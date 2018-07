Betty Amadio: ‘Cómo sobrevivir a un secuestro'

Yelina Pérez S.

yperez@laestrella.com.pa



Al medio día del 30 de abril de 2003, la veterinaria Betty Amadio sufrió la peor de sus pesadillas, fue secuestrada ante la mirada de su pequeño hijo y una sobrina que viajaba con ella. A raíz de esa terrible experiencia, la hoy escritora estuvo en Panamá presentando su libro 40 días: diario de mi secuestro , una historia real de momentos de caos y angustia que marcaron para siempre su vida, la de su familia y amigos.

Para Amadio, este hecho le dejó un gran aprendizaje, ‘valorar las cosas que realmente son importantes, como abrazar o decir un te quiero a quienes están a tu alrededor'. Actualmente, comparte y transmite su experiencia al público en general a través de sus conferencias de motivación personal y a la vez que si alguien pasa una situación igual, sepa cómo sobrevivir a un secuestro, del que ella tuvo la fortuna de tener un final feliz.

‘Me di cuenta de que en casos de secuestro o de alguna enfermedad, la familia juega un papel muy importante. Más que darle publicidad al libro, yo siempre trato de transmitir a las personas en las charlas sobre lo importante de ser positivos porque la vida muchas veces te va a presentar situaciones muy duras y los únicos que te apoyarán son tu familia', reflexiona Amadio.

‘Sabes lo que significó para mí, cuando mi esposo me dijo —a través de una llamada que le hizo el comandante (del que no dio su nombre, por seguridad) que me tenía secuestrada— ‘tranquila, vamos a salir de esta'. Es algo que le agradeceré a mi esposo toda la vida', cuenta la escritora a La Estrella de Panamá con lágrimas en los ojos, tras recordar dolorosos episodios del hecho.

La médico explica que su libro consta de tres capítulos divididos en tres partes, que inicia con lo que ella vivió día a día mientras estuvo en cautiverio, lo que sufrió su familia y el proceso de negociación hasta su rescate.

‘Una parte del libro la escribí durante el cautiverio, la otra parte fue una recopilación de las grabaciones que guardó mi esposo de cuando el comandante llamaba para el proceso de negociación y también de cómo mi hermana y demás familiares hicieron para el cuidado de mis hijos, que en aquel momento eran tres varones', comenta Amadio.

‘Creo que este libro y las conferencias que dicto sobre esta experiencia es una manera de brindar a las personas las herramientas necesarias para lograr sobrevivir ante un caso como el que viví y no ganarte de enemigos a tus secuestradores, es lo peor que puedes hacer', asegura.

MOTIVO DEL SECUESTRO

Sobre la terrible experiencia, Amadio cuenta: ‘Me metí por una calle que no debí porque era una zona peligrosa, pero resulta que ésta me ahorraba mucho tiempo por el tráfico en la ciudad de Valencia, Venezuela. Se detiene un vehículo delante de mí y se bajan unos hombres armados, me apuntan con un arma y me bajan del auto. Dos más se suben a mi auto, donde estaba mi hijo y sobrina, y se los llevan y los abandonan en otra calle y a mí me llevan en su auto. Me tienen prisionera en la ciudad de Valencia durante un día y medio. Luego perdí el sentido de orientación porque me vendaron los ojos y me llevaron a una finca lejana, en la que ellos quisieron hacerme creer que estábamos en la frontera con Colombia, pero no era así', narra la también empresaria.

Amadio asegura que el motivo del secuestro fue económico, puesto que su familia posee una empresa de embutidos en su ciudad natal (Valencia) que lleva el apellido familiar y de hecho son muy reconocidos ahí y quizás la secuestraron a ella porque era la que más se exponía de la familia.

‘Yo recuerdo que cuando el comandante llamó a mi esposo, le dijo que el rescate era de tres millones de dólares. Imagínate, yo me podía morir porque mi familia no tenía esa disponibilidad. Sin embargo, la mayoría de las veces esta gente pone una cifra mayor para después negociar con la familia de la víctima. Según los expertos, siempre se termina negociando con un 10% de lo que ellos piden al principio. Al final, creo que fueron como 400 mil bolívares en aquella época (hace quince años) y como sabes, en Venezuela hay mucho enredo con la moneda', detalla Amadio.

Por otro lado, afirma que publicar su libro 40 días: diario de mi secuestro le tomó alrededor de diez años y está disponible en la plataforma de Amazon, ya que en Venezuela está agotado por ahora, pero pronto sacará una nueva edición para la venta.

‘Lo que quiero destacar en el libro y de esta experiencia es la importancia de tener pensamientos positivos, porque a veces uno, sin querer, se decreta cosas positivas o negativas. Te lo digo porque eso fue lo que me pasó a mí un mes antes de ser secuestrada. Un tío había vendido una finca en un estado ganadero de Venezuela y a un periodista se le ocurre publicar en una columna en un diario que el grupo Amadio había vendido gran parte de su finca en el estado de Cojedes por miles de millones de dólares, cosa que no era tan cierta. Voy a la oficina de mi tío y le digo ‘si me secuestran, tú me pagas el rescate'. Aunque fue una broma, decreté mi secuestro, entonces he llegado a la conclusión de que definitivamente ‘el universo conspira a tu favor, ya sea de manera positiva o negativa, te complace en lo que tú le pidas”, reseñó Amadio durante la entrevista.

==========

‘Creo que este libro y las conferencias que dicto sobre esta experiencia es una manera de brindar a las personas, las herramientas necesarias para lograr sobrevivir a un secuestro',

BETTY AMADIO

MÉDICO Y EMPRESARIA