaje inadecuado: Enciéndase para la noche, baje los tonos para el día y tenga su rostro limpio para los deportes o actividades al aire libre. Así como se usa diferente vestuario para cada situación, su maquillaje debe cambiar también de acuerdo con la ocasión.

Zapatos: Usted se ve perfecta... de los tobillos a la cabeza. Si sus zapatos han visto días mejores, llévelos a un buen taller de reparaciones. No compre aquellos que están de oferta para luego preguntarse por qué no le duran. Y no le crea al vendedor cuando le dice que se abrirán con el tiempo, cuando esto suceda, ya sus pies no los soportarán. Además de que usted quiere usarlos ya, no con el tiempo.

Uñas: Manténgalas siempre nítidas. Si está en un ambiente de negocios, inclínese por los colores conservadores y deje de lado los muy brillantes o llamativos, y no las lleve muy largas.

Manchas bajo el brazo: Compre un desodorante que funcione con su cuerpo. Es posible que tenga que probar con varios para encontrar el mejor, de manera que no ofrezca una visión descuidada con una blusa blanca manchada de beige o café claro debajo de las mangas.

El sostén: Asegúrese de que las tiras de su sostén se ajusten correctamente. Si no permanecen en su lugar y dejan que sus senos cedan en vez de sujetarlos, es tiempo de cambiarlos.

Cabello: Si no puede permitirse un mantenimiento regular de un determinado color de cabello, hágase reflejos en vez del tinte completo. Tal vez las raíces negras y el cabello rubio de Shakira se vean muy llamativos en la tarima de un concierto, pero en la vida real es todo lo contrario.

Peso: Si tiene libras de más en cualquier área de su cuerpo, o en todas, no use nada muy apretado ni nada que dé volumen como: bolsillos, ruchas, encajes, grandes collares o aretones, pantalones fruncidos o muy pegados, correas anchas, hebillas grandes. No son para usted. Tómese algunos minutos para atender estos detalles. ¿Por qué afectar su apariencia si no es difícil lucirla bien?