Cisco en breves palabras

Aristides Ureña Ramos

‘La producción artística de Cisco Merel se basa en una minuciosa investigación donde la geometría, la arquitectura, el color, la abstracción, colocados dentro a contexto re-interpretativo buscan interrogarnos sobre la funcionalidad de cada una de ellas'. (A. Ureña Ramos)

‘El carácter procesal y experimental de su forma de trabajar lo lleva a explorar varias vías de investigación de manera simultánea. Si en algún momento trabajó con planos de color yuxtapuestos, a la vez iba desarrollando una serie paralela y relacionada de objetos que pugnaban por conquistar el espacio. Así surge un vocabulario de formas y colores al que Cisco llama ‘Visual System', que ha sido edificado a lo largo de poco más de diez años de continua investigación. A partir de este vocabulario, Cisco establece un hilo conductor que recorre toda su producción artística'. (Gladys Turner)

Ha participado en talleres y residencias internacionales, como el Taller Global Fresh collective en New York (2009), la Beca Culture France, Cité International des Arts, París (2010) y la Residencia Pilotenkueche, en Leipzig, Alemania (2011).

Entre sus exposiciones individuales y colectivas se destacan: Bienal de Panamá (2005); CiscoColor Terapy, Diablo Rosso, Panamá (2008); Bienal del Istmo Centroamericano, Honduras (2008); Zona Maco México Arte Contemporáneo, México (2009); The State Of L3 Collective, Museum Of Contemporary Art, Antwerp, Bélgica (2010); Abstract Garden, Galería Mateo Sariel , Panamá (2011); Ab jetzt muss alles fliegen, Pilotenkueche, Leipzig (2011); Bright Light, Big Love, Underline Gallery, Nueva York (2012); So Easy/ So Hard, Galería Mateo Sariel, Panamá (2013); The New Painters, Saltfineart Gallery, Laguna Beach, California (2013); Topología Tropical, Sol del Río Galería, Guatemala (2014); Flat Land, Museo Guadalupe, San Antonio, Texas (2014); Recent Works, Marión Gallery, Panamá (2014); FlatLander, BMOCA, Colorado (2015); VS, Galeria La Erre, Guatemala (2016); Post-Processing, Fort Worth Contemporary Arts, Texas (2017); Nu Geometry, Mirus Gallery, San Francisco, California (2017); Awake and Aware, Mateo Sariel, Panamá(2018); Bienal de La Habana (2019).