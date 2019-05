Cuando la memoria nos traiciona

Esther M. Arjona

En casa de Modesta todos se preparan para celebrar la Navidad. Es nochebuena y por eso su esposo, sus hermanos, y sobrinas se reúnen, aunque no es necesariamente lo que quisieran.

La reunión transcurre en una tensa calma hasta que, algunos comentarios de Modesta, quien recupera momentáneamente la lucidez, destapa algunos secretos bien guardados de la familia y desenmascara a sus miembros.

‘Se ha mantenido la dignidad del enfermo. En ningún momento la historia se burla de ella, pero las circunstancias que se viven son las que dan risa, sobre todo, porque se trata de una familia con muchos secretos'.

‘Una espina en el zapato' es una comedia dramática fue escrita por el argentino Nazareno quien además actúa y dirige el montaje actualmente en Argentina; una forma de hacer catarsis tras el fallecimiento de su padre, debido al padecimiento de esta enfermedad degenerativa.

‘Así es al vida. La vida no es seria, pero tampoco estás riendo siempre', cuenta Hannia Woodman, directora del montaje que se presenta hasta el 30 de mayo en el Teatro en Círculo.

Y es que el manejo de un tema con el alzheimer no se presenta inicialmente como un tema de risa. ‘Ríes de unas cosas, te entristeces y lloras por otras. El tema no es serio, es como la vida', dice sobre un padecimiento que ha existido desde hace mucho tiempo, pero que al ponerle nombre, es visto desde otra óptica. Ya no está bien burlarse de una persona que está perdiendo progresivamente sus facultades mentales, aunque antes sencillamente se decía ‘está chocho'.

Sin embargo, la intención no es burlarse del enfermo de alzheimer. ‘Se ha mantenido la dignidad del enfermo. En ningún momento la historia se burla de ella, pero las circunstancias que se viven son las que dan risa, sobre todo, porque se trata de una familia con muchos secretos y un simple comentario arma todo un caos', detalla la directora.

FAMILIAS NORMALES

Para Woodman, la obra retrata a una familia normal, aunque los espectadores podrían considerar que se trata de una familia completamente disfuncional.

Y es que de acuerdo con la teatrista, se tiende a sublimar la familia cuando están conformadas por seres humanos que se equivocan.

‘Yo no conozco a una familia perfecta, no la hay. Siempre hay algo detrás, cada cual lleva su cruz. a mí me parece que esta es una familia normal, con todas sus disfunciones, solo que como se trata de una comedia, pues te vas a los extremos. Pero ¿quién no ha estado en una fiesta de Navidad donde haya habido una pelea?', cuestiona. ‘Lo que hemos hecho es entrar en una casa, quitar una pared y colocar sillas al frente, para ver todo lo que pasa allí adentro', agrega.

En casa de Modesta estará su esposo, sus hermanas y su hermano, su sobrina y una sobrina nieta que no se escaparán de los deslices y desvaríos de la enferma de alzheimer, todo bajo la mirada de Nicolasa, encargada de los cuidados de Modesta y quien conoce al dedillo a todos los miembros de la familia. ‘Es el personaje más auténtico y redimible', dice Woodman.

Al final, no se va a ver a un enfermo sufrir, ‘la gente tiene miedo, el alzheimer es un tabú, pero quien la padece no se da cuenta de lo que pasa. Los que sufren son los que están alrededor', asegura.

LA MEMORIA O EL OLVIDO

Y mientras algunos pierden la memoria, otros no olvidan. ‘Hay cosas que pasan y ya pasaron. ¿Por qué traerlas a colación?, o ¿por qué sigues molesto porque la gente lo sepa? No puedes ir de uno en uno explicando lo que pasó, tienes que pasar la página y seguir', comenta Woodman. A veces se dicen cosas que se debieron haber olvidado.

Y muchas veces se pretende y no se vive de acuerdo con la realidad. ‘Poco a poco te vas dando cuenta de la verdadera forma de ser de cada quien en la familia', dice la directora.

EL ELENCO

Modesta, enferma de alzheimer que vide entre la lucidez y el desvarío es interpretada por Nilena Zisópulos, actriz y cantante de larga trayectoria. Cloty Luna personifica a Nicolasa, encargada de los cuidados de Modesta, quien lleva una gran carga en el hogar y pone en su lugar a los familiares cada vez que puede, Larissa Morales y Gloryana Reyes son las hermanas de Modesta, entre ellas se cubren todo.

Ricardo Martino es el esposo de Nicolasa y Enrique Pareja, su hermano, María Sofía Sayavedra es la sobrina nieta de Modesta y Valeria Luna, hace el papel de una adolescente que parece no romper un plato.

‘Nicolasa representa la abnegación y el cariño extremo que necesitan los pacientes de Alzheimer en el proceso de su enfermedad. El cansancio, la entrega y el dolor y la rabia por lo no remediable', dice Cloty Luna sobre su personaje, que deja en evidencia que ‘esta enfermedad suele hacer más daño a quien cuida que al mismo paciente y que a veces personas ajenas pueden ser más solidarias que la misma familia'.

Para Gloryana Reyes, Una espina en el zapato deja como lección que ‘Mostrar dolor o preocupación cuando se tiene un familiar enfermo, no ayuda en nada, si no se adquiere el compromiso sincero de colaborar para ayudar a que el enfermo tenga una mejor calidad de vida en su proceso'.

Para Enrique Pareja la obra es una crítica a una sociedad que busca mantener las apariencias cueste lo que cueste, que valora lo superfluo por encima de lo verdaderamente valioso y que se muestra ostentosa por fuera, pero vacía de corazón. También hace una llamada al público ‘a valorar a los nuestros, a concienciar sobre la enfermedad y a hacer honor a aquel adagio que reza ‘si no deseas que se sepa entonces no lo hagas'.