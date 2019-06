Luis Pulido Ritter

Entre los libros que he heredado de mi madre, encontré uno que debí haber leído hace mucho tiempo atrás de la Colección Jackson: Conversaciones con Goethe de Eckermann. Lo conocía fragmentariamente, por ejemplo, aquella famosa frase que dice: ‘El concepto de literatura nacional ya no tiene sentido. La época de la literatura universal está comenzando, y todos debemos esforzarnos para apresurar su advenimiento'.

Esta frase tiene hoy día una tremenda actualidad y más cuando somos testigos de tantos nacionalismos, de tantas fronteras, muros y de identidades. Sin duda, anaqueles y bibliotecas enteras se llenan de literaturas nacionales, pero los advertidos saben que, por ejemplo, la tragedia griega no es nacional, a pesar que lleve tal gentilicio.

En todo caso, siempre será necesaria una buena reflexión para saber quién y cómo se define lo universal. Pero lo cierto es que Conversaciones con Goethe, publicado en 1836, recoge las conversaciones que el joven Eckermann tuvo con el poeta y dramaturgo alemán en Weimar, pequeño y provincial estado alemán que acogía a dos grandes espíritus como Goethe y Schiller. Y mientras leía me preguntaba por qué no había leído este libro antes, por ejemplo, en la adolescencia, un libro que está muy bien dirigido a jóvenes que desean incursionar en el oficio de la literatura. Allí está todo lo que uno necesita, de manos de un escritor como Goethe que, en su época, era ya toda una celebridad en Europa.

Sin embargo, a veces los libros llegan a las manos de uno por caminos insospechados, inesperados, cuando uno menos se lo imagina. Cubren una necesidad latente. Al tener el libro en la mano suspendí todas las otras lecturas y me pregunté cómo Ackermann transcribió estos diálogos en un mundo sin grabadoras. No puedo imaginarme que escribía mientras Goethe hablaba. Debió haber poseído una muy buena memoria y además es evidente la admiración y devoción del joven Ackermann por el también funcionario público que superaba los setenta años.

Se lee a un hombre erudito y culto, sin falsas pretensiones o arrogancias, que recomienda a todo joven poeta empaparse de la vida, la que verdaderamente alimenta a la poesía. En este sentido, decía a los poetas jóvenes alejarse de la filosofía, no por ser un antiintelectual, como es común, incluso, entre académicos cuyo reloj ha dejado de rotar, sino por temor a que la búsqueda de la vida quedara ahogada entre las disquisiciones conceptuales. Es decir, no debe hacerse literatura desde la filosofía, pero sí desde la vida. Goethe dominaba el mundo de los libros, los artistas y los intelectuales de su época, pues nada le era extraño, desde la física de Newton, hasta la teoría de los colores, que quiso desarrollar. Pero tampoco era un pedante libresco.

La vida misma en su compleja interconexión (personal, social, política y económica) estaba en el centro de sus preocupaciones y de allí su inmensa admiración por Shakespeare, ‘pues no existe ningún motivo de la vida humana que no haya expresado o representado'. En efecto, una y otra vez se dirigía a los jóvenes, entregarse a la vida, a la experiencia, y de aquí quizás es explicable, por el elemento autobiográfico, el éxito que tuvo con su primera novela, Las desventuras del joven Werther (1774), la cual narra las limitaciones sociales de su época que termina con el suicidio del héroe cuyo amor no es correspondido.

Goethe, que era un testigo y un hacedor de su tiempo, sabía que el mismo Napoleón Bonaparte llevaba siempre un ejemplar de esta novela en sus incursiones militares y, en este sentido, era un observador de los acontecimientos de su siglo y de lo que podía venir, pues, además, no dejaba de rodearse de sabios e investigadores del mundo, como Alexander von Humboldt que, viniendo de las Américas, le contó de la necesidad de la construcción de un canal que uniera ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Se lamentaba no tener vida suficiente para ver lo que vendría y ya aquí pronosticaba que serían los Estados Unidos los que construirían dicho canal por la necesidad de conectar sus costas, mares y territorios.

Goethe era tremendamente consciente de lo que significaba el mundo moderno, por un lado, su consciencia del progreso de acuerdo al ritmo del capitalismo, que es ahorrar tiempo y ‘dominar' la naturaleza, pero, por otro lado, no era menos consciente de otro punto importante de su época, que era la emancipación de los esclavos, donde señaló la hipocresía y la doble moral de aquellos que propugnaban su abolición, es decir, la contradicción entre el interés del capital y el discurso humanista, una contradicción a la que hizo también mención Rousseau en su Discurso sobre la Desigualdad (1755).

En efecto, a cada momento, uno reconoce el espíritu del Fausto en Goethe, su gran obra dramática, porque vemos esa insaciable curiosidad por el mundo, en medio de su lucidez no revolucionaria, con un tinte conservador a ratos, donde la libertad consistía en respetar las jerarquías. No miraba necesariamente con simpatía a la revolución francesa, pero era completamente consciente de que había que reformar a Europa para evitar futuras revoluciones con medidas sociales, en fin, una especie de socialdemocracia ‘avant la lettre'.

Su liberalismo no era tan fuerte como para permitir la libertad de prensa sin límites, pero reconocía que sólo en un régimen de libertad podían desarrollarse las plenas facultades de los individuos, aunque, a Voltaire, no le perdonaba sus ‘excesivas libertades'.

En fin, leer a Goethe, Conversaciones con Akermann , es una lectura de provecho para cualquier espíritu abierto y curioso del mundo, cuyo reloj no ha terminado de rotar.