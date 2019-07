Concurso para los amantes de las artes visuales

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



El Instituto Nacional de Cultura (INAC) organiza la 39° versión del Concurso Nacional de Artes Visuales ‘Roberto Lewis' 2019. Los interesados podrán participar en las categorías de arte digital, fotografía, escultura y pintura. Los trabajos presentados deberán ser inéditos, no expuestos con anterioridad en ningún medio o redes sociales hasta la finalización del concurso y no haber participado en certámenes previos ni tener más de dos años de haber sido realizados. Las muestras deberán ser entregadas debidamente forradas para su protección y manejo con una ficha técnica fijada en la parte de atrás de la obra, que deberá contener la siguiente información: seudónimo del artista, título de la obra, técnica, precio, fecha, dimensiones, y no debe estar firmada; de lo contrario, quedará automáticamente descalificado. Las bases del concurso se encuentran disponibles en la página web del INAC. Las obras serán recibidas a partir del 5 de agosto hasta el 5 de septiembre. Para mayor información, contactar al 501-4034/4874.