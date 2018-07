El Darién profundo

Ursula Kiener Ford

Debo admitir que jamás había ido a Darién, pero siempre estuvo en mi lista de lugares por visitar. Coordiné por teléfono mi visita a La Palma de Darién. Convencí a mi novio y a otra pareja para sumarse en la aventura. En mi cabeza tenía una idea clara: que Darién iba a ser territorio virgen con una selva densa. Estaba muy equivocada. Darién lleva décadas siendo deforestada.



Mucha de la tala en Darién es ilegal, pero las autoridades en el camino permiten su paso y sólo se enfocan en el narcotráfico.



Geografía de primaria

El trayecto toma cuatro horas hasta alcanzar Puerto Quimba. Debes estacionar tu carro y tomar una lancha “panga” por el río Tuira.



Tuira y Chucunaque. Son dos nombres que me remontan a la escuela primaria. Por eso es emocionante navegar por ellos. Dicen que hay tres Darién: el de las carreteras, el de los ríos y el de la jungla. Nuestro paseo (que costó $4 por persona) fue muy pintoresco, pasando por manglares hasta llegar al pueblo de La Palma, la capital de Darién



Arribando a La Palma, una señora en el barco me cuenta que es el pueblo más feo de Darién, pero las coloridas casas montadas sobre el golfo de San Miguel me parecen pintorescas.



Estábamos supuestos a quedarnos en el mejor hotel de La Palma, propiedad de una profesora. Reservamos nuestra habitación con tres semanas de anticipación.



La Palma se encuentra junto al río Tuira, que es el más largo de la República. Su historia se remonta a la fundación de la provincia, el 27 de diciembre de 1922. Es hogar de 3,500 almas y de 4 mil estudiantes y maestros en época escolar. Como alberga todas las instituciones de gobierno, muchas personas van a hacer trámites en la mañana y retornan a sus hogares en las tardes. Vienen desde los ríos Mogue, Congo y Balsa, que desembocan en el Tuira.



La carretera se abrió en 1973, pero La Palma data desde 1816. Era utilizada como punto de carga y desembarque de plátano, madera, comida, entre otras cosas, rumbo a Yaviza.



Con la apertura de la vía, empieza la deforestación. En los tiempos de antes funcionaban más de una veintena de aeropuertos en la provincia. Incluso líneas áreas internas en el Darién.



¿Qué hacer en La Palma?

Empezamos nuestro día con un buen desayuno en los Cuatro Hermanos, una de las fondas de La Palma. Luego caminamos hasta el hotel “del bajo mundo”, que tiene un gran cartel mostrando aventuras en lo profundo de la selva.



Abordamos un taxi pick-up. Nuestra primera parada fue en el ingenio azucarero del país que se encuentra en Mogocénega. Está comido por la jungla, así que tuvimos que usar machetes para visitarlo.



Luego continuamos hasta el túnel de río Colorado. Debes caminar por un potrero por 15 minutos para arribar a la entrada de una gran cueva.



Al día siguiente, fuimos en una lancha a visitar los fortines construidos por los españoles que datan 1680. Se construyeron en las desembocaduras de los ríos más importantes para protegerse de los piratas que en aquel entonces venían por el oro que bajaba de las minas de Cana.