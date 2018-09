Bienal de Sao Paulo reunirá unas 600 obras de arte con una visión fragmentada

EFE

La trigésima tercera Bienal de Sao Paulo, que abrirá sus puertas al público este viernes, reunirá unas 600 obras de arte de alrededor de un centenar de artistas de diferentes países en busca de una visión fragmentada y diversa del mundo, informaron hoy los promotores.



Bajo el lema "Afinidades afectivas", la muestra trae como principal novedad una comisariado que coordina el español Gabriel Pérez-Barreiro y es compartido por otros siete artistas, quienes han tenido total libertad para realizar sus exposiciones con la condición de incluir también sus propias creaciones.



Pérez-Barreiro lidera esta forma particular de organizar la muestra con el objetivo de proponer una alternativa al sistema de comisariado centralizado que domina el circuito contemporáneo y que busca un diálogo entre la obra del artista-comisario y el resto de las creaciones expuestas en su espacio.



La idea era "no trabajar con nada predeterminado" y "crear una polifonía de experiencias dentro de la Bienal", según expresó el español en la rueda de prensa de presentación, celebrada hoy en Sao Paulo.



En su opinión, centralizar toda una muestra en la figura de un único comisario puede generar una "pérdida de diversidad", además de una "potencial instrumentalización del arte" en la que el artista parece que "está al final de ese proceso" y es "el actor menos importante".



De esta forma, la "fragmentación" en esta bienal es un hecho que muestra la realidad de hoy y cuya solución no "es unir las cosas", sino más bien ver "cómo relacionarnos con eso" y "tomar una actitud al respecto".



"Eso conecta con las redes sociales y su efecto colateral que hace que las personas solo se relacionen con personas que piensan igual que ellos", comentó.



"Solo se da eco al prejuicio y aumentan las intolerancias" por lo que, ante ese panorama, "la mejor protección es aceptar la diversidad", completó.



Entre los siete artistas-comisarios figuran cuatro mujeres: la argentina Claudia Fontes, la brasileña Sofía Borges, la sueca Mamma Andersson y la estadounidense Wura-Natasha Ogunji.



Completan la lista el uruguayo Alejandro Cesarco, el brasileño Waltercio Caldas y el español Antonio Ballester Moreno.



La trigésima tercera Bienal de Sao Paulo, que tendrá las puertas abiertas hasta el próximo 9 de diciembre, cuenta con un presupuesto de aproximadamente 26 millones de reales (unos 6,25 millones de dólares).



De acuerdo con los organizadores, la expectativa es que durante los tres meses de bienal asistan un millón de personas, superando las 900.000 de la anterior edición, celebrada hace dos años.



El Pabellón Bienal, situado en medio del parque Ibirapuera de la capital paulista y proyectado por el célebre arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, acogerá el que es uno de los eventos artísticos más importantes de Brasil y uno de los más antiguos del mundo, cuya primera edición se celebró en 1951.



Además de la siete exposiciones colectivas, Pérez-Barreiro escogió 12 proyectos individuales, tres de los cuales son homenajes póstumos al guatemalteco Aníbal López (1964-2014), el paraguayo Feliciano Centurión (1962-1996) y a la brasileña Lucía Nogueira (1950-1998).