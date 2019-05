Centroamérica, una literatura unida por las circunstancias de cada país

EFE





Las migraciones forzadas, la violencia, la corrupción, las pandillas y las situaciones sociopolíticas han permitido que la literatura de Centroamérica se haya unido por las circunstancias de cada país, indicaron este viernes escritores en el marco del Festival Centroamérica Cuenta.



Durante el conversatorio "¿Qué cuenta Centroamérica?" el poeta y novelista hondureño Jorge Ernesto Martínez junto con el escritor de poesía y literatura infantil el panameño Héctor Collado, discutieron los temas que azotan la región, y que han volcado a la literatura hacia una escritura más testimonial.



"Este tipo de literatura esta moviéndose, ya el interés no se centra en novelas o procesos narrativos de la egolatría del escritor, sino más bien en otros procesos que generalizan la realidad Latinoamericana, que tratan de globalizar las experiencias locales", afirmó Martínez en entrevista con Efe.



El hondureño, fundador del Movimiento Literario Poetas del Grado Cero y del Colectivo de las Letras Hondureñas, explicó que ese desplazamiento que se está produciendo se puede observar sobre todo en la literatura feminista e indígena que ha surgido en Centroamérica.



La actualidad que vive la región en temas como la corrupción, el narcotráfico, la explotación de recursos naturales, así como la violencia o las migraciones, también han servido de inspiración a muchos escritores para mostrar la realidad.



"Nuestro continente ha sido movido por las guerras, las revoluciones, en mi caso en Panamá por una invasión terrible, entonces los autores empezamos a mirarnos para dentro y a hablar ya no de lo que le pasó a la gente de campo, de la ciudad, o de los barrios, sino de lo que les pasó a ellos. En alguna medida es más testimonial la narrativa y ha ido creciendo en esa dirección", expresó Collado.



El panameño, Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró y coordinador de difusión cultural de la Universidad Tecnológica de Panamá, explicó que anteriormente se hablaba de la terrible situación que vivían los campesinos o los indígenas, pero después se "cultivó lo mejor de las letras de cada uno de nuestros países, lo que llamamos los clásicos".



Pese a que ambos escritores no quisieron ahondar en temas relacionados a las guerras ni la situación de crisis sociopolítica que viven algunos países de la región, en especial Nicaragua, indicaron que la literatura ha buscado generalizar la realidad Centroamericana y Latinoamericana.



Según los expertos, la literatura Centroamericana más allá de estar unida por la lengua o por la escritura, está fusionada por las circunstancias que ha vivido cada país.



"La literatura y la poesía son una herramienta de transformación", destacó Martínez, quien junto a Collado, discutió la necesidad de la promoción de la lectura en la región, así como el impulso de políticas públicas y una mayor inversión en gestión cultural y educación que apoye a este sector.



Entre las obras de Martínez destacan "Papiro" (2004), "Las causas perdidas" (2010), "Esto es la mara, jomitos" (2011), "Los Poetas del Grado Cero" (2018), y es reconocido como una de las voces relevantes de la literaturahondureña.



Por su parte, Collado ha escrito "Cuentos de precaristas, indigentes y damnificados" (2001), "Fábulas cotidianas" (2004), "Ni cortos ni perezosos" (2012), "Contiendas" (2008) y es un gran difusor de cultural de la literatura en la región.



El Festival Centroamérica Cuenta, que por primera vez se lleva a cabo fuera de Nicaragua debido a la crisis sociopolítica que vive ese país, ha sido acogido por la Feria Internacional del Libro de Costa Rica que inició el pasado 10 de mayo y que finalizará el próximo domingo.



Esta es la sexta edición de Centroamérica Cuenta, la cual se ha extendido del 13 al 17 de mayo.