¿Cuánto cuestan realmente las cosas?

El economista Hindú ‘Raj Patel' escribió un libro bien interesante titulado ‘The Value of Nothing'. La premisa del mismo es simple: ‘hemos creado una sociedad donde para vender productos baratos, hemos transferido los costos reales al ambiente o a los países más pobres (como los nuestros)'.

Si se compra un juguete en 3 dólares, pero para fabricarlo en algún lugar remoto se contaminó el ambiente o se maltrató la mano de obra (como en algunos casos donde se sabe que hay menores subpagados fabricándolos) es a todas luces claro que el juguete no costó 3 dólares... costó muchísimo más.

Raj Patel llama a todo esto por el nombre que los economistas usan ‘Externalidades' ( traducción del inglés), según dice él, las organizaciones tratan de transferir todos los costos posibles como una ‘externalidad'. Pero ojo que no lo percibamos ese costo no quiere decir que no exista.

Supongamos que en una provincia de uno de nuestros países se hace una artesanía que requiere un tinte natural. Alguien decide que es buena idea venderlo al exterior y estima utilizar mecanismos de mercado. Estableciendo que la gente estaría dispuesta a pagar 25 dólares por cada artículo.

Con esto en mente le ofrecen a las personas locales 5 dólares por artículo; la gente acepta pero tienen un problema: el tinte que usan tradicionalmente es demasiado costoso, pues se hace de plantas naturales.

Deciden, pues, utilizar un tinte que alguien les consigue a un precio muy barato, pero lo que no saben los artesanos es que el tinte es tóxico.

Con el tiempo la gente comienza a sufrir de enfermedades y a morir. El costo del sistema de seguridad social del país se incrementa y la calidad de vida de esas personas cambia para siempre. Queda claro que el costo al que se vendió el artículo no refleja su costo real.

¿Les parece extremo este ejemplo? Recuerdo que un presidente de una empresa china se suicidó hace un par de años debido a que se supo que fabricó juguetes para una importante empresa de USA con pintura tóxica.

El valor de las cosas se ha perdido. Ya no tenemos contexto y nos hemos centrado en el mero costo por unidad.

Es importante que la ética vuelva a ser asociada con los empresarios y lo que producimos la verdad es que cuando uno lo piensa de forma fría, ¿qué sentido tiene fabricar productos o servicios que ‘maten' literalmente a nuestros consumidores?

Sistemas sostenibles tales como el Modelo SEI (Sostenibilidad, Emprendimiento e Innovación) y mecanismos como el comercio justo, deben ser cada vez más la norma y no la excepción.

Hace años que deje de hacer negocios ‘depredadores', y no me arrepiento, pues, a la larga es la única decisión que se puede tomar. Definitivamente no olvido que mis clientes son mis familiares, amigos, conciudadanos, en general la gente.. y sin gente, definitivamente no hay negocio.