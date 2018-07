‘Bunde' y ‘bullerengue', la esencia de ser darienita

Según la historia, lo que significa cada término

El ‘bunde' es una festividad religiosa, es decir un sincretismo en el que se mezcla el ritmo, el canto y la alegría del hombre y la mujer negra con la religión católica.

El ‘bullerengue' es el sello de la cultura darienita, un baile sensual en el que la mujer expresa su libertad, a través del movimiento de su cuerpo dice ‘me has esclavizado el cuerpo, pero no me has esclavizado el alma'.