El Reencuentro nos cuenta la historia de dos hermanas completamente diferentes, que después de veinte años de no verse, se encuentran cara a cara. A una hermana la echan de su casa y no teniendo a donde ir, decide que ‘familia es familia' y se presenta en la puerta de la otra. Las dos no se soportan, pero tendrán que aprender a vivir juntas y superar su pasado para poder tener un futuro. ¿Aprenderán a quererse o terminarán matándose? ¿O una mezcla de ambas?

Hasta el 7 de julio en el Teatro La Plaza.